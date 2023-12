[株式会社リペア]

一般価格より断然お得な最速先行チケットの発売も開始!



この度、株式会社リペア(本社:東京都渋谷区、代表取締役:渡會竜也)は、「THE CAMP BOOK 2024」の開催を発表いたします。







2017年より毎年開催されている『THE CAMP BOOK』は、2023年6月に節目となる第5回目(2020年と2021年は新型コロナウイルスの影響で中止)の開催を迎え、動員数と出演アーティスト数で過去最高を更新し、大成功のうちに幕を閉じました。そして今回、2024年6月8日(土)及び9日(日)の2日間、富士見高原リゾートにて『THE CAMP BOOK 2024』を開催することが決定しました。



また、開催発表に合わせて、通常の一般価格よりも大変お得な「最速先行チケット」の販売を、数量&期間限定で開始。

この機会をお見逃し無く!





■コンテンツ紹介

THE CAMP BOOK は主に5つのコンテンツが散りばめられており、

例年幅広い層から好評を得ている。



『MUSIC』

なんといっても魅力なのはTHE CAMP BOOKならではのラインナップである。過去にはPUFFYや氣志團といったメジャーアーティストに加え、多種多様なジャンルのアーティストが数多く出演し、2日間にわたり各ステージで多幸感溢れるパフォーマンスを繰り広げた。

THE CAMP BOOK 2024では35組前後の出演を予定。

また、各ステージのコンセプトに合わせた装飾にも注目してほしい。





『CAMP』

来場者の過ごしたいスタイルによって選べる様々なサイトが用意されており、CAMP初心者でも安心な常設テントサイトも例年人気を博している。また、会場内に温泉も併設されているため家族でも安心して2日間過ごせるのも魅力。もちろん日帰りでの参加や近隣の宿泊施設を利用しての参加も大歓迎。





『MARKET』

他のイベントやフェスではあまり出店しない店舗も多く集まり、例年非常に賑わいを見せているTHE CAMP BOOK自慢のコンテンツの1つ。

MARKET目当てで来場する人がいるほど毎回話題となっている。



『FOOD』

MARKETと同じく、他のイベントやフェスではあまり出店しない店舗も多く、 THE CAMP BOOKでしか味わえないバラエティーに富んだだメニューが魅力。

また、話題のクラフトビールを扱う店舗が多いのも特徴、ビール好きにはたまらない2日間になること間違いなし。この機会に飲み比べをしてお気に入りを見つけてみるのも良いのではないだろうか。





『ACTIVITY』

身体を使って遊べる様々なスポーツ体験や、 THE CAMP BOOKの思い出を持ち帰れるワークショップなど、コドモからオトナまで楽しめる仕掛けが盛りだくさん。会場内をリフトで移動出来たり、コドモに大人気の大型遊具もあり、1日いても飽きないACTIVITYエリアを遊び尽くそう。







これから続々と発表される2024年の出演アーティストや各種コンテンツにも期待が高まる。

6回目の開催を迎えるTHE CAMP BOOK 2024からますます目が離せなくなりそうだ。





■最速先行チケット詳細

今回の開催発表に合わせて、通常の一般価格よりも断然お得な最速先行チケットが数量&期間限定で発売開始。

少しでも『THE CAMP BOOK 2024』が気になった人は、とにかく安いこの機会に購入することをお勧めする。



例年、即完売するオートキャンプセットや、大人気の常設テントセットに加えて、場内駐車券が付いたお得な2日通し入場券セットなどを特別価格&数量限定で発売。



販売期間: 2023年12月6日(水)正午~2024年1月5日(金)23:59まで

※上限予定枚数に達し次第販売終了

※各日の1日入場券は2024年3月中旬の一般発売より販売予定



チケット購入はこちら! https://eplus.jp/campbook/



完売の可能性もあるため、早目のチェックがおすすめ。





■THE CAMP BOOKとは

本業は、建築集団。

そんな私たちが、とにかく面白いコトを立ち上げたいと思い

2017年にTHE CAMP BOOKを始動させました。

2019年からは首都圏や名古屋方面からのアクセスも良く、

様々なカルチャーが交わる八ヶ岳の麓

『富士見高原リゾート』にて定着し、開催を続けています。

心から『面白い、楽しい』と思えることを、来場者含め、関わった人たちと共有し、

『想い』がぶつかって交われる場所を共に作ってきました。



THE CAMP BOOKでしか観れないアーティストのラインナップ、

TCBならではのコンテンツや企画に拘りながら、

素晴らしいロケーションの八ヶ岳の麓から

我々も新たなカルチャーを発信するべく企画、運営を行っております。



『とにかく遊ぼう!』



TCBは来場者、出演者、会場、出店者、スタッフ、

関わる全ての参加者が遊べるお祭りです。

どこを切り取っても面白い、多幸感溢れるTCBを共に創り遊びましょう!



主催一同









URL:https://youtu.be/6_wxMevgfvo?si=uv7yXQWHRkIXntFB

(2023年アフタームービー)





■THE CAMP BOOK 2024 開催概要

・開催日

2024年6月8日(土) ・ 6月9日(日)雨天決行/荒天中止

・開場/開演/終演予定

6月8日(土) 開場 9:00 /開演 12:00 /終演予定 21:00

6月9日(日) 開場 9:00 /開演 10:00 /終演予定 16:00

・会場

富士見高原リゾート

・住所

長野県諏訪郡富士見町境12067

・主催

株式会社リペア



・公式サイト

https://the-camp-book.com/



・アクセス

●車の場合

東京から(約128分)高井戸I.C.―(中央自動車道)―小淵沢I.C.―富士見高原リゾート

静岡から(約120分)新清水JCT―(中部横断自動車道)―双葉JCT―(中央自動車道)―小淵沢IC―

富士見高原リゾート

名古屋から(約150分)小牧 JCT―(中央自動車道)―諏訪南 I.C.―富士見高原リゾート



●電車の場合

東京駅から(約130分)新宿駅―(JR中央本線)―小淵沢駅―富士見高原リゾート

名古屋駅から(約155分)名古屋駅―(JR中央本線)―塩尻駅―(JR中央本線)―富士見駅―

富士見高原リゾート



・Facebook

https://www.facebook.com/thecampbookfes

・Twitter

https://twitter.com/thecampbookfes

・Instagram

https://www.instagram.com/thecampbookfes

・LINE@

https://line.me/R/ti/p/%40oaw9981j



