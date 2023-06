[株式会社群馬プロバスケットボールコミッション]



いつも群馬クレインサンダーズへ温かいご声援をいただき誠にありがとうございます。



この度、群馬クレインサンダーズでは、ケーレブ・ターズースキー選手とのBリーグ2022-23シーズンの選手契約(継続)が基本合意に達しましたのでお知らせいたします。







#25 Kaleb Tarczewski(ケーレブ・ターズースキー)









【ターズースキー選手 コメント】

「また群馬に戻ってくることができて大変嬉しいです!日本に来て2シーズン目になりますが、一生懸命頑張り、チームとして共に成長し続けることを楽しみにしています。



いつも素晴らしいサポートをしてくださるファンの皆様に大変感謝しております。

また群馬でお会いできるのを楽しみにしています! ゴークレインサンダーズ!



I am thrilled to be coming back to Gunma! This will be my 2nd season in Japan and I look forward to working hard and continuing to improve as a team.



Thank you to the fans for the incredible support as always and I can’t wait to see you again in Gunma!

Go Crane Thunders!」



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/19-19:46)