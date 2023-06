[207株式会社]

個人事業主の物流ラストワンマイル参入ハードルを軽減し、2024年問題・人材不足対策に寄与します。



207株式会社(本社:東京都目黒区目黒、代表取締役:高柳慎也)は、株式会社タカラコーポレーション(本社:東京都板橋区、代表取締役:中嶌洸悦)と業務提携契約を締結し、2023年6月22日より配送員向けアプリ「TODOCUサポーター」において、配送員向けカーリースサービスの提供を開始したことをお知らせいたします。本サービス「TODOCUサポーターのカーリース by 箱バン.com」により、配送員は高品質な車両を業界最安水準でリースすることが可能となります。





■サービス提供の背景

207株式会社では、これまでに4万人以上の配送員に対し、配送効率化アプリ「TODOCUサポーター」を提供して参りました。TODOCUサポーターの提供によって様々な問題は解決されてきましたが、サービスを利用しているユーザーから寄せられる多様な意見の中で、配送車両の調達に関する問題に注目しました。配送員たちは、高額なリース料を払い続けることや、車両を一括で購入するのが困難であるなど、多くの問題に直面していました。





■サービスの内容

今回、新たに提供を開始するカーリース機能「TODOCUサポーターのカーリース by 箱バン.com」は、国内で評価の高い「箱バン.com」との業務提携により実現しました。箱バン.comは軽配送に利用される軽ワンボックスカーに特化したカーリースで、配送員が利用する黒ナンバー車両を業界最安水準で提供することを可能にしています。



「TODOCUサポーターのカーリース by 箱バン.com」の特徴

業界最安水準:業界最安水準のリース料金での提供



軽貨物配送車両に特化:貨物軽自動車運送事業に必要な黒ナンバー取得を無料で代行



ニーズに合わせたプラン:ドライバーニーズに合わせ、カスタマイズして最適なプランを提案



独自の審査基準:従来審査難易度が高かった条件でもカーリース実現





詳細については、サービスサイトをご覧ください:https://todocu-supporter.com/car-lease







■TODOCUサポーターの挑戦

2024年問題として広く語られている「自動車運転業務における時間外労働時間の上限規制」は、2024年4月1日から適用され、物流会社やドライバーにとっては売上減少や労働力不足といった巨大な影響を及ぼすと予想されます。TODOCUサポーターの利用者を対象とした独自の調査によれば、配送員の52.4%が12時間以上の長時間労働をしており、また週に6日以上働いていることが明らかとなりました。これが示すのは、今後、人材不足の問題がさらに深刻化する可能性があるということです。我々は荷物が届かない時代を迎えるかもしれないという現実に直面しています。



業界最安水準のカーリース提供により、配送員はコスト負担を軽減しつつ配送車両を容易に調達できます。これにより、配送員の収入が増加し、就労継続率の向上に直接的に寄与すると考えています。また、今回提供開始する「TODOCUサポーターのカーリース by 箱バン.com」は、このような配送員が抱えるコスト問題の解決だけでなく、配送業務への進出を検討しているが資金的な制約から挑戦できていない潜在的な人材の参入障壁を下げることで、2024年問題への一助となることを目指しています。

今後もTODOCUサポーターは、配送員の皆様を全力で支援し、2024年問題や物流人材不足といったラストワンマイル問題の解決に努めて参ります。





■TODOCUサポーターとは

国内最大級の配送員向け配送効率化アプリです。配送の準備から再配達問題まで配送に関わる多くの問題に対してテクノロジーを活用し支援しています。



主要機能一覧

配送準備時間を短縮するOCR(伝票に書かれた文字情報をデジタル化する)機能による荷物登録機能



ルート組みに最適な地図上での配達先の可視化機能



再配達を削減する荷受人への在宅確認機能



配送先のが一眼で分かり、誤配防止にも繋がるゼンリン住宅地図機能







株式会社タカラコーポレーションについて

株式会社タカラコーポレーションは、「身近なツールで最適なモビリティを」をコンセプトに「オンライン商談」の販売システムで低価格でスピーディーな自動車リースを展開しています。 軽貨物の累計リース契約実績は3,000台を超え、今後も軽貨物リース台数国内No.1を目指しています。



会社名:株式会社タカラコーポレーション

本社所在地:〒173-0026 東京都板橋区中丸町11-2 ワコーレ要町ヒ゛ル10階

設立:2002年2月

代表取締役:中嶌 洸悦(Kouetsu Nakashima)

メールアドレス:info-hp@takara-co.co.jp





207株式会社について

207株式会社は、「いつでもどこでもモノがトドク、世界的な物流ネットワークを創る」をコーポレートミッションに掲げ、物流業界のラストワンマイルのDXに特化した事業を展開しています。当社は、配送効率化データの蓄積を通じて物流のラストワンマイルにおける課題を解決し、より効率的でスムーズな配送環境を実現することを目指しています。



会社名:207株式会社 (ニーマルナナカブシキガイシャ)

本社所在地:〒153-0063 東京都目黒区目黒3-16-9

設立:2018年1月

代表取締役:高柳 慎也(Shinya Takayanagi)

メールアドレス:info@207-inc.com



