「好きを通じて世界を拡げる」をミッションにIPコンテンツを活用した事業開発やマーケティング支援を行うdivi株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:石井 裕)は、好きなアーティストやクリエイターが選んだ商品が届く定期便「coen(コーエン)」より第3弾プロジェクトとして、Every Little Thingのオリジナルティーを2023年8月7日(月)に販売開始いたしました。









第3弾として、エイベックス・ファンマーケティング株式会社が運営するEvery Little Thingの公式ファンクラブ(ciao)会員を対象とし、オリジナルティーを展開。

2023年8月7日(月)より「ciao cafe」の販売をスタートいたします。







※初回限定でお届けするコルクコースターはEvery Little Thingの持田さん、伊藤さん両名からの書下ろしイラスト付き







■Every Little Thingオリジナルティー【ciao cafe】商品詳細

販売価格:1回2,980円(税込/送料込み)

受付期間:2023年8月7日(月)12:00~2024 年7月16日(火)23:59

※1年間の期間限定販売です。



\初回特典/

Every Little Thing描き下ろし コルクコースター

1回目に申し込んで頂いた方にもれなくコルクコースターをプレゼント!



初回締切 :8月16 日(水)23:59

初回お届け:9月15日(金)頃

申込締切日:毎月16日

発送日 :翌月14日前後

発送頻度 :毎月1回(全12回)

毎月絵柄違いのフォトコースターと一緒にお届けします!

※初回はコルクコースターのみのお届けとなります。



購入方法:OFFICIAL FANCLUB「ciao」(https://elt.fc.avex.jp/)

(有料会員登録が必要です)





■OFFICIAL FANCLUB「ciao」とは

「ciao」とは、年会費制のEvery Little Thingのファンクラブサービスです。

メンバー自らがディレクションに参加している会報誌(年2回発行予定)では、MVやCMの撮影レポートはもちろん のこと、ツアーやイベントの裏話などをたっくさんのオフショットとともにご紹介!

さらに、メンバー個々のプライベートな部分が垣間見れる、"ciao"だけの、他では絶対に見れないレア~な企画ページや直筆メッセージも超必見です☆

とにかく内容 盛りだくさんっ!!

2人の想いがギュッと詰まったファンクラブ"ciao"





■会社概要

会社名 :divi株式会社

URL :https://divi.co.jp

住所 :東京都港区東麻布2-32-7-3F

設立 :2022年2月1日

代表者 :代表取締役 石井 裕

事業内容:D2C事業

P2C事業

新規事業立ち上げ支援



【お問い合わせ先】

info@divi.co.jp



