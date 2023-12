[ロレアル パリ]

社会に旅立つ準備をする学生を、大学との連携でサポート



世界最大の化粧品メーカーである仏・ロレアル(本社:パリ)の日本支社である日本ロレアル株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ジャン-ピエール・シャリトン)のトータルビューティーブランド「L'OREAL PARIS(以下、ロレアル パリ)」は、実践女子大学生活科学部食生活科学科食物科学専攻の2023年度後期・2年生対象の必修カリキュラム「実践キャリアプランニング」において、ロレアル パリがNGO団体Right To Beと共同して開発したストリートハラスメント(公共の場におけるセクシャルハラスメント)に関する意識啓発プログラム「スタンドアップ」を提供いたしました。実践女子大学と連携して実施した本講義は、2022年度に引き続き2度目となり、合計90名の学生が受講しました。







「スタンドアップ」はストリートハラスメントを目撃、あるいは経験した際の安全な対処方法を学べるプログラムで、オンラインおよびパートナー団体を通じて無償で提供しています。自立し、社会に貢献する人材の育成に開学以来尽力されてきた実践女子大学には、女性が自信を高め、その価値を実現できるよう尽力することを信条としてきたロレアル パリの考えに共感いただき、2年連続で講義を実施する運びとなりました。全5回の講義においてはスタンドアッププログラムに加え、社会に存在するジェンダーやセクシュアリティに関する隠れたバイアスに関してリサーチし、発表する機会を設けました。学生の皆さんからは「ことが起きてからでは動揺して行動できないので、この機会にハラスメントへの対処法が知れて良かった」「自分がどのように行動することができるか日頃からイメージしておくことが危機回避につながるのだと知った」などというフィードバックをいただきました。







ロレアル パリではスタンドアッププログラムを今後もより一層広めていきたいと考えています。教育機関や企業、団体、イベントなどと連携し、さまざまな機会にスタンドアッププログラムを受けていただける機会をつくっていきます。









<スタンドアップについて>



ロレアル パリがNGO団体Right To Beと連携して作成した意識啓発のためのトレーニングプログラムです。このプログラムでは5Dという効果実証済みの方法論を採用し、ストリートハラスメントを目撃または経験した際に安全に対処できるようにします。





スタンドアップ ウェブサイト: https://www.lorealparisjapan.jp/stand-up







<実践女子大学について>



女性が社会を変える、世界を変える



学祖下田歌子は、教育によって女性の徳性を伸ばしてその品格を高め、実践的な学問を修めることで自立の基礎とし、社会に貢献する人材を育成しようと実践女学校と女子工芸学校を創立しました。建学以来、一貫して実践的な知識技術の習得と学問を実社会で活用しうる「実践力」の育成に邁進しています。





実践の実践 優しさと強さを育む実践教育



「実践の実践」と呼ばれる同大学には、実践的な学び・社会とつながる学び〈問題解決型学習(PBL)〉の機会があり、自治体や企業と連携したプログラムが多いことが特長です。特にここ数年は社会連携を強化しており、企業を中心に多くの連携授業を推進しています。また今後は、海外インターンシップ等のグローバルな展開の強化も進めていきます。学修から得た知識・技能・態度を活かして、地域・ビジネスの現場にある課題に向き合い、学生ならではの視点で考え抜く。こうした経験による学生一人ひとりの成長を支援しています。





<ロレアル パリについて>



フランス・パリ発祥のロレアル パリは、1909 年に化学者が発売したヘアカラー製品からその歴史をスタートした世界最大規模のビューティーブランド。現在ではヘアケア、ヘアカラー、メイクアップ等の分野へ領域を広げ、世界100カ国以上で展開される「トータル ビューティーブランド」へと発展し、世代や人種を問わず世界中の女性へ、トレンドや多様な美を提案し続けています。「Because you’re worth it / あなたにはその価値があるから」という言葉と共に女性の内からの自信・美を製品でサポートし続けるブランドです。日本においては2023年12月現在、ヘアケアおよびヘアカラー製品を展開しています。



