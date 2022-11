[LINE Friends Japan株式会社]

スペシャル動画、記念グッズ、アート展、カフェ、ホテルコラボルームなど、多様な企画を1年間に渡り展開





LINE発のグローバルキャラクターブランドLINE FRIENDSを展開するLINE Friends Japan株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:金成勳)は、グローバル人気キャラクター「BT21」の誕生5周年を記念し2022年12月より1年間、様々な企画をお届けしていきます。





■誕生5周年を迎える「BT21」

LINE FRIENDSと防弾少年団(BTS)のコラボレーションにより2017年12月に誕生したキャラクターブランド「BT21」。魅力溢れる外見と個性的なコンセプト、優れたストーリーテリングで、「ユニスターズ」と称されるファンを中心に、世界中で愛されるキャラクターとして成長を続けてきました。



そんなBT21の誕生からの軌跡と、色とりどりの希望に満ちた未来、そして人とのつながりを「虹」で表し、「虹色の未来へ」をテーマに、2023年11月までの1年間をアニバーサリーイヤーとして、皆様への感謝の気持ちを込めて様々な企画をお届けしていきます。また、これらの情報を集約した5周年特設ページ(https://lin.ee/Jp8TK0b/capy)を2022年11月22日より公開、最新情報を随時お届けしていきます。



■5周年記念グッズ(一例)

※すべて発売日・場所など詳しい販売情報は5周年特設ページ(https://lin.ee/Jp8TK0b/capy)にて公開



<BT21 5周年記念 レインボーカラーマスコット/ぬいぐるみ>

今回のテーマ「虹色の未来へ」にちなんだ特別企画。5周年を一緒に盛り上げるサポーター7社ごとに異なる、限定カラーのぬいぐるみやマスコットが登場!









<2023 BT21 Happy Bag>

テーマはPlay in the winter!ニットやマフラー姿のBT21に加え、雪だるま姿になった愛らしいバディーたちが登場。LINE FRIENDSオンラインストアではマグカップやタオルなどおうちで楽しめるアイテム、LOFTではポケッタブルのボストンバッグやニット帽など外でのお出かけに活躍するグッズが中心の7点セットです。

・おうちアイテムver.





・おでかけアイテムver.





<BT21 MUSEUM ファミリーマスコットセット>

BT21各キャラクターのファミリーやライバル、友だちなど、ユニバースのキャラクターが集合した、豪華でレアなマスコットセットが登場!

(商品イメージ)





<BT21 5周年記念 ビーンドール>

5周年の虹アートをイメージした優しいカラーのビーンドール。ふんわりした素材でできたぬいぐるみの中にビーズが入っており、しっかりちょこんとお座りする、コレクションにぴったりのアイテムです。

(商品イメージ)





<Manhattan Portage BT21 Collection>

BT21にフィーチャーしたManhattan Portageシーズナルコレクション最新作。BT21の仲間たちが、Manhattan Portageを代表するクラシカルなバッグのデザインとして迎えられました。ブランドロゴの周りに集まり、友情を築いているような、微笑ましい様子が描かれています。

Manhattan Portage 直営店、Manhattan Portage Online Store、LINE FRIENDS オンラインストアにて2022年12月中旬ごろ発売予定で、購入特典として、各モデル1点につき、BT21オリジナルステッカーをプレゼント。また発売を記念して、Manhattan Portage TOKYOのフォトスポットで撮った写真を投稿すると限定ステッカーをもらえるインスタグラムキャンペーンも実施予定。



<BT21 MEET KIEHL'S>

BT21 MEET KIEHL'S コラボレーション第二弾。詳しい情報は、1月6日にキールズ公式オンラインストアにて公開予定。





■ショップ







<BT21 PLANET>

この冬キデイランド店内にオープンするBT21のオフィシャルショップ。新商品はもちろん、ショップのオリジナル商品、文具や雑貨など豊富な品揃え。オープン記念のノベルティなども配布予定。大阪梅田店は12/8オープン、原宿店は1月オープン予定(状況によって変更あり)。





<PLAY LINE FRIENDS>

常設ストアのKIDDY LAND心斎橋パルコ店、アミュプラザくまもと店、マルイシティ横浜店、神戸店、コーナー展開しているKIDDY LAND 宇都宮店、吉祥寺店、池袋サンシャインシティ店、ららぽーと湘南平塚店、上小田井店、大日店、ららぽーとEXPOCITY店、堺鉄砲町店、京都四条河原町店、三宮店、ピオレ姫路店、高松店、広島府中店、アミュプラザおおいた店、福岡パルコ店にて、一部の5周年グッズを展開します。



<ヴィレッジヴァンガード>

「BT21 5th Anniversary Fair -by VILLAGE VANGUARD-」を2023年2月下旬より開催、ヴィレッジヴァンガード限定カラーのマスコットやBT21 5周年グッズの販売を全国のヴィレッジヴァンガードにて行います。※一部店舗を除く



<LINE FRIENDS オンラインストア https://www.linefriends.jp/>

2022年12月末より順次グッズ発売を開始。





■イベント







<BT21 5周年記念アート展 ~Always together~>

BT21と過ごした誕生からこれまでの5年間を振り返る企画展。仲間との出会いから一緒に過ごしたかけがえのない時間、たくさんの思い出が詰まったアート作品が多数集結。オリジナル原画の展示も。5周年記念グッズや限定商品、ミニゲームも展開。2023年4月より東京を皮切りに全国主要都市にて展開予定。









<BT21カフェ第13弾 ~MAGICAL TIME~>

魔法にかけられたような優雅なティータイムが過ごせるアフタヌーンティーや華やかでカラフルなフードやデザートを楽しめる期間限定カフェ。カフェ限定描き下ろしアートを使用した商品や特別な特典、BT21の5周年を一緒にお祝いできるようなフォトスポットも。







<ホテルニューオータニ BT21 Chill ホカンス #にじいろるーむ>

BT21のコラボレーションルームがホテルニューオータニ東京・大阪の2大都市にて期間限定で誕生!360度、BT21に囲まれた豪華な空間をご用意。ここでしか手に入らない全6種のオリジナルグッズつき。

(写真:ホテルニューオータニ 東京のお部屋)





■動画、壁紙などスペシャルコンテンツ

この他にも、スペシャル動画の公開をはじめ、デジタル壁紙のプレゼント、SNSユーザー参加型イベントなど、5周年をお祝いするコンテンツやイベントを続々と公開していきます。

リモート会議用背景とスマホ用壁紙は11月22日より1年間限定で無料配布。BT21 LINE公式アカウントのトーク画面で「祝5周年」と入力するとダウンロードいただけます。



これらの詳しい情報は、BT21 5周年特設ページ(https://lin.ee/Jp8TK0b/capy)にてご確認ください。



(C)BT21









企業プレスリリース詳細へ (2022/11/22-12:16)