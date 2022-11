[株式会社メタジェン]

~規格外農作物を使ったコールドプレスジュースが腸内環境に与える影響を評価~



腸内環境を適切にデザインすることで病気ゼロの実現を目指す株式会社メタジェン(本社:山形県鶴岡市、代表取締役社長CEO・CGDO 福田 真嗣。以下、「当社」)と、持続可能な街作りを目指す株式会社カクギン(本社:山形県鶴岡市、代表取締役 鈴木 裕士。以下、「カクギン」)は、この度、山形県鶴岡市の規格外農作物 - Out of Standard - を使ったコールドプレスジュース(※)が腸内環境に与える影響を評価する共同研究を開始いたしました。









<THE OOS(R)︎について>

令和4年6月に農林水産省から発表されたデータ(https://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/iken/attach/pdf/R4ikenkoukan-6.pdf)によると、日本全体でのフードロスは約522万トンにも及びます。ユネスコ食文化創造都市の一つである鶴岡市においても例外ではなく、まだ食べられるのにも関わらず出荷規格から外れたためやむなく廃棄処分されてしまう規格外(Out of Standard)の野菜や果物が発生するという課題を抱えています。



その課題を解決するため、カクギンが規格外農作物を積極的に活用する方法として着目し、Out of Standardの頭文字をブランド名に冠してプロデュースしたコールドプレスジュースブランドが「THE OOS(R)︎」です。「THE OOS(R)︎」は1杯に約1,000gの規格外野菜・果物が含まれており、「もったいない」の実践で鶴岡市を支えています。やむなく捨てられるはずだった規格外農作物を活用することでフードロスの改善に取り組み、サステナブルな消費の実現を目指しています。





※コールドプレスジュースは、熱の発生が少ない低速回転のジューサーにより搾ったジュースであり、スムージーと異なり繊維質が取り除かれています。そのため、消化による身体への負担が少ないほか、熱や酸化による栄養素の損失が抑えられるため、野菜の持つ栄養素をふんだんに摂取できます。また、コールドプレスジュースを作る際にはパルプが発生するため、カップや壁紙など、パルプの二次利用が期待できるのも特徴です。





<研究の背景>

野菜や果物に含まれる食物繊維の摂取が腸内環境へ与える影響については様々な研究が行われていますが、コールドプレスジュースのように固形の食物繊維をほとんど含まず、野菜や果物の栄養素を中心としたジュースの摂取が腸内環境へ与える影響についてはほとんど報告がありません。そこで、コールドプレスジュースの腸内環境への機能性を評価することで、カクギンの「エシカル」という側面に加えて、腸内環境に着目した健康機能性という付加価値を当社の「サイエンス」で明らかにすることを目的に本共同研究の実施に至りました。



なお、(公財)庄内地域産業振興センターでは、鶴岡サイエンスパーク内の企業との共同研究やその共同研究による成果を活用した新製品開発等に取り組む県内企業等を対象に助成金を交付する山形県バイオクラスター形成促進事業(https://www.shonai-sansin.or.jp/bio-info/)を実施しており、本共同研究も採択されております。



<研究の概要>

本共同研究では、被験者に異なる種類のコールドプレスジュースを提供し、各コールドプレスジュースを4週間継続して摂取した際に、腸内環境に及ぼす影響を評価いたします。当社の独自技術「メタボロゲノミクス(R)︎」を駆使し、腸内細菌叢と代謝物質の観点から評価するほか、排便状況のデータも収集し、統合解析することで腸内環境を介した健康機能性を評価いたします。



<本研究の意義と今後の展望>

本共同研究で得られるデータを活用することで、規格外として廃棄されるはずだった農作物に、便通や腸内環境改善という付加価値を与えられる可能性があり、コールドプレスジュース商品の新たな価値につながることが期待されます。また、世界有数のユネスコ食文化創造都市である鶴岡市に拠点を置く2社が共同研究を行うことで、地方創生のみならず、健康維持における食の重要性にもつながると考えています。



THE OOS(R)︎のEC販売を専用サイトにて11月2日(水)より開始しております。

詳細は下記のTHE OOS(R)︎公式インスタグラムおよびECサイトでご確認ください。



<THE OOS ECサイト>

https://theoos.stores.jp/

<THE OOS(R)︎公式インスタグラム>

https://www.instagram.com/the_oos_tsuruoka/







【リリースに関するお問合せ先】

株式会社メタジェン

〒997-0052

山形県鶴岡市覚岸寺字水上246番地2

担当:中畔(ナカグロ)

E-mail: info@metagen.co.jp

TEL:0235-64-0330





【THE OOS(R)︎に関するお問合せ先】

株式会社カクギン

〒997-0034

山形県鶴岡市本町1-4-23

担当:服部(ハットリ)

E-mail:theoss@kakugin.com

TEL:0235-22-2202





企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-12:46)