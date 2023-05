[株式会社HPS]

ヒポポタマスから初となるブラックカラーコレクション4アイテムを発売







1998年、真の“ ミリタリズム”を追求し、卓越した機能美を持つラゲッジブランドとして誕生したBRIEFING。日本企画でありながらアメリカの軍需工場で生産している「MADE IN USA」モデルを中心に、ビジネス・トラベル・スポーツ・デイリーまで幅広いラインナップを展開中です。

今回はバッグのみならず幅広いアイテムを展開中のBRIEFINGとの初コラボレーションアイテムをお届けします。

共に“ライフスタイルブランド”として進化を続けていることから実現した今回のコラボレーション。「自宅や旅先で使うアイテム」をテーマに、フェイスタオル・ウォッシュタオル・チーフタオル、ルームサンダルとヒポポタマスで人気アイテム4型をラインナップ。

BRIEFINGのブランドアイコンであるブラックカラーをベースに、レッドロゴを効かせた特別デザインとなっています。

ヒポポタマスから未だ登場したことのない、初のブラックコレクション。

カラーにこだわりを持つヒポポタマスから生まれたスタイリッシュなブラックをどうぞお楽しみください。







- Collaboration Features -

Black







未だ登場したことのない、初のブラックコレクションをフェイスタオル・ウォッシュタオル・チーフタオル、ルームサンダルとヒポポタマスの人気アイテム4型で展開。オーガニックコットンとバンブーレーヨンを織り交ぜることで生れるヒポポタマス特有の複雑でスタイリッシュなブラックをどうぞお楽しみください。





Room Sandal







ルームサンダルは旅先やジムなどへスマートに持ち運んで頂ける様、BRIEFING製のポーチ付きです。ナイロン100%素材を使用した通気性の良いメッシュタイプなので、夏の旅行にも最適です。靴のように足と一体化するのではなく、足の指を開いて履くという、トングサンダルならではの快適さを体感して下さい。





Gift Box







BRIEFINGのブランドアイコンであるブラックカラーをベースに、レッドロゴを効かせた特別デザインBOXを数量限定生産。フェイスタオル・ウォッシュタオル・チーフタオルの3サイズを組み合わせたギフトセットとルームサンダルのみスタイリッシュなギフトBOX付きです。









- PRODUCT -



BRIEFING フェイスタオル

価格:¥4,290(税込)

サイズ:34cm×95cm

素材:有機栽培綿63% + 再生竹繊維37%

長めのサイズのフェイスタオルは、コンパクトなバスタオルとしてジムや旅行の持ち運びにもかさばらず、女性の洗い髪をゆったりと巻いたり、首に掛けてスポーツタオルにしたりと幅広く活躍します。





BRIEFING ウォッシュタオル

価格:¥2,420(税込)

サイズ:34cm×35cm

素材:有機栽培綿63% + 再生竹繊維37%

ウォッシュタオルは洗顔用のタオルとしてはもちろん、スポーツやアウトドアの際もかさばらず鞄に入れて持ち運ぶのにちょうどいいサイズ感。







BRIEFING チーフタオル

価格:¥1,760(税込)

サイズ:25cm×25cm

素材:有機栽培綿63% + 再生竹繊維37%

持ち歩きに便利なベストセラー商品。短いパイルでスラックスのポケットで膨らまず、デニムの後ろポケットのアクセントにもなり、バッグの中でもかさばらず鮮やかな色がすぐ目に入る優れもの。





BRIEFING ルームサンダル

価格:¥13,200(税込) BOX・巾着付き

サイズ:Mサイズ:22.5cm~26cm、Lサイズ:26.5cm~28cm

素材:有機栽培綿63% + 再生竹繊維37%

緒を短めにする事で無駄な足の動きを減らし、室内での細かな動きも安定した歩行が出来ます。靴のように足と一体化するのではなく、足の指を開いて履くという、トングサンダルならではの快適さを体感して下さい。





BRIEFING タオルギフトセット

価格:¥9,020 (税込) BOX付き

内容:ファイスタオル・ウォッシュタオル・チーフタオル

タオル3サイズを組み合わせたタオルギフトセット。

ギフトボックスはタオルと同様にブラックを用いたスタイリッシュなギフトパッケージです。父の日やいつもお世話になっている方へのギフトとしても最適です。









1998年、真の“ ミリタリズム”を追求し、卓越した機能美を持つラゲッジブランドとして誕生したBRIEFING( ブリーフィング)。ブランドを代表するMADE IN USAモデルをはじめ、現在ではビジネス・トラベル・スポーツ・デイリーまで幅広いラインナップを展開しています。安心して商品を使って頂けるようQuality( クオリティ)・Craftsmanship( クラフツマンシップ)・Creativity( クリエイティビティ)を遵守した製品開発を行い、各シーンをサポートするバッグを生み出しています。BRIEFING はバッグを通して皆さまのライフスタイルに寄り添えるブランドとして進化を続けています。





【販売予定日】

2023年5月12日(金)



【販売箇所】

・Hippopotamus OFFICIAL SITE

・伊勢丹新宿店 本館5F(Hippopotamus In Shop)

・BRIEFING OFFICIAL SITE

・BRIEFING 一部直営店



【会社概要】

社名:株式会社 HPS

住所:〒113-0033 東京都文京区本郷1-21-5第4太平ビル5F

TEL : 03-3817-0855

WEB : http://hippopotamus.co.jp

Instagram :https://www.instagram.com/hippopotamus_japan/?hl=ja

Facebook : https://www.facebook.com/organic.hippopotamus



