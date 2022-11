[コンバースジャパン株式会社]

ブランド生誕115周年を迎える2023年、コンバースはコーポレートロゴをはじめとするビジュアルアイデンティティを一新します。















コンバースは、2022年12月よりコーポレートロゴをはじめとするビジュアルアイデンティティを一新します。



新しいコーポレートロゴには、スポーツとファッションの垣根を越えてブランドが成長の幅を広げていった70~90年代のロゴをベースに、力強さと洗練性を再構築したデザインを採用しています。



また、ブランドビジュアルやカートンには、この新たなコーポレートロゴに加え、オールスターにゆかりの深いトリコロールカラーを配することで、コンバースらしいクラシックさを兼ね備えた印象に仕上げています。



新たなロゴのもと、ファーストシーズンとなる2023 SPRING&SUMMERでは、オールスターの次世代モデル「ALL STAR(R)」を筆頭に、アパレルのハイエンドラインや極上の履き心地を実現したクラシックランニングシューズの新レーベル等々、新たな商品群を続々と立ち上げていきます。



ベーシックでクリエイティブなライフスタイルブランドとして更なる飛躍をめざすコンバースの新展開にどうぞご期待ください。





【INFORMATION】

CONVERSE OFFICIAL

URL :converse.co.jp

Instagram:@converse_jp/@converse_skateboarding/@converse_addict08

Facebook:@conversejapan

Twitter:@CONVERSE_Japan



White atelier BY CONVERSE

URL :whiteatelier-by-converse.jp

Instagram:@wa_by_converse

Facebook:@White atelier BY CONVERSE

Twitter:@wa_by_converse



【お問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター TEL:0120-819-217 月~金曜日(土日・祝日を除く)9:00~18:00



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/05-19:40)