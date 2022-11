[株式会社 Aww]

immaが手掛けるバーチャルファッションをお披露目し、会場限定Tシャツの販売やimmaNFTのAirDropも実施。



バーチャルヒューマンの制作・プロデュースを行うAww Inc.(本社 : 東京都渋谷区 代表 : 守屋貴行)は、Coinbaseと共同でカリフォルニアロングビーチで開催される「ComplexCon Long Beach 2022」にブースを出展いたします。

エリア最大のファッション×ブランド×音楽のコンベンションにバーチャルヒューマンがブースを出展するのは初となります。ブースでは、有名NFTプロジェクトのアバターがimmaのバーチャルファッションを身に纏い展示されるほか、会場限定のオリジナルTシャツの販売など、immaの世界観と共にお楽しみいただける内容となっております。











イベント概要









ComplexCon 2022

日程:2022年11月19日(土)20日(日)

会場:Long Beach Convention & Entertainment Center (CA, U.S.)

時間:[ VIP ] 9:00-19:00 / [ 一般 ] 11:00-19:00





immaブースについて



immaは、日本のアーティストYKBXと共に、3つのバーチャルファッションを発表し、82インチの巨大モニターとキャンバスプリントで展示します。

モデルには、imma本人に加え、Twitterオーディションで400名以上の応募から選ばれたCloneX、Azuki、BAYC、Doodlesなど有名NFTプロジェクトのアバターを起用しています。

また、選ばれたモデルには、モデル活動の報酬としてETHが支払われ、バーチャルアバターモデルとして初の仕事になりました。









オリジナルTシャツの販売とVIPギフト









会場ではComplexConの限定オリジナルimmaTシャツを販売します。背面にはimmaの顔が大きくプリントされています。



また、VIPチケットをお持ちの方500名様に、オリジナルキーホルダーとステッカーシートを差し上げます。





NFTリリース&エアドロップにて無料配布



Coinbaseとの提携により、ブースでCoinbase Walletにサインアップした来場者には、immaをはじめ、CoinbaseブースにあるJeff StapleのStapleverse、Figuregot、Playcadeなどのプロジェクトからなる記念のNFTをプレゼントします。

また、2日間のイベントの最後には、サインアップされた方の中からランダムで100名に、5つのimma NFTとピクセルアーティストmae氏とコラボしたスペシャルNFTを追加でエアドロップします。

■mae氏(Twitter) https://twitter.com/mae_1031_









ComplexConについて



ComplexConは、世界で最も影響力のあるブランドやアーティストを集め、ポップ カルチャー、アート、フード、スタイル、スポーツ、ミュージックなどがひとつにまとまった祭典。

NYを拠点とする音楽やファッション、アートなどのカルチャーを独自の視点から発信するメディアComplex(コンプレックス)が主催しています。

公式サイト:https://www.complexcon.com/





coinbaseについて







Coinbaseは、暗号によって実現されるより公平で、アクセスしやすく、効率的で、透明な金融システムである暗号経済を構築しています。Coinbaseは、誰でも、どこでも、簡単かつ安全にBitcoinを送受信できるようにすべきであるという根本的な考えから、2012年に始まりました。現在Coinbaseは、より多くの暗号経済にアクセスするための最も信頼され、使いやすいプラットフォームを提供しています。





immaプロフィール







ピンクのボブスタイルが特徴的なアジア初のバーチャルヒューマン。

2018年のデビュー以来、そのリアルとバーチャルの境界線を超えた唯一無二の存在が世界中を騒然とさせ、これまでに世界50カ国、5000以上のメディアにて話題になった。現在instagramのフォロワーは40万人、TikTokでは48万人を超え、アジアを代表するバーチャルヒューマンに成長。2020年には、Forbes(PL)が発行する「Forbes Women」にて「Women of the Year 2020」に選出され、2021年には「東京2020パラリンピック」の閉会式にも登場した。

・公式Instagram:https://www.instagram.com/imma.gram

・公式TikTok:https://www.tiktok.com/@imma.tokyo



今後の展望







Complexcon2022でimmaのバーチャルファッションのビジュアルを発表し、来年には正式にコレクションを発表する予定です。また、他のWeb3 IPブランドやリアルファッションブランドとのパートナーシップによるバーチャルファッションの発表も予定されています。

さらに、immaのプロデュースを行う株式会社Awwは、バーチャルヒューマンのライブ配信をするリアルタイム機能など、複数のバーチャルヒューマンプロジェクトを並行してリリースする予定です。







Aww Inc. について







バーチャルヒューマンを創造するアジア初のバーチャルヒューマンカンパニー。現在、imma、plusticboy、Riaといった複数のバーチャルヒューマンをプロデュースしている。バーチャルヒューマンのプロデュースだけではなく、広くIPキャラクターやバーチャルファッションの開発などにも取り組んでおり、NFTやメタバース領域でのマーケットづくりにも力を入れている。

Aww HP https://aww.tokyo/



【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社Aww(広報担当 簑田)

メールアドレス:press@aww.tokyo

現地取材も承っております。お気軽にお問合せください。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/19-11:46)