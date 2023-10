[東北電力フロンティア株式会社]

東北電力フロンティア株式会社(本店:宮城県仙台市、取締役社長:岡信 愼一、以下 当社)は、2023年11月1日から2024年4月15日まで、でんきとNetflixがセットになったプラン「シンプルでんき with Netflix(以下 本プラン)」の新規ご加入キャンペーンを実施します。







キャンペーン期間中に本プランへ新規ご加入いただいたお客さまは、ご加入後6か月間、定額料金分を20%割引いたします。

例えば、定額料金に含まれるご使用量が400kWhのLプランにご加入いただいた方は、6か月合計で18,720円の割引額となります。

キャンペーン期間中は毎月、Netflixベーシックの月額料金以上の割引により、実質、Netflixご視聴分プレゼント※となります。

さらに、ご契約特典として、フロンティアeポイント3,000円相当分を進呈いたします。

でんきもNetflixもWでトクするチャンス!!ぜひ、この機会にご検討ください。



※標準パッケージの「Netflixベーシック(月額料金990円)」の場合。お客さまのご希望により、「Netflixスタンダード/プレミアム」にアップグレードされると、キャンペーン割引額がNetflix月額料金を下回る場合があります。



【キャンペーン概要】

●キャンペーン期間

2023年11月1日(水)~2024年4月15日(月)



●キャンペーン対象者

シンプルでんき with Netflixへ新規ご加入のお客さま



●適用条件

2023年11月1日(水)~2024年4月15日(月)の期間に「シンプルでんき with Netflix」の契約お申込み完了



●キャンペーン特典

新規ご加入後6か月間、定額料金20%OFF



※本プランでは、燃料費調整制度に基づく燃料費調整を行いません。燃料費等調整単価は毎月変動するため、燃料費等調整額によっては、現在ご契約中のプランよりも料金が高くなる場合がございます。

※本キャンペーンは、当社と新たに契約されるお客さまが対象となります。すでに当社と契約されているお客さまが、シンプルでんき with Netflixにプラン変更された場合は対象となりませんので、ご留意ください。

※2024年6月30日(日)までに当社からの電気のご使用を開始していただく必要がございます。

※お客さまのご契約開始・廃止の時期によっては、割引額が満6か月分とならない場合がございます。



キャンペーン詳細については、当社Webサイトをご覧ください。

URL: https://www.tohoku-frontier.co.jp/lp/campaign03/



