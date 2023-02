[株式会社 J HARMONY]

KWON SANG WOO Fan meeting in JAPAN 2023【WHITE SANGWOO DAY】<チケットお申し込み受付中>







いつもクォン・サンウを応援いただき誠にありがとうございます。



皆さま長い間お待たせいたしました。



クォン・サンウのファンミーティング開催が決定いたしました♪



公演はホワイトデーに合わせ3月14日に行うことにいたしました!



皆さまの愛にお返しをする【WHITE SANGWOO DAY】ぜひお越しください!



【タイトル】



KWON SANG WOO Fan meeting in JAPAN 2023【WHITE SANGWOO DAY】



【公演スケジュール】



■東京



豊洲PIT



2023年3月14日(火)



1部:開場13:00/開演14:00



2部:開場17:00/開演18:00



■兵庫



神戸国際会館



2023年3月16日(木)



開場17:00/開演18:00



【チケット料金】



¥11,000 (税込) *ドリンク代別 (豊洲PIT会場のみドリンク代¥600別途)



※未就学児入場不可。



※別途プレイガイド手数料がかかります。



※開催公演に関しては理由の如何を問わず、チケット購入後のキャンセル・変更・払い戻しは一切できません。予めご了承ください。



※公演内容、開場・開演時間は急遽変更になる場合がございます。



※当日はご入場時に、チケットのお申込者様にランダムでご本人様確認を行う可能性もございます。



※会場へのお問い合わせはご遠慮ください。



【枚数制限】



1会員様1公演につき4枚まで



※お申し込み期間終了後の情報変更・申し込みキャンセル等は一切お受けできませんので、ご注意ください。



※公演内容、開場・開演時間は急遽変更になる場合がございます。



※当日はご入場時に、チケットのお申込者様にランダムでご本人様確認を行う可能性もございます。



※同行者は非会員の方でも可能です。(ただし、同行者様も身分確認する場合がございます。)



※会場へのお問い合わせはご遠慮ください。



※別途プレイガイド手数料がかかります。



----------------------------------------



【体の不自由な方々へ】



車椅子座席希望の方、通訳者との入場をご希望の方、入場時スタッフの案内等



各サポート利用希望者の方はチケット購入前に事務局へ必ずご連絡をお願いいたします。



*保護者、通訳者の方はお1人様につき1名でお願いいたします。



(サポート専用のお問合せ口)



tel:03-6721-1280



----------------------------------------



【チケット販売スケジュール】



ぴあプレリザーブ先行 *クレジットカード決済のみ



受付期間:2023年2月27日(月)11:00~3月4日(土) 23:59



一般販売(先着順)



受付期間:2023年3月9日(木)10:00~2023年3月13日(火)23:59



チケットお申し込みはこちら↓

https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?lotRlsCd=35076



【各種お問い合わせ先】



■公演に関するお問い合わせ



(support@ksw-fc.jp 10:00~18:00)



■チケットに関するお問合せ



(support@ksw-fc.jp 10:00~18:00)



※必ず下記をご確認いただき、



ご同意いただいた上でお申込みいただきますようお願い申し上げます。



【チケットのお申込みにあたって】



・公演は政府より発表されている条件や自治体のガイドラインに則り、感染予防対策を講じた上で開催致します。



・チケットご購入の際には、ご自身の体調や環境をふまえ、ご判断くださいますようお願い致します。



・ご購入後の返金、及びご入場後のお席の振替、クレーム等は、理由の如何(体調不良を含む)を問わず一切お受けできません。予めご了承ください。



・公演中止の場合を除きチケットの変更及び払い戻しは致しかねます。予めご了承ください。



・複数枚ご購入時、隣同士のお席をご案内できない場合がございます。予めご了承ください。



事前に必ずチケット半券(入場時に切り取る右側の小さい部分)の裏面へ、「氏名」「電話番号」「住所(市区町村までで可)」のご記入をお願い致します。



・チケット半券の裏面に、ご記入いただく個人情報は、新型コロナウイルスの感染が認められるなどの事態が判明した場合に、保健所などの公的機関へ情報提供をさせていただく場合がございます。予めご了承ください。



ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ



ㅤㅤㅤㅤ



【ご来場にあたって】



下記に該当されるお客様はご来場をお控えください。



・37.5度以上の発熱がある方(ご来場前にも検温をお願い致します)



・公演日より起算し、2週間以内に発熱や感冒症状で受診や投薬をした方



・公演日より起算し、2週間以内に倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、眼の痛みや結膜の充血、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐等の症状のある方



・同居家族や身近な知人に新型コロナウイルスへの感染が疑われる方がいらっしゃる方



・公演日より起算し、2週間以内に海外への渡航、海外から帰国された方ならびに該当者との濃厚接触がある方



必ずマスクをご着用の上、ご来場ください。



・フェイスシールド・マウスシールドのみご着用の場合やご協力いただけない場合はご入場をお断り致します。予めご了承ください。



・コインロッカーはご利用いただけません。荷物は必要最小限にまとめてご来場ください。



下記に該当されるお客様はご来場をお控えください。



・37.5度以上の発熱がある方(ご来場前にも検温をお願い致します)



・公演日より起算し、2週間以内に発熱や感冒症状で受診や投薬をした方



・公演日より起算し、2週間以内に倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、眼の痛みや結膜の充血、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐等の症状のある方



・同居家族や身近な知人に新型コロナウイルスへの感染が疑われる方がいらっしゃる方



・公演日より起算し、2週間以内に海外への渡航、海外から帰国された方ならびに該当者との濃厚接触がある方



・必ずマスクをご着用の上、ご来場ください。



・フェイスシールド・マウスシールドのみご着用の場合やご協力いただけない場合はご入場をお断り致します。予めご了承ください。



・コインロッカーはご利用いただけません。荷物は必要最小限にまとめてご来場ください。



ㅤㅤㅤㅤ



ㅤㅤㅤㅤ



【開場にあたって】



・手指用アルコール消毒液をご用意致します。消毒の徹底にご協力ください。



・ご入場時の検温にご協力ください。



・37.5度以上の発熱がある方につきましては、ご入場をお断り致します。その場合のチケット料金の返金対応は致しかねます。予めご了承ください。



・チケット半券はスタッフ目視の元、お客様ご自身でチケット半券を切り離し、回収BOXへ入れてください。



・事前に必ずチケット半券(入場時に切り取る右側の小さい部分)の裏面へ、「氏名」「電話番号」「住所(市区町村までで可)」のご記入をお願い致します。



・公演当日に上記をご記入いただく場所の設置は予定しておりません。事前にご記入をお願い致します。ご記入のない場合はご入場いただけませんので、予めご了承ください。



・原則として再入場は禁止となります。



・会場内(客席、ロビーなど会場内各所)での会話はお控えください。



・開演時間が近くなりますと入場口が混雑いたしますので、お時間には余裕をもってご来場ください。



・開演直前であっても検温と消毒を実施いたしますので、場合によっては開演に間に合わない可能性がございます。予めご了承ください。



【公演中について】



・常時マスク着用、ご着席の上、ご観覧ください。



・マスクをご着用いただけない場合はご入場をお断り致しますのでご了承ください。



・公演中、声援・歌唱はご遠慮ください。拍手・手拍子に関しては周りのお客様のご迷惑にならない程度にお願い致します。



・ペンライトをご使用される場合は、周りのお客様のご迷惑にならないようお願い致します。



また、隣の席や通路にはみ出す大きさのグッズは禁止致します。



・スタッフが演出の妨げ、または周りのお客様のご迷惑になると判断した場合は、ご使用をお断りする場合がございます。予めご了承ください。



・スマートフォン・携帯電話・音の鳴る電子機器類は音が鳴らないよう設定をお願い致します。



公演中も定期的に会場の扉等を開放した上で、会場の空調設備を利用し換気を行う予定です。



・体調不良であることが見受けられるお客様には、スタッフよりお声がけさせていただき、ご参加を制限させていただく場合がございます。



また、公演の途中で体調が悪くなった場合は無理をせず、お近くのスタッフまで速やかにお申し出ください。



・チケットに記載されている座席にお掛けください。



空いている座席や販売していない座席にお荷物を置くこと、及び座席の移動は他のお客様へのご迷惑となりますので、絶対にお止めください。



ㅤㅤㅤㅤ



ㅤㅤㅤㅤ



【終演後について】



終演後の退場時は、混雑を避けるため、規制退場とさせていただきます。



スタッフの指示に従い、ご退場ください。



ㅤㅤㅤㅤ



ㅤㅤㅤㅤ



【その他】



当日はスタッフの指示に従っていただきますよう、ご理解とご協力をお願い致します。



ご協力いただけない場合、ご入場をお断りさせていただく場合やご退場いただく場合がございます。



車椅子でご観覧されるお客様はチケットをご購入の上、公演1週間前までに、ご購入席番を主催までご連絡ください。



<主催:クォン・サンウ ファンクラブ事務局>



(support@ksw-fc.jp 平日10:00~18:00)



会場内での撮影・録音は一切禁止致します。



撮影・録音行為が確認された場合、および撮影・録音を試みる行為が確認された場合、ご退場いただきます。



・会場周辺での入り待ち・出待ち行為を禁止致します。



・会場内での水分補給以外のご飲食はご遠慮ください。



・会場内における、お客様の手の触れやすい箇所について、アルコールや薬剤を使った消毒・清掃を行います。



・会場内において、お客様の密接な状態など感染リスクの高い状況があった場合、スタッフよりお声がけをさせていただく場合がございます。ご協力いただきますようお願い致します。



・化粧室は大変混み合いますので、スムーズなご利用、ご協力をお願い致します。



また、終演後は消毒・清掃のため、化粧室の利用時間を制限させていただく場合がございます。



公演後、2週間以内に新型コロナウイルスへの感染が疑われる方は、医療機関へご相談の上、感染が確認された場合は、主催までご連絡ください。



<主催:クォン・サンウ ファンクラブ事務局>



(support@ksw-fc.jp 平日10:00~18:00)



チケット半券の裏面にご記入いただいた個人情報は、感染症発生予防及び蔓延の防止を図ることを目的として、弊社管理のもと、保健所、及び関連機関に提供する場合がございます。その場合は、事前に主催よりご案内致します。



出演者、スタッフに体調不良の者がいないか、検温により確認致します。



体調に異常(特に出勤前の検温で37.5度以上)が認められた場合は速やかに自宅待機とし、代行のスタッフが対応致します。



全スタッフ、マスクを着用致します。



必要に応じてフェイスシールド、手袋などを着用致します。



会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。



公演に関するお問い合わせは主催までお願い致します。



<主催:クォン・サンウ ファンクラブ事務局>



(support@ksw-fc.jp 平日10:00~18:00)



今後の状況により注意事項等に変更・追加がある場合は、下記オフィシャルTwitterにてご案内いたしますので、随時ご確認をお願い致します。



OFFICIAL TWITTER ↓

https://twitter.com/jharmony_jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/28-17:45)