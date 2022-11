[株式会社on the bakery]

株式会社on the bakery(本社:東京都港区 代表取締役:井戸 裕哉)は、2022年11月7日、インフルエンサー向け無料アプリ「インフルエンサーフォース」をリリースしました。









株式会社on the bakery(本社:東京都港区 代表取締役:井戸 裕哉)は、2022年11月7日、インフルエンサーが無料で使用できるお仕事仕分けアプリ「インフルエンサーフォース」をリリースしました。



インフルエンサーは、企業からの依頼案件を自動で仕分け&管理ができます。

LINEと連携もできるため、案件相談メッセージの見落としもありません。

InstagramやTwitterのDMや、メールなど様々な経路から来る企業からの連絡をインフルエンサーフォースで取りまとめる世界を目指します。



お断りしたい案件は、アーカイブボタンを押すだけで企業へお断り連絡が自動送信されます。

気になる案件があれば、そのままチャットで返信できます。





サービスの特徴





▼企業からの依頼を報酬の有無や、どのSNSでの投稿を希望されているかなど自動仕分けされて表示されます



▼気になる案件にはそのままチャットで企業へ直接返信可能



▼登録は無料で、3ステップで簡単











サービスサイト





▼サービス紹介サイト



https://lp.influencerforce.me











企業向けのインフルエンサーフォースについて





企業向けのインフルエンサーフォースについても公開中です。

ぜひ下記よりご覧くださいませ。



▼サービス紹介サイト



https://lp.company.influencerforce.me





株式会社on the bakeryについて







当社は、代表自身が、YouTuberを起用したプロモーションセールス経験、動画SNS業界における企業との共催企画の実績を活かし、SNS・インフルエンサープロモーションの業界全体の発展に貢献するため「COCO PARK」を開発しました。



COCO PARKの由来は、“Coexistence and Co-prosperity(共存共栄)”。

世界中の企業とクリエイターの共存共栄をかなえるプラットフォームを実現します。



<会社情報>



会社名 :株式会社on the bakery(株式会社オンザベーカリー)

代表者 :代表取締役 井戸 裕哉(イド ヒロヤ)

所在地 :東京都港区西新橋 1-1-1 日比谷FORT TOWER 10F

事業内容:プラットフォーム「COCO PARK」の開発・運営

URL :https://www.onthebakery.co.jp/



<本件に関するお問い合わせ>



株式会社on the bakery

カスタマーサポート:佐藤 奈々(サトウ ナナ)

お問い合わせ先 : satou@onthebakery.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-12:46)