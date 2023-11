[南魚沼市]

道の駅南魚沼で佐渡産品を直接販売!土日は南魚沼産コシヒカリ釜炊きごはんの試食も!



関東エリアから新潟県の玄関口にある道の駅南魚沼にて「佐渡フェア in 道の駅南魚沼」を初開催いたします。

海産物加工品やメディアでも人気のソーセージ、フルーツ王国としても有名な佐渡の旬のりんごと柿を中心とした果物、フレッシュジュース、柿の加工品など幅広く取り揃えて販売します。また、直売所では、もみ殻を燃料にした「ぬか釜」で炊く南魚沼産コシヒカリの試食も同時開催。晩秋の新潟の味覚を道の駅南魚沼で楽しみましょう!









佐渡から2店舗が直接販売にやってきます!





初開催となる今回は佐渡市から2店舗が出店。佐渡から直接販売にやってきます!

【開催概要】

イベント名称:「佐渡フェア in 道の駅南魚沼」

開催期間: 2023年11月11日(土)~11月13日(月)の3日間

※11日(土)は13:00から、12日(日)と13日(月)は10:00から開始予定です。

開催場所:道の駅南魚沼 屋外スペース(住所 新潟県南魚沼市下一日市855)

ホームページ:http://www.michinoeki-minamiuonuma.jp/

主な販売品:佐渡産りんご、おけさ柿、リンゴジュース、いごねり、ソーセージ、海産物加工品 等



出店者コメント





● いごねりの早助屋



「い~ご~ね~り~いごねりっ」でじんわりバズってもらっている早助屋・四代目見習い婿見習いひげ坊主です。

せっかくなので、いごねり(えご)だけでなく島の海産珍味や秋の味覚も背負うて行商に参ります。

初めての南魚沼道の駅への出店で皆様にお会いできるのをとても楽しみにしてます♪



佐渡 早助屋 いごねり直送便

http://igoneri.com/

こちらの動画もチェック!

https://youtu.be/oefo_6WF-Ns?si=HM9vKnOhkE6FONRg



● フレマル「フルーツパーラー」



佐渡は食材の宝庫。そんな佐渡の魅力に魅せられ、食材販売を展開する「フレマル」が、この度お届けするのは、フルーツパーラー。佐渡産の絶品りんごや佐渡産のはちみつを使ったスイーツと、フレッシュな果物たちをぜひお召し上がりください!



フレマル|生産者・飲食店と料理通・食材通な人たちがface to face でつながる産直マルシェ

https://fremar.jp/



土日は釜炊きの「南魚沼産コシヒカリ」試食を開催!





開催期間中の11月11日(土)、11月12日(日)は、直売所「四季味わい館」による、お米のもみ殻を燃料にする「ぬか釜」を使った釜炊きの南魚沼産コシヒカリが試食できます。「ぬか釜」は、お米本来のおいしさを引き出し、自然の香り豊かなご飯を炊き上げることができる昔の人の知恵と工夫がつまった炊飯道具。佐渡産のごはんのおともと一緒にお楽しみください。(先着順ですので、炊きあがり時刻は要チェックです。)



【南魚沼産コシヒカリ試食】

開催日:2023年11月11日(土)、11月12日(日)

開催場所:道の駅南魚沼 屋外スペース

炊きあがり予定時刻:11日(土)13:00

12日(日)11:00/13:00

南魚沼市について





日本屈指の米どころとして知られる南魚沼市は、米食味ランキング(日本穀物検定協会評価)で最高ランクの「特A」評価を最多受賞している地域です。

またスキー観光地として観光産業基盤の充実が進むとともに、通勤・通学圏は関東圏にまで拡大し、企業の進出だけでなく、国際大学、北里大学保健衛生専門学院などが立地されています。

四季折々の豊かな自然環境に恵まれた地でのスキーなどのスポーツ、屋外レクリエーション、グリーンツーリズム、温泉など資源を生かした多彩な交流の拡大により、市の一層の発展・飛躍が期待されています。

南魚沼市ウェブサイト:https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/



