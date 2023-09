[タニウム合同会社]

2023年9月4日 - 業界唯一のコンバージド・エンドポイント管理(XEM)プラットフォームのプロバイダであるタニウム合同会社(本社:東京都千代田区、アジア太平洋日本地域プレジデント 兼 日本法人代表執行役社長:古市 力、以下タニウム)は、SB C&S株式会社と連携し、中小企業向けに、Taniumプラットフォームの導入・運用をサポートするサービスをパッケージしたサイバーハイジーンソリューションの販売を開始することを発表しました。



革新的なリニアチェーンアーキテクチャーと独自のプロトコルでサイバーハイジーンを実現するTaniumプラットフォームを使えば、精度の高い情報をリアルタイムに収集し、どの企業にも存在するシャドーITを明確に可視化して、グローバル拠点や狭帯域にある端末にも企業ポリシーを適用し、徹底管理することが可能になります。



DX推進を掲げる中小企業においては、ゼロトラストという命題を考慮していく中で以下に挙げる課題が顕在化しているケースが多く見られます。その対応に迫られる中で、多くの企業が適切なソリューションの導入や運用に不安を抱いています。



この度提供を開始するソリューションパッケージは、Taniumプラットフォームの導入および運用上の問い合わせサポートまで含む構成で、導入企業の不安を解消し、導入にかかる時間やコストを抑えながら、サイバーハイジーン環境を構築することを支援します。



企業が抱える課題 :

社内のIT環境が正確に可視化できていない。



グローバル拠点が増加し、ガバナンスの徹底に苦労している。



パッチの配信やOSのアップデートなどに時間をかけているが、徹底できていない。



インシデントが発生した場合に、正確な状況の把握(どの端末が感染していて、どの端末は感染していないのか等)が即座にできない。また、感染後の対応に時間がかかる。



上記の運用・対応に多大なコストがかかっている。







タニウムは、NIST(National Institute of Standards and Technology)のサイバーフレームワーク全てを網羅するプラットフォームの中からサイバーハイジーンに特化した部分を選出して、SB C&Sの強力な販社網を通じて、ゼロトラスト運用に悩む中小企業向けのソリューションパッケージとしてサブスクリプションベースで提供します。



パッケージの導入と運用のサポートは、AZURE・PLUS株式会社が提供します。同社はTaniumプラットフォームの導入支援や運用の実績経験が豊富で、Tanium認定資格の取得者も数多く在籍しています。



▲SB C&S株式会社 取締役 専務執行役員 兼 ICT事業本部長 永谷 博規様のコメント

近年、サイバー攻撃や情報漏えいが増加している中、セキュリティに関するリスクはあらゆる産業分野に及んでおり、特に中小企業にとって情報セキュリティーへの取り組みは非常に重要な課題となっています。安心で安全なビジネス環境を実現するため、今後企業が対策をしていかねばならないサイバーハイジーンという分野において、タニウム社、AZURE・PLUS社と協力し、中小企業のお客様に向けて、最新かつ高度なセキュリティ対策をご提供し、多くの中小企業の皆さまのビジネス運営のリスク軽減を図ることを目指します。



▲AZURE・PLUS株式会社 代表取締役 清水 秀樹様のコメント

昨今、ランサムウェア被害が多発しており、サイバーセキュリティ強化が企業課題となっております。大企業と比較すると、中小企業はサイバーセキュリティ対策に後れを取っている現状がありますが、企業規模に関わらず対策は必要であるとともに、サイバーハイジーンを徹底することが重要且つセキュリティ対策の基礎だと考えます。中小企業向けサイバーハイジーンパッケージは会社の未来を守ることが可能なソリューションです。これまでに弊社で対応した多数のTanium導入実積をもとに、SBC&S社、タニウム社と共に、様々なお客様にお力添えできればと思っております。



タニウム合同会社の代表執行役副社長、原田 英典は次のように述べております。

「サイバーセキュリティ強化に向けた各業界の取組方針が発表されていますが、そこではサイバーハイジーンの徹底が言及されています。サーバーハイジーンの徹底はセキュリティの担保という意味だけではなく、ガバナンス徹底の観点からコストの低減にもつながるテーマです。タニウムは数多くの大企業のサイバーハイジーンの徹底をサポートし、ゼロトラスト環境の構築に貢献してきました。SB C&S社と連携したパッケージの提供によって、中小企業向けにもその支援を強化していきたいと考えています」



SB C&S 株式会社について

SB C&S 株式会社は、ソフトバンクグループの原点である IT 流通ビジネスを受け継ぐとともに、市場環境の変化を迅速にとらえ、新たなビジネスモデルを生み出しています。法人向けには、国内最大規模の販売ネットワークを通じ、クラウドや AI を含めた先進のテクノロジーを活用したプロダクト・ソリューシ ョンを提供しています。コンシューマ向けには、独自の企画・開発力を生かし、ソフトウエアやモバイル アクセサリーから、IoT プロダクト・サービスへと商品ラインアップを拡充しています。詳細はホームページをご覧ください。https://cas.softbank.jp/



AZURE・PLUS株式会社について

会社名 :AZURE・PLUS株式会社

代表者 :清水 秀樹

所在地 :東京都千代田区神田小川町1-6-1 宝ビル9F

設立 :2011年

事業内容 : システム・アプリケーション開発、インフラ・セキュリティ構築、運用保守、デジタルプロモーション、広告制作(WEB・紙等)、広告運用、インターネットサービスの企画・開発・運営

HP : https://www.azure-plus.co.jp/



タニウムについて



業界唯一のコンバージド・エンドポイント管理(XEM)プロバイダであるタニウムは、複雑なセキュリティとテクノロジー環境を管理するために選ばれているプラットフォームです。IT、リスク、コンプライアンス、セキュリティのワークフローを単一のプラットフォームに統合することで、あらゆるエンドポイントをサイバー脅威から保護し、デバイス間の包括的な可視性、統一されたコントロールセット、リアルタイムの修復、共通のタクソノミーを提供し、「重要な情報とインフラを大規模に保護する」という共通の目的を達成します。タニウムは、8年連続で「Forbes Cloud 100」に選ばれており、Fortuneの 「Best Large Workplaces in Technology」にもランクインしています。実際に、Fortune 100の半数以上と米軍は、タニウムが人々を保護し、データを守り、システムを保護し、あらゆる場所のあらゆるエンドポイント、チーム、ワークフローを監視して制御することを信頼しています。これが”The Power of Certainty”です。 https://www.tanium.jp/ をご覧いただき、Facebook( https://www.facebook.com/TaniumJP )とTwitter( https://twitter.com/TaniumJ )でフォローしてください。



【本件に関するお問い合わせ先】

タニウム合同会社マーケティング本部

jpmarketing@tanium.com



*記載されている会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。



