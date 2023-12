[THE SEED]

次回3月は「グローバル」と「産業間の垣根をなくす」をテーマに、国内外で活躍するスタートアップCEOや大手事業会社の経営者の方々、世界的に投資活動を行う著名投資家の方々をご招待いたします。



シード投資家「THE SEED」 (本社:東京都渋谷区、代表:廣澤 太紀、以下THE SEED)は、2回目となる招待制のオフライン限定カンファレンス「THE FUTURE X」を2024年3月1日にベルサール渋谷ファーストにて開催します。





「未来を意思決定する」をコンセプトに、スタートアップ経営者やビジネスの最前線で活躍するキーパーソンなどによるセッションや、参加者同士の交流の機会を提供します。詳細なお知らせや登壇者は順次公開いたします。



■THE FUTURE Xのコンセプト



「未来を意思決定する」



THE FUTURE Xは「同時代を生きる意思ある実践者を集め、次なる未来が始まる場」を目指した招待制のオフライン限定カンファレンスです。これまで、THE SEEDは " 同世代 " の若い起業家や学生を対象とした交流の場を提供してきました。今回は " 同時代 " に活躍する「未来を意思決定できる」各産業のプロフェッショナルを国内外から集めることで、あらゆる領域を越えて議論を起こし、新たな未来が生まれる場を目指しています。2回目となる今回は、体験をアップデートし、スタートアップ経営者やビジネスの最前線で活躍するキーパーソンらが各産業界のリーダーたちが集結することで、より熱量溢れるビジネスカンファレンスに進化いたします。さらに、THE SEEDのこれまでの活動で培ったコミュニティやノウハウを最大限に注ぎ込み、会場面積1,700平米の大規模カンファレンスホールにて開催いたします。



◼︎インタビュー動画





■前回の様子





■イベント概要

日時:2024年3月1日(金)13:00- 19:30

場所:ベルサール渋谷ファースト

内容:セッション、スタートアップブース、懇親会

参加者:起業家、投資家、事業会社など

規模:350名(招待制300名、学生参加など公募50名)

HP:https://thefuture.tokyo/2024

ご協賛・取材に関する連絡はこちら

https://share.hsforms.com/13q4LjYB7SqupqOh9Ib5yhAno064



シード投資家「THE SEED」概要



ファンド名:THE SEED

代表者:廣澤 太紀

投資対象:日本を中心とするシードラウンドのIT系スタートアップ。EC、CtoC、ブロックチェーン関連事業、AR/VR、ゲーム関連事業等など。

HP:https://theseed.vc/

ファンドブログ:https://theseed.vc/magazine

投資相談の面談について:https://theseed.vc/theseedtalk

スタートアップ関西:https://startupkansai.com/



THE SEED 代表プロフィール



廣澤 太紀(Hirozawa Daiki)

1992年生まれ 大阪府出身。

2015年シードVCに入社。

新規投資先発掘や投資先支援に従事。

2018年9月 独立し、シードファンド「THE SEED」を設立。

2021年3月 2号ファンドの設立を発表

現在、1、2号で約16億円を運用。

20代の若手起業家へ創業出資。「スマートコーヒースタンド root C」、農業技術のSaaSサービス「AGRIS」やVR/AR事業など、現在約50社へ創業投資。



Facebook:https://www.facebook.com/Daiki.Hirozawa

X(旧Twitter):https://x.com/HirozawaDaiki



「SEEDSHIBUYA」施設概要

スタートアップエコシステムの強化を目的に、定期的にスタートアップ交流会やVC・エンジェル投資家によるメンタリングデーなどのイベント開催を予定しています。

運営 : THE SEED

場所:東京都渋谷区

対象:投資先もしくは、投資検討先

ご利用について:THE SEEDにご連絡ください



本リリースの問い合わせ先

小林:kobayashi@theseed.vc



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/03-03:40)