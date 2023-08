[有限会社三美]

有限会社三美は運営するメディアサイト(sanmibeuayty)にて、クリニックへの現地調査やNET調査を元にマウスピース矯正による1枚あたりマウスピースの単価調査を行いました。





<調査概要>

◆対象エリア:渋谷駅および表参道駅

◆対象医院:マウスピース矯正を行っている 且つ 価格を明確に公開している医院

◆定義

・本調査では、下記データを元に「コースごとの1枚あたりマウスピースの単価」を表記しています。



マウスピース矯正について

マウスピース矯正は、歯並びを改善するための効果的な歯科矯正治療法です。通常の矯正治療とは異なり、透明なプラスチック製のカスタムメイドのマウスピースを歯に装着して歯の移動を促進します。マウスピースが透明であるため、外見上の違和感を最小限に抑えることができる点です。また、矯正器具を外すことができるため、食事や歯磨きがしやすく、日常生活への適応が容易です。





治療プロセスは、まず歯科医師が患者の歯の状態を詳しく調査し、その上で個別の治療プラン(マウスピースの枚数)を立てます。治療の進行に合わせて新しいマウスピースに交換していくため、歯の変化を実感しながら治療を進めることができます。

今回の調査は各プランごとのマウスピースの枚数を1枚あたりの単価にて調査いたしました。





調査内容

渋谷駅および表参道駅近辺でクリニックへの現地調査やNET調査を元にマウスピース矯正による1枚あたりマウスピースの単価調査を行いました。





マウスピース1枚プランについて

「キレイライン」では、1枚のマウスピースだけでの矯正を実施しています。ただし、1枚のマウスピースだけでの矯正は限界がありますので、都度払いの方法を導入しています。治療が進むにつれて、歯の状態に合わせて新しいマウスピースが提供され、効果的な矯正を支援しています。



マウスピース4枚プランについて

調査対象の3つの医院で異なるプランを提供しています。部分矯正や軽度の矯正に特化したプランとなります。1枚あたりの最安値は、「ルーチェマウスピース矯正歯科」が26,950円で提供されておりが、「お試しプラン」として位置付けられており、本格的な治療としては提供されていないようです。治療として提供をしているのが「Oh my teeth ¥82,500」と「キレイライン ¥44,000」となり、治療として提供している最安値は「キレイライン」となります。





マウスピース8枚プランについて

調査した全ての医院がプランを提供しています。各医院とも「軽度の矯正」としてプランを提供しております。最安値は「ルーチェマウスピース矯正歯科」および「Oh my teeth」で、どちらも41,250円となります。「ルーブル歯科・矯正歯科」では、軽度から中度の治療プランが同じ価格帯で提供されていますが、カウンセリングの内容によっては41,250円が最も該当する可能性が高いと考えられます。





マウスピース12枚プランについて

調査した3つの医院が異なるプランを提供しています。この枚数での提供に関して、各医院での枚数のバラつきが最も顕著です。このプランは「軽度~中度の矯正」に適しています。1枚あたりの最安値は、「ルーチェマウスピース矯正歯科」が31,429円となり、このプランは14枚のマウスピースを提供することで、広範な矯正難易度に対応しています。





マウスピース26枚プランについて

調査した全ての医院(「キレイライン」を除く)がプランを提供しています。最安値は「ルーチェマウスピース矯正歯科」の21,154円で、その次に「表参道しらゆり歯科」の25,596円、「Oh my teeth」の27,500円となります。この枚数でのプランは「中度~重度の矯正」に適しており、多くの方がこのプランで治療を選ばれています。





詳しい調査結果は以下より閲覧いただけます。

■サンミビューティナビ

#調査結果ページ

https://sanmibest.com/beauty/mouthpiece-orthodontic-shibuya/





企業プレスリリース詳細へ (2023/08/22-20:16)