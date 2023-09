[株式会社タマディック]

量産試作機の生産に用いられる治具の設計・製作業務 弊社米国法人と連携し次世代エアモビリティ開発をサポート



株式会社タマディック(本社:東京都新宿区/愛知県名古屋市、英文社名:TAMADIC Co.,Ltd.)は、Joby Aviation(読み:ジョビー・アビエーション/本社:アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクルーズ)が開発を進めるeVTOL※1の開発において、プロダクションプロトライン(試作機生産及び量産検証)に用いられる「最終組立て用治具」の設計製作、そして「穴あけ加工用治具」、「トリム加工用治具」、「検査用治具」などの設計業務を受注いたしました。これら治具は、同機の生産ラインで使用され、特別耐空証明を取得し2023年6月にロールアウトされた機体をはじめ、現在も量産試作機の製作に用いられています。(業務受注日:2021年6月、設計製作した治具の納品日:2022年9月)











弊社が納品した「最終組立て用治具」は、主翼を胴体へ組付け(ねじ止め)する工程において、主翼を結合位置へ降下させる作業で使用されます。航空機であるeVTOLは、機体のみならず機体製作で使用する治具においても航空宇宙産業品質マネジメントシステム(JIS Q 9100)に沿ったプロセス(ルール、手順)で開発を行っていくことが求められます。また、eVTOLには軽量・高比強度・高比剛性などの特性を有するCFRP※2が構造材料に用いられているため、JIS Q 9100の認証を取得しCFRP部品の生産技術(工法、治具設計)を有する航空・宇宙事業部が治具の設計を担当。製作は日本国内で行い、カルフォルニア州マリーナにあるJoby Aviation社工場へ納品いたしました。







Aviation社が開発を進めるeVTOLは、5人乗り仕様(パイロット1名と乗客最大4名)で、電動で低騒音かつ排気ガスがゼロであると同時に、1回の充電で最長100マイル(約160km)を飛行し、最高速度200マイル(約320km/h)の航行が可能です。2025年には米国内での事業開始、以降は日本をはじめ国際的な事業展開を目指しており、

昨今の都市部の渋滞や環境負荷の低減など様々な交通課題の解決が期待されています。



弊社は、戦後初の国産小型旅客機「YS-11」より航空産業に参入し、設計開発・生産技術・解析業務を通して日本の航空産業の発展に貢献してまいりました。また、エンジニアリング業界でも数少ない米国現地法人※3を持つ企業であり、当プロジェクトにおいても米国法人が営業窓口としてJoby Aviation社との仕様打合せや交渉、見積書・スケジュール提出などを行い、連携して業務を進行してまいりました。今後も日本・アメリカ間の円滑な業務進行を目指し、次世代エアモビリティの開発をサポートしてまいります。



※1 eVTOL :Electric Vertical Take-Off and Landing 電動の垂直離着陸機

※2 CFRP :炭素繊維強化プラスチックの意。プラスチック(樹脂)を炭素繊維で強化したもの

※3 米国現地法人 :Tama Technical Core Co., Ltd. 読み:タマテクニカルコア / 住所:アメリカ合衆国ワシントン州エバレット / 2017年7月設立



