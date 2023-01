[株式会社bydesign]

お好みのテーブルを見つけられる「ぴったりテーブル診断」のサービスを開始



家具のD2CサービスKANADEMONOを展開する株式会社bydesign(本社:東京都目黒区、取締役社長:石川森生)は2023年1月19日(木)より、1440通りのテーブルカスタマイズを提供いたします。また、ニーズや好みに合ったテーブルの組み合わせが見つかる「ぴったりテーブル診断」のサービスを開始いたしました。







KANADEMONOを代表する「THE TABLE」シリーズは、1cmごとにサイズオーダーができる天板と、自由に選べるテーブル脚を組み合わせたシリーズで、どんな空間や用途にも「ちょうど良い」サイズやデザインのテーブルを製作することができます。またサイズオーダーした商品は、最短で5営業日後の出荷を行っています。



この度、カスタマイズ × サイズオーダーのサービスでより多くのお客さまのご要望を叶える選択肢をご用意するため、天板とテーブル脚の全ての組み合わせを可能とすることを目指し、「1440通り」の組み合わせが可能となりました。(※一部仕様上組み合わせ不可のパターンを除く)



これまでは「THE TABLE」以外の天板と脚の組み合わせを希望する場合、お客様ご自身で天板への下穴開けなどの処理が必要でした。今回の組み合わせ拡張により、1440通りのテーブルを付属の六角レンチのみで簡単に組み立てることができます。



KANADEMONOでは、今後も組み合わせ可能なカスタマイズの網羅に取り組み、お客さまの「ちょうど良い」暮らしをサポートをし続けてまいります。





KANADEMONOのテーブルシリーズ







当社が提供するテーブルは、シンプルだからこそ素材感を大切にしています。そのため微妙な色合いや質感にまでこだわり、その素材本来の美しさが際立つよう製作しています。



また「脚は天板と同じくらいに、テーブル全体の印象を決める」と言われているため、テーブル脚の重要性に注目して、多くのハイセンスなデザインの金属脚をご用意し、空間に合ったテーブルをご提案したいと考えています。



テーブルに限らず、ローテーブルやシェルフ、ベンチといったサイズオーダー可能なラインナップを設置し、今後もパーソナライズ可能な家具の展開を行ってまいります。





直感的に選択し、1分で気軽にみつかる「ぴったりテーブル診断」



テーブルは生活の中心となるからこそ、とっておきのお気に入りを見つけたいと考えるお客様が多くいらっしゃいます。「どのような組み合わせがいいのか」「どうやって選べば良いか分からない」といったお声を元に、パーソナライズされたテーブルを見つけるための「ぴったりテーブル診断」サービスを開始しました。



ページの案内に沿って、お好みのデザイン・カラーのテーブル脚と素材・カラーの天板を選ぶことでお客様にぴったりのテーブルを4STEPで導き出すことが可能です。



現段階では「THE TABLE」シリーズのみが対象ですが、今後ローテーブルやシェルフなどパーソナライズが可能な他の家具にも拡大を予定しております。



診断ページ https://kanademono.design/pages/table-personalization



<診断ページ詳細>





診断トップ









STEP1「テーブル脚の系統を選ぶ」









STEP2「テーブル脚の形を選ぶ」











STEP3「天板の系統を選ぶ」











STEP4「天板の素材・色を選ぶ」









組み合わせ完成「あなたのテーブルはこちら」







実物の商品を確認できるショールーム



当社では商品の販売はオンラインショップのみですが、オフラインで実物を確認いただけるショールームをご用意しております。



オンライン上でイメージした理想の空間を、実物でしか得られないリアルなスケールで感じることができます。実際の商品に触れて、創造性の高まる特別な時間をお楽しみください。



・KANADEMONO BASE(ご予約制)

https://kanademono.design/blogs/topics/kanademono-base



・KANADEMONO TOKYO(法人のお客様向け、ご予約制)

https://kanademono.design/blogs/topics/kanademono-tokyo



・KANADEMONO OSAKA(法人のお客様向け、ご予約制)

https://kanademono.design/blogs/topics/kanademono-osaka





「KANADEMONO」について











公式サイト https://kanademono.design



「All the furniture is tailored to you.」

KANADEMONOは、生活に寄り添いながら、個人のアイデアやパーソナリティを“奏でる” ための触媒でありたいと考えています。今のライフスタイルをもう一歩、創造的にしたいと思う人たちのための家具を自社運営サイトにて販売しています。



「1440通りの組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダー」という独自の強みを発揮し、お客様の「ちょうど良い」暮らしをサポートしていきます。



テーブルをはじめとした商品のカスタマイズオーダーを得意としており、空間や用途に合わせてぴったりの家具を提案するために多くのバリエーションを展開しています。天板は木材や機能性素材を活用し、1cmごとに幅・奥行のサイズオーダー、配線孔・面取り加工ができるだけでなく、組み合わせ可能なテーブル脚には70種類以上のデザインからセレクトできます。



また、デザインがミニマルでシンプルだからこそ、様々なインテリアスタイルに調和することできます。KANADEMONOでは現在4つのスタイルを提案しています。



<提案スタイル>



左から

・ニュートラルなミニマルテイスト「Kanademono」

・ラグジュアリーモダンテイスト「Gemone(ジモーネ)」

・現代的なボヘミアンテイストの「Favrica(ファブリカ)」

・ジャパニーズミックステイスト「Wabika(ワビカ)」





株式会社bydesignについて









会社名:株式会社bydesign(カブシキガイシャ バイデザイン)

代表者名:代表取締役 高重正彦

所在地:東京都目黒区中目黒1-9-3

設立年月:2016年12月

事業内容:家具の製造・販売、ECにおけるインテリアサービス事業、空間コーディネート事業

コーポレートサイト https://bydesign.co.jp/



