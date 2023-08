[合同会社Art&Arts]

感動のミュージカルコンサート、記念すべき第五回公演



合同会社Art&Artsは2023年9月23日、コーラス付きミュージカルナンバーばかりを取り上げる演奏会「BackroomBoysV~ミュージカルと合唱~」を板橋区立文化会館にて開催します。





本演奏会は Art&Arts が運営するセミプロフェッショナル合唱団「BackroomBoys」の本公演として開催する、バックコーラス付きミュージカルナンバーばかりを取り上げる大迫力の演奏会です。今年は公益財団法人板橋区文化・国際交流財団との共催にて開催いたします。







俳優個人のリサイタルでは実現しえない大規模企画として 2018 年に開催して以来、コンサートコンセプトへの深い共感と感動に支えられて今年で第五回の開催となる人気企画です。単にミュージカルの楽曲を演奏するだけではなく、アマチュア歌手とプロフェッショナル俳優の架け橋として、音楽が持つ力を余すところなく再現し、全身に響き渡る感動を伝えることを目標としています。



今年も企画監督はミュージカル俳優でありながら「こども六法」を始めとする数々の児童書を刊行する山崎聡一郎。



スペシャルゲストにはミュージカル界のレジェンド・光枝明彦氏をスペシャルゲストに迎え、ソリストとして阿部よしつぐ・賀山祐介・津田英佑・木内栞・小林風花・三森千愛と、確かな経験と実力を持つ面々が出演。



昨年に引き続き豪華な弦楽五重奏の生演奏とともに、昨年にも増して情熱溢れる合唱団BackroomBoysが、アツい演奏をお届けします。



演奏曲もウィキッドより「誰もウィキッドの死を悲しまない」、レ・ミゼラブルより「宿屋の主人の歌」、アナと雪の女王より「生まれてはじめて」「ありのままで」、ノートルダムの鐘より「ノートルダムの鐘」など、作品を代表するビッグナンバーばかり。板橋区近隣にお住まいの方のみならず、様々な地域のミュージカルファンにご来場いただける企画です。



チケットはLive Pocket(下記リンク)でご購入いただけるほか、板橋区立文化会館の窓口でも販売中。

https://t.livepocket.jp/e/backroomboys5



今年も心震える熱い歌声をご堪能ください。







【演奏会概要】

BackroomBoysV~ミュージカルと合唱~



<日時>

2023年9月23日(土)

開場16:15・開演17:00



<会場>

板橋区立文化会館 大ホール

東武東上線「大山」駅 北口から徒歩約3分

都営三田線「板橋区役所前」駅 A3出口から徒歩約7分



<チケット>※税込・手数料別

全席指定席

S席:5000円

A席:3700円

学生A席:2700円

100歳以上:100円(当日券のみ)

※本公演はArt&Artsと板橋区文化・国際交流財団が2列ずつ座席を分割して販売します。

※車椅子席をご希望の場合は板橋区立文化会館1階チケットカウンター(03-3579‐5666)にお問合せください。



<出演>

光枝明彦[スペシャルゲスト]

阿部よしつぐ

賀山祐介

津田英佑

山崎聡一郎

木内栞

小林風花

三森千愛



合唱団Backroom Boys



音楽団Backroom Boys:

Cond./泉翔士

Pf./久田菜美

Vn./舟久保優貴 恒吉泰侑

Vla./宮下玲衣

Vc./倉田俊祐

Cb./太田早紀

Perc./山野慎太郎



<曲目>

◯ミュージカル「ウィキッド」より

「誰もウィキッドの死を悲しまない(No One Mourns the Wicked)」

◯ミュージカル「レ・ミゼラブル」より

「宿屋の主人の歌(Master of the House)」

◯ミュージカル「アナと雪の女王」より

「生まれてはじめて(For the First Time in Forever)」「ありのままで(Let it go)」 ほか

※都合により変更となる場合がございます



