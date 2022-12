[ビクターエンタテインメント]

株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:植田勝教)は、来年3月18日に当社レーベル「スピードスターレコーズ」に所属するアーティストが一堂に会するスペシャルイベント「LIVE the SPEEDSTAR」を開催することを発表いたしました。









「スピードスターレコーズ」は1992年に設立され、現在に至るまでジャンルに囚われることなく、さまざまな音楽とその力で、時代時代を彩ってきました。今年10月にレーベル設立30周年を迎え、そちらを記念したイベントとなります。



イベント開催の発表に合わせ、第1弾出演アーティストも発表いたしました。本日発表になったのは、AA=、くるり、KREVA、THE BACK HORN、シーナ&ロケッツ、スガ シカオ、SPECIAL OTHERS、竹原ピストル、つじあやの、藤巻亮太、LOVE PSYCHEDELICO(五十音順)となり、レーベルのイベントならではの豪華なラインナップが実現いたしました。今後追加のアーティストの発表も予定していますので、ぜひご期待ください。







そして、チケット最速先行受付、及びイベントへの出演権をかけた公募オーディション、Eggs Presents『ワン!チャン!!~幕張メッセへの道~』の応募も本日スタートいたしました。



「音楽を愛し、アーティストを愛し、そして楽しむ」というスピードスターレコーズのポリシーに共感していただける音楽愛溢れるイベントとなる予定です。出演アーティスト、そしてスタッフ一同幕張メッセでお待ちしています。



【イベント特設サイト】 https://livethespeedstar.com

【スピードスターレコーズ レーベルサイト】 https://www.jvcmusic.co.jp/speedstar/





SPEEDSTAR RECORDS 30th ANNIVERSARY『LIVE the SPEEDSTAR』開催に向けて



スピードスターレコーズは、レーベルとして1992年10月に立ち上がって以来、おかげ様で30周年を迎えることができました。



スピードスターというレーベルに特別なポリシーが存在するわけではありません。ですが、そんなレーベルが30年もの間存続することができたのは「数多くの音楽を愛するアーティストと、彼らの音楽を愛してくれる数多くのお客さんがいてくれたから」ただそのことにつきます。そう、唯一のポリシーは「音楽を愛し、アーティストを愛し、そして楽しむ」ということかもしれません。



この度、この30年という時期をひとつの節目として考え、記念のイベントを実施することにしました。数多くのアーティストに協力していただくことが叶い、音楽愛溢れるイベントが実現できそうです。「アーティストに自由に音楽を楽しんでもらいお客さんにもそれを存分に楽しんでもらう、そんなレーベルであり続けたい」そのことを再確認するイベントにもできればと思います。ぜひみなさん、素晴らしいパフォーマンスの数々をお楽しみください。



スピードスターレコーズ長 小野朗





イベント概要



■イベント名: SPEEDSTAR RECORDS 30th ANNIVERSARY「LIVE the SPEEDSTAR」supported byビクターロック祭り

■日時: 2023年3月18日(土)9:00開場/11:00開演(予定)

■会場: 幕張メッセ国際展示場 9~11ホール

■主催: 株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント / 株式会社テレビ朝日 / ライブマスターズ株式会社 / 株式会社ディスクガレージ

■企画制作: スピードスターレコーズ / ライブマスターズ株式会社

■協賛: 株式会社セブン-イレブン / ぴあ株式会社 / 株式会社レコチョク





第1弾発表:出演アーティスト(50音順)



AA=

くるり

KREVA

THE BACK HORN

シーナ&ロケッツ

スガ シカオ

SPECIAL OTHERS

竹原ピストル

つじあやの

藤巻亮太

LOVE PSYCHEDELICO

and more



