[ビサイド]

数量限定のSteam限定版には、ラブライブ!史上最大級の「超特大!ウルトラスーパージャンボマルチクロス」が付属!



株式会社ビサイド(本社:東京都立川市、代表取締役社長:南治 一徳、以下ビサイド)は、コミックマーケット103にて、新作ゲーム『幻日のヨハネ -NUMAZU in the MIRAGE-』Steam LIMITED BOXの数量限定先行販売を行うことをお知らせいたします。







2024年2月22日(木)発売予定のデッキ構築型ローグライトゲーム『幻日のヨハネ -NUMAZU in the MIRAGE-』は、2023年冬開催のコミックマーケット103(C103)に出展いたします!



会場先行販売となる『幻日のヨハネ -NUMAZU in the MIRAGE-』Steam LIMITED BOXは、ゲーム本編がダウンロードできるSteamキーと、豪華グッズがセットになった数量限定アイテムです。

※会場にて予定数終了の場合、後日販売は行いません。



同梱される「超特大!ウルトラスーパージャンボマルチクロス」は、ラブライブ!史上最大級の《横幅3メートル×縦幅1.5メートル》を誇るビッグサイズ!



ブースではグッズ販売のほか、ビジュアルウォールの設置や最新PVの上映を予定しております。

皆様のお越しをお待ちしております。



■ コミックマーケット103(C103) 出展概要

・会場

有明・東京国際展示場 (東京ビッグサイト)

・日程

2023年12月30日(土)・31日(日) 10:30~16:00(予定)

・ブース名

「幻日のヨハネ -NUMAZU in the MIRAGE-」ビサイドショップ

・ブース配置

企業ブース 西3・4ホール(ブース番号:1445)



※コミックマーケットの入場には参加証が必要です。詳しくはコミックマーケット公式サイト(https://www.comiket.co.jp/)をご覧ください。



※グッズのご購入方法や注意事項について、詳細はビサイド公式サイトのC103特設ページ(https://bexide.co.jp/c103)をご覧ください。



■ 販売グッズ



『幻日のヨハネ -NUMAZU in the MIRAGE-』Steam LIMITED BOX ¥10,000





『幻日のヨハネ -NUMAZU in the MIRAGE-』Steam版のキーと豪華グッズがセットになった、数量限定ボックスです。



・Steamキー付きピンナップ(A4判)

キービジュアルのピンナップとリバーシブルになった「飾れるSteamキー」です。

Steamキーは『幻日のヨハネ -NUMAZU in the MIRAGE-』ゲーム本編と引き換えいただけます。



※Steamキーは発売日である2024年2月22日より引き換え可能となります。



・超特大!ウルトラスーパージャンボマルチクロス(W3.0×H1.5メートル)

ラブライブ!史上最大級!? 横幅3メートルの超特大マルチクロスです。

お部屋に飾ればインパクト大!



・描き下ろしアートボックス

コンソール限定版「PREMIUM BOX」と色違いのアートボックスです。



・特製不織布ショッパー【コミケ会場限定特典!】

C103会場でご購入いただいた方には、特製ショッパーに入れてお渡しします。



■ 会場企画

当日はブース側面に大型ビジュアルウォールを設置!

「超特大!ウルトラスーパージャンボマルチクロス」の実物大サイズ見本を掲載予定です。

また、ブース設置のモニタにて最新トレーラーを上映します。



■『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』とは

2023年より放映のTVアニメ『幻日のヨハネ(げんじつのよはね)』は、ラブライブ!シリーズ第2作「ラブライブ!サンシャイン!!」の公式スピンオフ作品です。

ゲーム『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』は、その世界を舞台にしたデッキ構築型ローグライト。

魔法が使える世界「裏ヌマヅ」で、ヨハネと仲間たちが大冒険を繰り広げます!





■ 商品概要

タイトル :幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -

対応機種 :Nintendo Switch / PlayStation 5 / Steam

ジャンル :アニメチックローグライト

プレイ人数 :1人

対応言語 :日本語・英語・中国語(簡体字 / 繁体字)

発売日 :2024年2月22日(木)(世界同時発売)



販売価格 :

Nintendo Switch :通常版 6,380円(税込)/ 初回限定版 14,960円(税込)/ ダウンロード版 4,950円(税込)

PlayStation 5 :通常版 6,380円(税込)/ 初回限定版 14,960円(税込)/ ダウンロード版 4,950円(税込)

Steam :ダウンロード版 5,280円(税込)/ 数量限定版 10,000円(税込)



権利表記 :(C)PROJECT YOHANE / BeXide Inc.

公式サイト :https://bexide.co.jp/yohane/

公式 X :https://twitter.com/bexide(@bexide)

(旧Twitter)



