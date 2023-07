[株式会社ウィルズ]

投資家と上場企業を結ぶIR支援カンパニーである株式会社ウィルズ(本社:東京都港区、代表取締役社長:杉本光生、以下「ウィルズ」)が提供するポイント制株主優待と株主情報の電子化サービスを融合させた「プレミアム優待倶楽部」を太洋物産株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:松島伸介、以下「太洋物産」)が導入いたします。毎年9月末日現在の株主名簿に記載または記録された株式500株以上を保有されている株主様を対象とし、2023年9月末日時点の株主様より適用いたします。













プレミアム優待倶楽部導入の背景について

ウィルズは、2004 年の創業以来、機関投資家マーケティングプラットフォーム「IR-navi」、ポイント制株主優待と株主情報の電子化サービスを融合させた「プレミアム優待倶楽部」を中核として、株主管理プラットフォーム事業の拡大、及び株主管理分野の DX 化を推進し、上場企業の企業価値拡大を IR・SR という側面から支援している会社です。

太洋物産は、より多くの株主様に中長期的に当社株式を保有いただくための、さまざまな議論を進めてまいりました。その中で、ポイントを活用した5,000種類以上の中からの商品交換や社会貢献活動への寄付ならびに、共通株主優待コイン『WILLsCoin』への変換などのシステムを活用でき、かつ株主管理のDX化推進にも取り組める、株式優待制度「太洋物産プレミアム優待倶楽部」を導入いたします。「太洋物産プレミアム優待倶楽部」導入に伴い、従来のQUOカード進呈は廃止いたします。



特設ウェブサイト「太洋物産プレミアム優待倶楽部」(https://taiyo-bussan.premium-yutaiclub.jp/)は

2023年11月の公開を予定しております。











◆太洋物産株式会社について

太洋物産は、永続的な企業価値向上を実現すべく、世の中の変化を捉え、社会課題や要望に向き合い、時代が求める課題を先取りし、商人が担う無数の使命と、世界各国のさまざまな商品やサービスを提供し、新たな価値を創造します。

事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。(https://www.taiyo-bussan.co.jp/)



◆株式会社ウィルズについて

株式会社ウィルズは、国内のべ600社の上場企業に、国内外機関投資家及び個人投資家を対象としたマーケティングプラットフォームを提供しております。

中核サービスであるプレミアム優待俱楽部(https://portal.premium-yutaiclub.jp/)は、ブロックチェーン技術を活用した株主優待共通コイン(WILLsCoin)と電子議決権行使プラットフォーム(WILLsVote)を通して、金融市場と上場企業の対話を促進し、顧客企業の企業価値最大化を目指します。

事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。(https://www.wills-net.co.jp/)



<運営メディア一覧>

プレミアム金融コラム :https://portal.premium-yutaiclub.jp/media

WILL MONEY :https://www.wills-net.co.jp/media/

WILL INVESTMENT :https://www.wills-net.co.jp/inv/

WILL WALLET :https://www.wills-net.co.jp/walt/

WILL WORKER :https://www.wills-net.co.jp/work/

















