[チョコレートデザイン株式会社]

チョコレートの季節の始まりを告げる「東京チョコレートサロン」



チョコレートデザイン株式会社(代表取締役:大槻昌弘、本社所在地:横浜市)が運営するチョコレートブランドVANILLABEANS(バニラビーンズ)は、9月16日(土)、17日(日)に渋谷ヒカリエ9階にて開催する「東京チョコレートサロン」(以下、当イベント)に出店します。

当イベントは今季のチョコレート・カカオのトレンドを感じる国内外のチョコレートブランド及びカカオにまつわるブランド約40社が集結します。VANILLABEANSは自社のカカオ焙煎所で作った商品の販売を始め、16日(土)はチョコレートの製造責任者である弊社の藤原達也が登壇するカカオセミナーも開催します。また、9月14日(木)~9月27日(水)まで同施設内B2階のフードステージエリアでも「ショーコラ」を含む数種類の物販販売を行います。

(※フードステージの商品詳細は直接店頭にてご確認ください。)







「東京チョコレートサロン」販売商品概要





■ タブレットショコラ(8種類ほど販売予定)各種…648円(税込) / 枚

■ オランジュ2枚入…972円(税込)

■ パンが美味しくなるチョコレート(スプレッド)各種…1,296円(税込) / 個

■ VANILLABEANSオリジナル保冷バッグ…1210円(税込)

※なくなり次第終了、予告なくラインナップが変更する場合もございます。











「東京チョコレートサロン」カカオセミナー概要







■ 日時:9月16日(土) 10:30~11:30

■ 登壇者:クラフトチョコレート製造責任者 藤原達也

■ 内容:「カカオ豆からチョコレートを作ろう!Bean to Bar 体験セミナー」

カカオ豆からチョコレートまで一貫して行う「Bean to Bar」の基礎知識をワークシートと実践の両方から学ぶことができます。カカオ豆の皮むき体験をはじめ、カカオ豆からチョコレートまでの各段階の試食、テンパリング体験なども可能です。Bean to Barチョコレートのお土産付き。(受講料2,000円、東京チョコレートサロンHPにてセミナーチケットをご購入ください。)





「東京チョコレートサロン」概要





■ サイト:https://tokyo-chocolate-salon.com

■ 場所:東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ9F ホールB

■ 会期:2023年9月16日(土)~17日(日)10:00~19:00(入場チケット要購入)





チョコレートデザイン株式会社について







横浜に本社を置くチョコレートデザイン株式会社(代表取締役:大槻昌弘)は2000年3月1日設立、「チョコレートで世界を幸せに」を理念に掲げ、メインブランド「VANILLABEANS(バニラビーンズ)」の運営を通してお客様、作り手、カカオ原産国も幸せになる仕組み作りを行っています。2007年からフェアトレードチョコレートの導入を開始し、現在は「国際フェアトレード認証」を取得。ガーナに小中一貫校を建設するプロジェクトや農園事業の支援など売上金を活動費用にあて、原産国へのサポートも行っています。



