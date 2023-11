[JLab Japan株式会社]

17LIVE史上最大規模となるライバーの祭典、12月2日に秋葉原で開催



JLab Japan株式会社(以下、JLab Japan)は、2023年12月2日(土)に開催される17LIVE史上最大規模となるライバーの祭典「イチナナライバーEXPO 2023」にブースを出展いたします。

当日会場ブースでは、日本未発売のゲーミングヘッドホンや今年9月の発売以来大人気の極小イヤホンなどの販売を予定しています。







「イチナナライバーEXPO 2023」について





「イチナナライバーEXPO 2023」は、ライブ配信アプリ「17LIVE」で活動するライバー(ライブ配信者)の皆様や配信中の人気コンテンツ、また「17LIVE」が展開するさまざまなサービスを紹介することを目的に、日本を代表するカルチャーの発信地である秋葉原を舞台に開催いたします。当日は、今年8月から9月にかけて行われた「超ライブ配信祭~6th Anniversary~」の表彰およびパフォーマンスをはじめ、Vライバーに焦点を当てたブース展開や台湾・香港・東南アジアで活躍するイチナナライバーのステージングなど、「17LIVE」で活躍する人気ライバーが会場を彩ります。



会場となるベルサール秋葉原では、B1階から2階までを貸切り、B1階ステージ・1階ステージ・ライブ配信ブースを設置。正午から約8時間にわたって多岐にわたるステージパフォーマンスをお届けするほか、各フロアでお楽しみ抽選会やライバーによるライブコマースの実演販売などを実施する予定です。



▍イベントの概要

日時:2023年12月2日(土)12時00分~



会場:ベルサール秋葉原(B1階/1階/2階)

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル



観覧方法:申し込み不要、無料で観覧いただけます。直接、会場までお越しください。



専用ウェブサイト:https://jp.17.live/expo2023

※イベントの最新情報や詳細は専用ウェブサイトをご覧ください。









JLab出展について





当日会場ブースでは、日本未発売のゲーミングヘッドホン「NIGHTFALL WIRED GAMING HEADSET」や極小サイズのワイヤレスイヤホン「JBUDS MINI TRUE WIRELESS EARBUDS」などを「イチナナライバーEXPO 2023」限定の特別価格で販売いたします。

また、当日限定のJLabノベルティが手に入るプレゼントキャンペーンも実施する予定です。





販売製品について(※一部抜粋)





▍NIGHTFALL WIRED GAMING HEADSET(以下、Nightfall)

Nightfallは、50mmダイナミック・ドライバーや回転式ブームマイクを搭載した、有線タイプのゲーミングヘッドホンです。頭のサイズに合わせてカスタマイズできるヘッドバンドと、耳の形状に合ったCloud Foam イヤーカップによって、長時間の装着が必要な「17LIVE」などの、ライブ配信用ヘッドホンとしてもぴったりな製品です。



▍特徴

50mmダイナミック・ドライバーによる迫力あるサウンド



素早くミュートできる回転式ブームマイク



ボタンによる音量調節



カスタマイズできるヘッドバンド



3.5mm Aux-in







▍JBUDS MINI TRUE WIRELESS EARBUDS(以下、JBuds Mini)

従来のJLab製品と比較し、約1/2の小ささと約2/3の軽量さを実現したJBuds Miniは、日本の皆様の耳にぴったりなワイヤレスイヤホンです。耳が小さい方やイヤホン特有の圧迫感が苦手な方も快適に使用することができます。また、長時間の使用でも耳が痛くなりにくい設計のため、動画鑑賞やライブ配信視聴にもおすすめできる製品です。



▍特徴

業界最小クラスの極小サイズ(イヤホン本体たったの3.14g)



Bluetoothマルチポイントで複数デバイスに同時接続が可能



JLab sound アプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ



外部音声取り込み



IP55規格の防塵・防滴性能



クリアな通話、ノイズキャンセルマイク



5種類の豊富なカラーバリエーション





JBuds Mini JLab 日本公式サイト(公式通販)製品ページ:

https://jlab-audio.jp/products/jbuds-mini-true-wireless-earbuds





「17LIVE」視聴方法





以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。

アプリダウンロード:https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR



※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。





「17LIVE(イチナナ)」とは







“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE(イチナナ)」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです(2023年2月時点)。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー(配信者)とリスナー(視聴者)が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。



・ 「17LIVE」 公式HP :https://jp.17.live/

・ X(旧:Twitter) :https://twitter.com/17livejp

・ Instagram :https://www.instagram.com/17livejp/

・ Facebook :https://www.facebook.com/17LIVEJP/

・ YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw





JLab(ジェイラブ)とは







“聴きやすさ”にこだわった、カリフォルニア発のアクティブオーディオブランド。2022年度に100ドル以下の完全ワイヤレスイヤホン市場の販売台数において全米No.1*を獲得し、米国で最も注目されているオーディオメーカーの1つになっています。2013年にAmazonのイヤホントップセールスブランドになったことを皮切りに、米国でのポジションを確立。2017年に完全ワイヤレスイヤホンの販売を開始したことや、スポーツリーグの公式オーディオパートナーになったことで、若者やスポーツマンから絶大な人気を得ています。2022年3月より日本でも公式サイトをオープンし、販売開始しています。

* The NPD Group/Retail Tracking Service, U.S., band type: no wire/no band, based on unit sales, ASP under $100, Annual 2022.



・ 公式HP :https://jlab-audio.jp/

・ Amazon :https://www.amazon.co.jp/jlab

・ 楽天市場 :https://www.rakuten.co.jp/jlab/

・ Yahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/jlab-japan/

・ Qoo10 :https://www.qoo10.jp/shop/jlab

・ X(旧:Twitter) :https://twitter.com/JLabJapan

・ Instagram :https://www.instagram.com/jlab.japan/

・ TikTok :https://www.tiktok.com/@jlabjapan

・ Facebook :https://www.facebook.com/jlabjapan

・ LINE :https://lin.ee/gwGCXDc

・ YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCkiwhvPyo0LhmC9akC8IHYg



