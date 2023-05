[MAGES.]

株式会社MAGES.は総合プロデュース 西川貴教×企画・原作 志倉千代丸の強力タッグが送るBIGアイドルプロジェクト『B-PROJECT』アニメ3期放送が2023年10月に決定したことをお知らせします



B-PROJECTアニメ3期は2023年10月放送決定!







総合プロデュース西川貴教×企画・原作 志倉千代丸の強力タッグが送るBIGアイドルプロジェクト『B-PROJECT』(通称:Bプロ)について、2023年10月に3期となる新作アニメの放送が決定しました。





最新作のタイトルは「B-PROJECT ~熱烈*ラブコール~」。

2019年のアニメ「B-PROJECT ~絶頂*エモーション~」から約4年ぶりのアニメとなります。

詳細は順次発表となるので、続報をお楽しみに!





【キャラクター&キャスト】





北門倫毘沙(CV:小野大輔)

是国竜持(CV:岸尾だいすけ)

金城剛士(CV:豊永利行)

阿修悠太(CV:花江夏樹)

愛染健十(CV:加藤和樹)

増長和南(CV:上村祐翔)

音済百太郎(CV:柿原徹也)

王茶利 暉(CV:森久保祥太郎)

野目龍広(CV:大河元気)

釈村帝人(CV:増田俊樹)

寺光唯月(CV:西山宏太朗)

寺光遙日(CV:八代 拓)

不動明謙(CV:千葉翔也)

殿 弥勒(CV:江口拓也)

澄空つばさ(CV:瀬戸麻沙美)





【スタッフ】





原作:「B-PROJECT」(MAGES.)

総合プロデュース:西川貴教

企画・原作:志倉千代丸

原作イラスト:雪広うたこ

制作:旭プロダクション



メンバー14人の誕生日シングル発売決定!

2023年7月4日(火)のTHRIVE・金城剛士誕生日を皮切りにメンバー14人の誕生日シングル企画、B-PROJECT Birthday Project「Time」がスタート!





“あなたと過ごす大切な時間”をコンセプトにした今回の企画。

CDにはメンバーソロ楽曲とオフボーカルトラックに加え、メンバーとの特別な時間を楽しめるミニドラマが収録され、通常盤と豪華アイテムが付属するSPECIAL BOXの計2形態でリリースとなります。



本日、雪広うたこ先生撮りおろしの金城剛士のビジュアルを使用したジャケットデザインも公開となりました。



白を基調とした衣装に身を包み、物憂げな表情でこちらを見据える金城がデザインされたジャケットとなっております。





【商品概要】

◆SPECIAL BOX(CD+グッズ)



USSW-0417

価格:¥5,500(税込)

●BOX仕様

●缶バッジ2種(直径56mm程度、ホログラム加工入り)

●アクリルスタンド(W123mm×H140mm程度)

●メッセージポストカード(全3種より1種ランダム封入)









◆通常盤(CD)



USSW-0418

価格:¥1,760(税込)





【収録内容】SPECIAL BOX、通常盤共通

01.Flame

02.Flame -Off Vocal-

03.Mini Drama「Time-金城剛士ver.-」



◆LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB プラチナプラン会員限定





●プラチナプランVIP会員限定



SPECIAL BOX +スペシャルブロマイド Time 金城剛士ver.(ランダムで箔押し複製サイン入り) +ハート型缶バッジ Time 金城剛士ver.



価格:¥6,050(税込)

販売期間:2023年5月12日(金)~2023年6月2日(金)23:59





●プラチナプラン会員限定



SPECIAL BOX+スペシャルブロマイド Time 金城剛士ver.(ランダムで箔押し複製サイン入り)



価格:¥5,500(税込)





◆7タイトル連動購入特典

SPECIAL BOXを7作連続でご購入のお客様に連動購入特典をプレゼント!





●LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB プラチナプラン会員限定

Voice Message CD【A】

(金城、愛染、音済、不動、是国、阿修、野目)

2023/7/4~2024/1/11発売までのCD7タイトル(SPECIAL BOXのみ)対象





Voice Message CD【B】

(釈村、増長、北門、唯月、遙日、王茶利、殿)

2024/1/25~2024/5/16発売までのCD7タイトル(SPECIAL BOXのみ)対象





<注意事項>

下記期間内に予約購入の方が対象となります。期間を過ぎると特典の対象外となりますのでご注意ください。

Voice Message CD【A】:2023/12/4までに対象商品7種ご予約ご購入している方が対象

Voice Message CD【B】:2024/4/11までに対象商品7種ご予約ご購入している方が対象

※各CDを別々にご購入いただいた方も、まとめてご購入いただいた方も期間内の購入であれば対象となります。

※「AXELSTORE会員」1アカウントにつき、【A】【B】それぞれ各1点までの付与となります。1アカウントでCDを各種2枚ずつ計28枚購入の場合でも、特典は【A】【B】各1点までとなります。





●タワーレコード オンライン、錦糸町パルコ店

パスケース【A】

(金城、愛染、音済、不動、是国、阿修、野目)

2023/7/4~2024/1/11発売までのCD7タイトル(SPECIAL BOXのみ)対象





パスケース【B】

(釈村、増長、北門、唯月、遙日、王茶利、殿)

2024/1/25~2024/5/16発売までのCD7タイトル(SPECIAL BOXのみ)対象





<注意事項>

●タワーレコードオンライン

※同じタワーレコード オンラインログインIDでご予約またはご購入のお客様が連動特典の対象となります。

※上記タイトルを【1回のご注文】でご予約されたお客様が対象となります。(各タイトル発売後も【1回のご注文】で【ご購入/ご予約】を7タイトル同時にお申込みいただいた方は特典の対象となります)





●錦糸町パルコ店

購入時にスタンプカードを押し、7つ集まった方に特典お渡しとなります。

※スタンプを押すのは購入時のみで、予約時の対応は御座いません。





◆各タイトル店舗別オリジナル特典

●キャラアニ LOVE&ART SHOP 【SPECIAL BOXのみ】

B2告知ポスター





●全国アニメイト(通販含む)

6PWブロマイド 【SPECIAL BOXのみ】

ミニフォト(54mm×86mm) 【SPECIAL BOX・通常盤共通】





●ステラワース 【SPECIAL BOX・通常盤共通】

ましかくブロマイド(89mm×89mm)





●Amazon.co.jp 【SPECIAL BOX・通常盤共通】

メガジャケ





●楽天ブックス 【SPECIAL BOXのみ】

A4クリアポスター





●タワーレコード(一部店舗を除く) 【SPECIAL BOX・通常盤共通】

L判ブロマイド





●タワーレコード錦糸町パルコ店 【SPECIAL BOX・通常盤共通】

L判ブロマイド+オリジナルカード(名刺サイズ)





◆B-PROJECT Birthday Project「Time」発売予定スケジュール

2023年8月30日(水) 愛染健十(cv:加藤和樹)

2023年9月22日(金) 音済百太郎(cv:柿原徹也)

2023年10月30日(月) 不動明謙(cv:千葉翔也)

2023年11月11日(土) 是国竜持(cv:岸尾だいすけ)

2023年12月24日(日) 阿修悠太(cv:花江夏樹)

2024年1月11日(木) 野目龍広(cv:大河元気)

2024年1月25日(木) 釈村帝人(cv:増田俊樹)

2024年2月23日(金・祝) 増長和南(cv:上村祐翔)

2024年3月29日(金) 北門倫毘沙(cv:小野大輔)

2024年4月9日(火) 寺光唯月(cv:西山宏太朗)

2024年4月9日(火) 寺光遙日(cv:八代 拓)

2024年5月9日(木) 王茶利 暉(cv:森久保祥太郎)

2024年5月16日(木) 殿 弥勒(cv:江口拓也)





◆B-PROJECT Birthday Project「Time」特設サイト

http://bpro-official.com/sp/time/







