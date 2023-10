[株式会社メリーゴーラウンド]

~月の周期に合わせた自然のリズムを取り入れた暮らしと、アーユルヴェーダのセルフケア習慣を通して、自分自身と深くつながる時間へ~



Moon Bath(ムーンバス)はあなたと地球がマインドフルにつながるための、月の周期に合わせたバスリチュアル(入浴の儀式や作法)を提案します。



毎日お風呂を楽しんでいる人も、たまの贅沢だと考えている人も、人生の中で自分のために時間を使うきっかけにしてほしいと考えています。



自然のリズムや自然界のエレメント(空、風、火、水、地)に身を任せたときに、真のウェルネスが実現されます。



ますます混沌とし、強い刺激にさらされたこの世界において、Moon Bathの提案するバスリチュアルは、ゆとりを持ち、波長を整え、自分を愛し、地球を愛することにつながります。















Give Back | 人と地球が正しいバランスで共存できるように

私たちは、意識の高いブランドに命を吹き込むための、社会的および環境的に持続可能なソリューションを発見することに喜びを感じています。



社会的・環境的な責任はビジネスの運営と密接に関連しており、真の成功はトリプルボトムライン(環境、社会、経済)のすべてにおいて利益を出すことです。環境への影響を減らす方法や人間同士で高め合う方法を、サプライチェーン全体の持続可能性、安全性、尊厳を追及する中で模索しています。



これらを念頭に置いて、女性のビジネスの支援や、過小評価されている人々のための雇用創出、現代の労働力の公平性を促進するための社会の意識改革に取り組んでいます。



環境への負荷を減らすために

・原材料やパッケージは持続可能な方法で調達します

・パッケージや梱包材はポストコンシューマー素材を利用します

・製品やパッケージはコンポストもしくはリサイクル可能です

・Terrapassを通して、毎月カーボンオフセットを購入しています



環境をよみがえらせるために

・私たちはUnited Planet Saversの一員です(在来の薬用植物を保護)

・Delaney Community Farmで定期的にボランティアの日を設けています

・1% For the Planetの一員として、Delaney Community Farmに寄付しています

・自然への畏敬の念を忘れないために、植物の知識を広める機会を作っています



社会によい影響となるように

・小規模な事業の職人や生産者を支援するよう努めています

・性別を問わず歓迎し、支援します

・女性所有のビジネスです

・一部の製品については、売上の1%を提携した非営利団体に寄付しています





【商品ラインナップ】



ムーンバス ボタニカルバスティー

5種 税込5,500円



使い方

ボタニカルバスティー(容器の1/2程度)を1Lの熱湯に浸します。15~20分後、茶こしで濾したハーブ液のみを浴槽に入れ、よくかき混ぜてから入浴してください。茶こしの代わりにフレンチプレスを使用すると簡単です。

新月|New Moon Botanical Bath Tea(ラベンダー、カミツレ、トゥルシー)







グラウンディングと体をあたためる植物の組み合わせで、新月のエネルギーバランスを整えます。



アーユルヴェーダと新月

新月の期間は、ヴァータと呼ばれる冷たく揺らぐ風と空のエネルギーが強まります。風と空のエレメントは軽く、活動的で、透明であるため、夢の領域へのアクセスが強化され、新月の間、本格的に内に向かうように促されます。特に、新月の前後の数日間は、自分自身の存在の中に、静けさを作り出す必要があります。グラウンディングし、心を落ち着かせ、どのような新しい決意の種を蒔きたいか、考える時間をつくるのに最適です。



新月の入浴作法

新月は静かな静寂の時期であるため、不必要な動きは奨励されません。ゆっくりと静かにバスタブに浸かり、背中をバスタブに預けたリラックスした姿勢で座ります。



全成分:カミメボウキ葉*、ラベンダー花*、カミツレ花*、スクテラリアラテリフロラ葉*、ソケイ花、ベニバナ花* *オーガニック原料



上弦の月|Waxing Moon Botanical Bath Tea(カカオ、カルダモン、カンゾウ、キク)







スパイスの効いた温かいココアを連想するような香りは心と体に栄養を補給し、安定感を与えます。植物の力をつめ込んだブレンド。



アーユルヴェーダと上弦の月

上弦の月が夜空を光で満たしている間、カパと呼ばれる水と地のエネルギーが体を再構築すると言われています。日常生活やセルフケアに特別な時間をかけるよう私たちに呼びかけています。自分自身と、そしてまわりの人との関係を育むことで、土壌を強化し、新月に蒔いた新しい決意の種が満月とともに開花できます。



上限の月の入浴作法

上弦の月はエネルギーを蓄える時期のため、リラックスした姿勢でバスタブに浸かりながら、時間をかけて優しくマッサージします。つま先から始めて、さまざまな筋肉をしっかりと締めたり緩めたりしながら、太ももに向かって脚全体を揉みほぐします。



全成分:カカオ殻、キク花*、ヘラオオバコ葉*、アルテア根*、ウイキョウ種子*、カンゾウ根*、ショウズク果実* *オーガニック原料



満月|Full Moon Botanical Bath Tea(バラ、カレンデュラ、ダミアナ)







月明りのもと、祝福のダンスに誘います。内向きにも外向きにも宇宙と調和できるような、落ち着かせる効果のある植物のブレンド。



アーユルヴェーダと満月

満月はピッタと呼ばれる火のエネルギーの激しさを呼び起こすと言われています。余分な熱やエネルギーを排出するための動きを表現することで、地に足がついた感覚を得ることができ、満月の激しさを打ち消すことができます。



満月の入浴作法

穏やかなエクササイズを取り入れてみてください。お腹を下に、うつ伏せの状態で浴槽の縁に腕を置き、重ねた両手に顎や頬を預けます。脚が自然に曲がり、浴槽の反対側の端に足を置くと、サポートされた弓のポーズ(ダヌラアーサナ )になります。



全成分:トウキンセンカ*、ダマスクバラ花*、ダミアナ葉*、ボウシュウボク葉*、ショウガ根*、レモン果皮*、アスパラグスラセモスス根* *オーガニック原料



下弦の月|Waning Moon Botanical Bath Tea(ヘリクリサム、ローズマリー、ヘザーフラワー)







満月の強いエネルギーを浴びた後の心と体を静めます。満月のお祝いが終わって、苦労が実を結ぶこの時期は、流れに身を任せるように呼びかけられています。不要になったものを手放し、新月の時期に向けて再び内なるへの旅の準備を始めましょう。



アーユルヴェーダと下弦の月

下弦の月は、月が満月まで拡大したときに培われた、カパと呼ばれる水と地のエネルギーを解放するときです。柔らかく浄化する水の恵みが、手放す準備ができているすべてのものを洗い流すのに役立ちます。入浴、ヨガ、呼吸法などのデトックス効果のあるセルフケアに取り組むと、満月の明るい表情から新月の暗い静けさへの移行がスムーズです。ゆっくりとポーズをほどき、エネルギーを解きほぐします。



下弦の月の入浴作法

デトックスと解放をサポートするため、入浴の時間にねじりのポーズを取り入れましょう。穏やかなねじりが内臓の圧迫と解放を生み出し、血行をよくします。



全成分:ヘリクリスムアレナリウム花*、セイヨウハッカ葉*、ローズマリー葉*、アザジラクタインジカ葉*、アカツメクサ花*、ギョリュウモドキ花*、オウシュウヨモギ葉* *オーガニック原料



なんて嫌な女!|Nasty Woman Botanical Bath Tea(ダミアナ、バラ、サフラン)







「Nasty Woman なんて嫌な女!」とは、内に秘めた平等と正義への情熱に火をつけ、コレクティブ・ウェルビーイングを求める声を結びつけた合言葉。ボタニカルバスティー(なんて嫌な女!)に浸かって、あなたがどれだけ強く、勇敢で、しなやかであるか、思い出してください。

*コレクティブ・ウェルビーイングとは、ある目的のもとに、ありたい姿を持つ多様な個人がつながりあった持続可能なチームの状態



寄付

この商品を購入することで、Planned Parenthood (性と生殖に関する医療サービス非営利組織)に2ドル寄付することができます。



全成分:ダミアナ葉*、トウキンセンカ*、ラベンダー花*、キク花*、ベニバナ花*、センチフォリアバラ花*、サフラン *オーガニック原料



ムーンバス バスソルト|Milk & Honey Sundance Sea Bathing Salt







ココナッツミルクやハチミツ、ユタ州の古代のサンダンス海で採れる未精製のシーソルトを含むバスソルト。フランキンセンス、ラベンダー、ベルガモットのブレンドで、穏やかで落ち着く香り。



塩は何百万もの小さな結晶で構成されており、その結晶は、クォーツやアメジストと同じようにエネルギーを保持しています。月のリズムにあわせたボタニカルバスティーと組み合わせて、またはボディスクラブとしてお使いください。



227g(2回分) 税込5,500円

全成分:塩化Na、スクロース、ココヤシ乳末*、ハチミツ、ニュウコウジュ油*、ラベンダー油*、ベルガモット果皮油* *オーガニック原料



ムーンバス グラウンディングボディオイル|EVERY BODY Grounding Body Oil







ヒーリングオイルと、サンダルウッドやヒノキの明るくジェンダーニュートラルな香りの組み合わせ。肌への栄養を与えながら、グラウンディング効果があり、心を落ち着かせます。体にとっての「ただいま」の瞬間として、入浴の前後に頭からつま先までオイルに浸ることを提案します。



Āyurveda|アーユルヴェーダ

アーユルヴェーダでアヴィヤンガとして知られる温かいオイルマッサージは、私たちの体内にある喧噪の中で高揚したエネルギーを落ち着かせ、私たちの体と心に敬意を払うことができる最も効果的な方法の 1 つです。 グラウンディングボディオイルは、湯煎し体温くらいに温めて使うこともできます。



寄付

この商品を購入することでAnnunciation Houseに1ドル寄付することができます。1978年に始まった、国境における移民、ホームレス、経済的な弱者を支援する団体です。



355mL 税込12,100円

全成分:ヒマワリ種子油*、ホホバ種子油*、スクレロカリアビレア油*、ワサビノキ種子油、イタリアイトスギ葉油*、サンタルムアウストロカレドニクム木油*、トコフェロール *オーガニック原料



ムーンバス クレイマスク|Cosmic Glow Botanical Face Mask







モロッコ溶岩クレイ(ガスール)の洗浄力とアーユルヴェーダの植物の力を組み合わせた、ボタニカルクレイマスク。肌のザラつきやトーンを整えます。



Āyurveda|アーユルヴェーダ

アーユルヴェーダでは、「人間は、本来自らに備わった自然治癒力で美しくなれる」と考え、与えるケアより取り除くケアに特に重点が置かれます。アーユルヴェーダの三大果実トリファラ(アマラキ、ビヒタキ、ハリタキ)のハーブパウダーは、肌トラブルを洗い流し、くすんだ肌にうるおいを与え明るい印象の肌に。また、ピッタと呼ばれる火のエネルギーが過剰なときは、肌トラブルが起きやすいと考えられています。余分なピッタを冷やすハーブの、マンジスタ(アカネ根)、アナンタムール(ヘミデスムスインジクス根)、「神の蜜」と呼ばれるグドゥチ(チノスポラコルジホリア葉)が肌を整えます。



使い方

小さじ1杯のボタニカルクレイマスクをブレッシングボウルに入れ、少量の水を加えゆるいペースト状にします。オーガニックのはちみつをたっぷりと加えると、さらに贅沢なマスクに。クレイマスクブラシで混ぜて、目の周りを避けて塗り、5~10分後にぬるま湯で洗い流します。



192g(25回分~) 税込8,250円

全成分:モロッコ溶岩クレイ、アカネ根*、アンマロク果実*、セイタカミロバラン果実*、ミロバラン果実*、チノスポラコルジホリア葉*、ヘミデスムスインジクス根*、ダマスクバラ花* *オーガニック原料





左:ムーンバス ブレッシングボウル

税込6,600円



右:ムーンバス クレイマスクブラシ

税込2,750円 [素材] 竹・人工毛



ムーンバス フェイスミスト|Moon Dew Botanical Face Mist







月明りの下で踊り出したくなるような、フランキンセンス、ラベンダー、ローズの香りのフェイスミスト。時間を問わずいつでもたっぷりスプレーすれば、感覚を呼び覚まし、肌が整っていきます。



使い方

バスリチュアル:入浴後の湿った肌に、たっぷりとスプレーし香りとエネルギーを吸い込みます。

スキンケアに:化粧水として普段通りのスキンケアルーティンに。洗顔後のお肌にスプレーしやさしく肌になじませます。

リフレッシュに:リセットしたいときや、感覚を研ぎ澄ませたいときに。一日中、いつでも、顔やからだ、空間にたっぷりとスプレーしてください。



59mL 税込4,950円

全成分:ラベンダー水*、ニュウコウジュガム水*、ダマスクバラ花水*、アロエベラ液汁*、ハマメリス水、アメリカヤマナラシ樹皮エキス *オーガニック原料



ムーンバス セレスティアル シマーボディミスト|Celestial Body Shimmer Mist







女王のように輝かせるヘア&ボディミスト。ゴールドの煌めきを閉じ込めた、ベチバーとネロリの香りのアロマウォーターで、内側から輝きましょう。



使い方

バスリチュアル:入浴後、頭からつま先まで全身にミストをかけたら、バスリチュアルの完了です。ボトルをよく振り、目を閉じて体や髪にたっぷりとスプレーしてください。内側からも外側からも輝きのあるあなたに。



59mL 税込4,950円

全成分:水、オレンジ花油、ベチベル根油、マイカ











ムーンバス 浄化のお香|Sacred Smoke







世界の4つの聖なる植物(フランキンセンス、コーパル、ホワイトセージ、ラベンダー)が織りなすハーモニーがたのしめるブレンドです。甘く素朴な清めの煙で空間を浄化して、内なる心とつながりましょう。



フランキンセンスを燃やすと、魂を清め、守り、気持ちの落ち込みを和らげ、直感力を高めると言われています。コーパル樹脂は身のまわりの負のエネルギーを浄化すると考えられています。ホワイトセージの煙は祝福、浄化、癒しを与え、ラベンダーは支え合う心を芽生えさせたり、負の存在から守る手段として使われます。



寄付

この商品を購入するごとに、Native American Rights Fund(本社:コロラド州・ボルダー)に1ドル寄付します。先住民族の主権、条約上の権利、天然資源の保護、教育のための法的支援を提供します。



使い方

チャコールディスク(炭のタブレット)に火をつけ、パチパチ音がしはじめ小さな火花が散るまで2~3分ほど待ちます。お皿の上に置いたチャコールディスクの中央に、浄化のお香をふりかけます。フランキンセンスやコーパルの樹脂香が溶け、ハーブはゆっくりと燃え、煙が立ちます。数分で煙が落ち着き、そのまま1時間ほど燃え続け、長時間安定したスマッジング(浄化)ができます。



税込8,800円

セット内容:浄化のお香(35g / 10回分)、チャコールディスク(10個)、ポーチ

成分:フランキンセンス(乳香)樹脂香*、プロチウムコーパル(樹脂香)*、ホワイトセージ(葉)*、ラベンダー花*、炭 *オーガニック原料







東京・南青山のオーガニックセレクトショップ It's so easyにて2023年11月10日先行発売



