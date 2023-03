[渋谷ファッションウイーク実行委員会]

~渋谷の13大型商業施設が連動してファッションとアートを発信~ 会期:2023年3月11日(土)~31日(金)



渋谷がファッションとアートに彩られる21日間

「SHIBUYA RUNWAY」:AI が渋谷とファッションカルチャーの遍歴を彩る

「FASHIONART」:渋谷の街中でアート体験!







渋谷ファッションウイーク実行委員会(実行委員長:渋谷道玄坂商店街振興組合理事長 大西賢治)は渋谷の街からファッションとアートを発信するイベント「渋谷ファッションウイーク」を3月11日(土)より開催しています。当イベントは「東京クリエイティブサロン 2023」(TOKYO CREATIVE SALON 2023)に参画しています。

2023年春は『ENCOUNTER “コロナ禍の約3年を経て圧倒的に失われた人・コト・モノとの「出合い」を紡ぎ出す”』



をコンセプトに展開しています。期間中に展開する、映画「アイスクリームフィーバー」のアナザーストーリームービー公開や、AI を演出に取り入れたランウェイショー「SHIBUYA RUNWAY」の詳細、その他コンテンツの追加情報、および期間中スケジュールと各施策担当者からのメッセージを発表します。■映画「アイスクリームフィーバー」、渋谷ファッションウイーク・アナザーストーリームービー公開■AI による演出を取り入れた、ファッションの過去と未来が出合い生まれる「SHIBUYA RUNWAY 」■「FASHIONART」アーティストたちとの縁を結ぶFASHIONART in SACS 『渋谷縁日』など■渋谷ファッションウイーク・関連イベントの追加コンテンツ発表■「東京クリエイティブサロン 2023」連動企画一部紹介「Landmark Installation」「SDGs トレイン」など

渋谷ファッションウイークは、ファッションをキーワードに渋谷のプラットフォームとしてサステナブルな進化を目指し、渋谷から世界へファッションを通じてメッセージを発信してまいります。



【スケジュール】



開催期間中、渋谷各所で楽しんでいただけるコンテンツを展開します。







【映画「アイスクリームフィーバー」、渋谷ファッションウイーク・アナザーストーリームービー公開】





渋谷の街からファッションとアートを発信するイベント「渋谷ファッションウイーク」(3月11日より開催中)と映画『アイスクリームフィーバー』のコラボレーションが実現。「渋谷ファッションウイーク2023年春」は、『ENCOUNTER “コロナ禍の約 3 年を経て圧倒的に失われた人・コト・モノとの「出合い」を 紡ぎ出す”』をコンセプトに展開しています。

この「出合い」をテーマに本作と渋谷ファッションウイークがコラボレーションした『アイスクリームフィーバー』のアナザーストーリームービーが公開となりました。キャストは、本作にも出演している詩羽(水曜日のカンパネラ)と南琴奈、監督は本作と同じく千原徹也が務めております。

雪が舞い散る渋谷の某所。踊っている貴子(詩羽)と美和(南琴奈)が対峙する。映画の本編では、貴子と美和は出会わない設定ですが、このアナザーストーリームービーでは、貴子と美和が渋谷で出会う様子が映し出されています。また、本作の音楽を担当する田中知之(FPM)が手掛ける楽曲「Alone」が印象的に繰り返される。人は一人(Alone)だが、一人と一人が出会い、重なって生きている。たとえ孤独を抱えていても、決して一人ではない。

唯一無二の魅力を放つクリエイティブ作品を数多く手掛け、見る者の心を掴み続けてきた千原監督の手腕が光る、渋谷ファッションウイークならではのファッショナブルでビタースイートな映像に仕上がりました。









アナザーストーリームービー公開





■期間:公開中 ■公開場所:映画館シネアド、電車内広告、QsEYE







【SHIBUYA RUNWAY “THE INCUBATION”】





日本のファッションシーンを築いてきたデザイナーズブランドのコレクションや、さまざまなファッションカルチャーを生み出してきた渋谷のストリートカルチャーを紐解き、”現在”に再解釈したルックを発表します。ファッションディレクター山口壮大氏が主宰する有志学生ラボ”CULTURAL LAB."のディレクションのもと、AI による渋谷の街とファッションカルチャーの遍歴の演出を取り入れ、今年 100 周年を迎える文化服装学院の学生と共に過去と未来が出合い生まれる新しい形のランウェイショーを開催します。

また発表されたルックは西武渋谷店にて展示を行います。

☆西武渋谷店展示 期間:3/21(火・祝)~3/27(月)場所:西武渋谷店 B館1F プロモーションスペース



開催概要





開催日:2023年3月19日(日)

時 間:Door Open 16:00 Show Start 16:30 Door Close 17:00

会 場:渋谷ヒカリエ ヒカリエホールA

☆一般観覧申し込みは終了しました







【アートイベント FASHIONART(ファッショナート)】





東京の街全体を舞台にのべ20 万人規模の デザイン&アートフェスティバルを展開する DESIGNART によるアートとデザインを軸にしたアートイベント「FASHIONART」。 今春も渋谷の街中でアートに出合える企画を展開します。



DESIGNARTとは



「DESIGNART 」(デザイナート)は、さまざまなジャンルの垣根を超えて、デザインとアートを横断するモノやコトの素晴らしさを発信、共有してゆく活動です。

活動の発表の場として、毎年秋に開催するデザイン & アートフェスティバル「 DESIGNART TOKYO 」を企画・運営。

「 DESIGNART TOKYO 」は各展示を回遊して街歩きを楽しめる、東京の街全体がデザイン& アートミュージアムになるイベントです。







参加アーティスト





5名のアーティストが参加。他2名については公式サイトにて公開いたします。



岩渕 一輝 / Kazuki Iwabuchi



1995年 岩手県生まれのフォトグラファー。

「STUDY」 や「Them magazine」 等のファッション誌を中心に活躍中。

https://www.iwabuchiiii.com/

<作品タイトル>

渋谷、春



<作品紹介>

パンデミックが始まった当初2020年春のSFW/FASHIONARTにて、渋谷駅と道玄坂を繋ぐ渋谷マークシティ4階のアベニューストリートの複数の壁面で展示した『渋谷は消えない』から3年が経ち、その頃の街の雰囲気から変化を遂げた渋谷の今を切り取り、春の訪れを空間で感じる作品展示を行います。

*会期中の18日(土) ・26日(日)14:00~19:00にはポートレイト撮影会を開催。

ファッション誌で活躍するフォトグラファーに撮影してもらえる貴重な機会として、ぜひ自分らしいファッションでお越しください。





角田陽太/Yota Kakuda



デザイナー/2007年、英・Royal College of Art修了。

2008年に帰国後、無印良品のデザイナーを経て、2011年角田陽太デザイン事務所を設立。

代表作にキリンホームタップ、SNIDEL BEAUTY、テーブルウェア・Commonなど。DJ/2003年に渡英しロンドンやベルリンのさまざまなクラブ、バーでプレイ。

2008年に東京に拠点を移し、The RoomなどでDJ。デザイナーとしてのキャリアは繊細で丁寧なミックスへと反映される。

<作品タイトル>

『Cutting Edge』







<作品紹介>

レコードサイズ・12インチのサークルとスクエアからなる作品"Cutting Edge"の展示を行う。今回の会場音楽の選曲およびミックス、サウンドプロデュースを担当する。

*会期中のスペシャルイベントとして、3月17日(金)・24日(金)の19:00~22:00は角田陽太氏とゲストDJ2名によるパフォーマンスを開催。詳細はHPおよびInstagramにてご確認ください。





長井優希乃/ Yukino Nagai



J-WAVE(81.3FM)の番組「JUST A LITTLE LOVIN'」ナビゲーター。

ヘナ・アーティスト、エッセイスト、生命大好きニスト、社会科教員。

アート、人類学、教育の分野を越えて、人々が世界と繋がり、多角的な視点から世界をまなざす「きっかけ」をつくる活動を行なっている。

https://www.instagram.com/chumyukino/







<企画説明>

ヘナ・アーティスト、エッセイスト、生命大好きニストの長井優希乃がナビゲーターを務める、ラジオ局J-WAVE(81.3FM)の番組『JUST A LITTLE LOVIN’』の番組POP・UPブースが

3月19日(日)12:00~18:00限定でFASHIONART in SACS『渋谷縁日』に出展!

長井優希乃が描くワンポイントヘナアートや紙に描くヘナデザイン体験などお楽しみいただけます。

さらにお越しいただいた方に、番組オリジナルアイテムをプレゼント!

詳細はこちら:https://www.j-wave.co.jp/original/littlelovin/information/230306.html





<参加施設 Fashion & Design Contents>





会期中、渋谷エリアではファッションをテーマにしたイベントを各所で開催中です。











【その他関連施策】















<「東京クリエイティブサロン2023」連動施策>













【東京クリエイティブサロン(TOKYO CREATIVE SALON 2023)概要】





国内最大級のファッションとデザインの祭典「東京クリエイティブサロン 2023」(TOKYO CREATIVE SALON 2023)は、2023年 3月17日(金)~ 3月31日(金)にわたり、東京を代表する6つのエリア(丸の内・有楽町、日本橋、銀座、渋谷、原宿、羽田)を中心に開催いたします。



・正式名称 :東京クリエイティブサロン2023 (TOKYO CREATIVE SALON2023)

・開催期間 :2023年3月17日(金)~3月31日(金)

・開催エリア :丸の内・有楽町、日本橋、銀座、渋谷、原宿、羽田

・主催 :東京クリエイティブサロン実行委員会

・公式サイト :https:// tokyo-creativesalon.com

・公式SNS

Instagram :https://www.instagram.com/tokyocreativesalon/



Twitter :https://twitter.com/tokyo_c_s





【東京クリエイティブサロンとは】





東京クリエイティブサロン実行委員会とエリア毎の独立した実行委員会、さらに協力企業 ・ 団体との連携によって、それぞれが企画・実行するイベントを集約させた一大フェスティバルです。

第4 回となる今回は 、 ファッションとデザインという日々の生活の営みには欠かせない 2 つの分野にフォーカスを置いた 、すべての生活者に開けた祭典として開催 、 様々なデザインセクターのトップクリエイターを巻き込み 、都内 6 つの各エリアの街を表現の場=キャンバスとして捉え 、 様々な場所でクリエイティブ表現を発信してまいります。







【渋谷ファッションウイーク2023春 概要】





・開催期間:2023年3月11日(土)~31日(金)

・開催場所:渋谷駅周辺エリア各商業施設ほか

・参加施設:cocoti SHIBUYA、SHIBUYA109渋谷店、渋谷キャスト、渋谷スクランブルスクエア、渋谷ストリーム、渋谷ヒカリエ、渋谷ヒカリエ ShinQs、渋谷マークシティ、西武渋谷店、東急プラザ渋谷、MAGNET by SHIBUYA109、RAYARD MIYASHITA PARK、Bunkamura

(※50音順)

・主催:渋谷ファッションウイーク実行委員会

・特別協力:東急グループ

・後援:渋谷区、東京商工会議所渋谷支部、一般財団法人渋谷区観光協会、

渋谷区商店会連合会中央ブロック、大向地区町会連合会、氷川地区町会連合会、

一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構、一般財団法人 日本ファッション協会、

一般社団法人 日本アパレル・ファッション産業協会、経済産業省、

一般社団法人日本メンズファッション協会

・協力:シブヤ経済新聞、一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント、DESIGNART INC.、

東急電鉄(株)、渋谷のラジオ、渋生

・メディアパートナー:ARTnews JAPAN

・公式サイト:www.shibuya-fw.com

・インスタグラム:https://www.instagram.com/shibuyafashionweek/





【渋谷ファッションウイークとは】





渋谷ファッションウイークは、渋谷という街を世界に開かれた観光拠点にしていく“国際文化観光都市・渋谷” 構想のもと、2014年3月に初開催しました。以降、毎年春と秋に開催し、今春、19回目を迎えます。これまで 渋谷駅周辺の大型商業施設が中心となり、施設との垣根を超えて多彩なパートナーとともに渋谷ならではのカルチャー発信を展開してきました。

渋谷ファッションウイークのハイライトとなっている「SHIBUYA RUNWAY」では、渋谷のユニークヴェニューでランウェイショーを実施し、ファッションの街・渋谷を盛り上げてきました。

2021年春は世界初となる渋谷スクランブル交差点で、そして2022年春は進化を続ける渋谷の開発現場で実施し、オンライン配信をおこないました。2022年秋は3年ぶりに渋谷文化村通りで路上ランウェイショーを開催し、渋谷の多様なファッションを発信しました。

公式YouTubeチャンネル http://www.youtube.com/c/SHIBUYAFASHIONWEEK





【渋谷ファッションウイーク ベーステーマ】









