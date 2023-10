[株式会社フォーチュンエンターテイメント]

本日10/20(金) 24:00に同時配信開始!!





「BOYS AND MEN」の平松賢人が2枚目のソロ楽曲を、吉原雅斗が待望の初ソロ楽曲を同時配信!





◇平松賢人の2枚目ソロ楽曲は「ア・ヤ・シ・イ・ネ」

昨年10月に念願のソロデビューを果たし、オリコンデイリーランキング演歌・歌謡部門で一位を獲得した「BOYS AND MEN」平松賢人の新曲が完成。

浮気がちな恋人を待ってしまったが故の迷いや葛藤を描く作品。

1人の女性の選択を、<恋愛ベタのボイメン最年少ボーカリスト>がどう表現するのか…?



平松賢人からのコメント:「前作の<灼熱ロマンス>に引き続き、どこか懐かしさもあるノリのいい楽曲に仕上がっています。アヤシイネ。心の中のモヤモヤを勢いあるメロディーに乗せて、怒り、憎み、、だけど愛。ぶつかり合う感情を詰め込んで歌い上げています。」







◇吉原雅斗は、待望の初ソロ楽曲!「モノローグ」

「BOYS AND MEN」の中で、平松と同じくパフォーマンス力は随一。今回挑戦したのは、はじまりも終わりもなく、「好き」ということも、そして「さよなら」ということもできずにいる関係とその心情を描いた作品。

決して叶わない想いを抱きながら、関係を断ち切れずにいる苦悩を吉原雅斗が切なく歌い上げている。



吉原雅斗からのコメント:「少し大人の小難しいが、淡く切ない恋愛を歌ったラブソングになってます。切ない思いをした事がある人の気持ちを代弁する様な、そんな曲になっていったらいいなと思っています。」・・・



【視聴方法】

平松賢人「ア・ヤ・シ・イ・ネ」:https://nex-tone.link/A00124667

吉原雅斗「モノローグ」:https://nex-tone.link/A00124846



【平松賢人プロフィール】



「BOYS AND MEN」のダンスリーダーで、ライブ演出や振付なども担当している。テレビ東京「THEカラオケ☆バトル」初出演で決勝進出、フジテレビ「オールスター合唱バトル」で連続出演するなど、音楽番組も多数出演。演歌歌手の山川豊氏とのジョイントコンサート、ソロとしても活動中。また、特技はカメラで平松賢人自身、吉原雅斗の配信用ジャケットも手掛ける。





【吉原雅斗プロフィール】



「BOYS AND MEN」のメンバー。ミュージカル「マギ」※の出演を果たし、主演舞台「義経千本桜 源平天外絵巻」も決定。韓国語が得意で、2019年にNHK Eテレ「ハングル講座」にレギュラー出演。韓国好きが講じて、テレビ愛知「古家正享の韓流クラス」に出演するなど多方面でも活躍中。(※原作:小学館「少年サンデーコミックス」大高忍)





楽曲情報:

平松賢人「ア・ヤ・シ・イ・ネ」作詞YUMIKO 作曲YUU for YOU,Giz’Mo(from Jam9)編曲YUU for YOU

吉原雅斗「モノローグ」作詞こまつみえ 作曲/編曲:和音(SUPALOVE)



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/20-20:16)