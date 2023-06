[Zepp Health Corporation]

Amazfit T-Rex Ultraは、ヨドバシカメラ秋葉原店と梅田店でも取り扱い開始



Zepp Health Corporationの独自ブランドである「Amazfit」は、2023年6月23日(金)より、ハイエンドの最新アウトドアGPSスマートウォッチ「Amazfit T-Rex Ultra」をAmazfit公式オンラインストアとヨドバシカメラ及びヨドバシ.COMにて発売いたします。さらにエリートフィットネススマートウォッチ「Amazfit Falcon」もAmazfit公式オンラインストアにて発売いたします。Amazfit T-Rex Ultraに関しては、ヨドバシカメラの秋葉原店と梅田店の2店舗にて販売するため、製品を実際に「見て」、「触って」いただき、納得してもらった上でご購入いただけます。







【Amazfit T-Rex Ultra】究極のアウトドアGPSスマートウォッチ



新たなスローガン「Brave Your Adventure」を掲げた、「Amazfit T-Rex」シリーズの最もハイエンドスマートウォッチです。従来の超低温環境での動作などの特徴に加えて、いくつかのリニューアルポイントがあります。

1.、最も摩耗しやすいベゼル、ボトムケース、ブリッジガードにはステンレスの中で最も腐食しにくいサージカルステンレス(316L)を採用しています。

2.、デュアルバンド円偏波GPSアンテナテクノロジーを搭載し、さらに6種類の衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS、NavIC)に対応し、高精度な位置測位を実現しています。

3.、30mのフリーダイビング対応し新たに「フリーダイビング モード」のワークアウトが追加されました。視認性の高いAMOLED ディスプレイを採用しているため、新半透過型スクリーンを備えた従来のダイバーズウォッチと比較して、水中でダイバーが欲しい情報を明確に入手することが可能です。※ダイビングコンピューター機能はありません。

4.、従来のルートナビゲーション機能に加えてオフライン地図機能も新搭載しました。

※OSM 地図ファイルを取り込む地図閲覧ツールとして使用することができます。



<製品概要>

・商品名:Amazfit T-Rex Ultra (日本語読み:アマズフィット ティーレックス ウルトラ)

・メーカー名:Zepp Health Corporation

・製品ブランド Amazfit(日本語読み:アマズフィット)

・カラー:アビスブラック、サハラ

・発売日: 6月23日(金)

・税込価格: 69,900円

・取扱オンラインショップ:

Amazfit公式オンラインストア: https://www.amazfit.jp/products/amazfit-t-rex-ultra

【ヨドバシ.COM・アビスブラック】:https://www.yodobashi.com/product/100000001007884065/

【ヨドバシ.COM・サハラ】:https://www.yodobashi.com/product/100000001007884066/

・取扱実店舗:ヨドバシカメラ秋葉原店3F、梅田店2F及び地下1Fのスマートウォッチコーナー



<スペック情報>





【Amazfit Falcon】エリートフィットネス・スマートウォッチ



チタンユニボディとサファイアクリスタルガラススクリーンで作られた、プレミアムデザインのフィットネススマートウォッチです。強力で正確なGPSトラッキング、AIを活用した高度なトレーニングサポート、Amazfitで初の20気圧防水を備えています。スポーツやワークアウトで限界を打ち破る強力なパートナーとなってくれます。



<製品概要>

・商品名:Amazfit Falcon(日本語読み:アマズフィット ファルコン)

・メーカー名:Zepp Health Corporation

・製品ブランド Amazfit(日本語読み:アマズフィット)

・カラー:チタン(スーパーソニックブラック)

・発売日: 6月23日(金)

・税込価格: 89,900円

・取扱:Amazfit公式オンラインストア https://www.amazfit.jp/products/amazfit-falcon

※現状は公式オンラインストア限定販売となります。

<スペック情報>





【Amazfit T-Rex Ultra発売記念 T-Rex 2限定ver.プレゼントキャンペーン】



Amazfit T-Rex Ultraの新発売を記念して、海洋の保護と復元プロジェクトの支援を目的としたスペシャル・エディション、Amazfit T-Rex 2 OCEAN BLUEを抽選で1名様にプレゼントいたします。

【キャンペーン概要】

<応募期間>:2023年6月23日(金)~6月30日(金)23:59

<キャンペーン参加方法>

ステップ1: Twitterアカウント(@AmazfitJapan)をフォローする。

https://twitter.com/AmazfitJapan

ステップ2:キャンペーンの告知ツイート(固定ツイート)をリツイートする。

https://twitter.com/AmazfitJapan/status/1672078292755664896

ステップ3:リツイート後、ご自身のアカウントよりハッシュタグ

#TRexUltra を付けてご投稿ください。(引用RTも可)

<注意事項>

※抽選の結果は、直接当選者に公式Twitterのダイレクトメッセージ(DM)でお知らせいたします。

※キャンペーン参加にはアカウントのフォローが必須になります。

※キャンペーンの詳細は、下記のページをご覧ください。

https://www.amazfit.jp/blogs/news/amazfit-t-rex-2-oceanblue



Amazfitは、環境の持続可能性にも注力しています。Amazfit T-Rex Ultraでは、環境に配慮した素材を使用しています。パッケージングには100%環境に生分解性の素材が使用され、プラスチックの使用量も削減されています。さらに、インクやアルミニウムの使用についても生分解性の素材を採用し、環境への負荷を最小限に抑えることを重視しています。



グローバルのスペシャルエディションとして発売されたこちらのAmazfit T-Rex 2 OCEAN BLUEは、世界海洋デーと持続可能性を祝う特別なモデルです。AmazfitとCoral Guardianが提携し、売り上げの一部をインドネシアのハタミン海洋保護区で行われるサンゴの復元プロジェクトの支援として寄付します。





■Amazfitについて

Amazfit (日本語読み:アマズフィット)は、 Zepp Health Corporation (日本語読み: ゼップ ヘルス コーポレーション) が、2015年9月から展開しているプレミアムスマートウェアラブルデバイスの独自ブランドです。 Amazfitは「Up Your Game」をブランドエッセンスとして掲げています。より多くの人が情熱を持って自由に生き、アクティブな精神を表現できることを目指します。日常からアウトドアスポーツまで使える様々なシリーズのスマートウォッチやバンドのほか、完全ワイヤレスイヤホン、スマートトレッドミル、スマート体組成計、スポーツギアなど、スポーツや健康に関連するスマートハードウェアを提供しています。Amazfitは、豊富な製品を通じて、ユーザーに対して様々な用途にあわせたウェアラブルデバイスと使用体験を提供しています。現在、Amazfitブランドの製品は、公式オンラインストア、各ECサイト(Amazon、楽天、Yahoo!ショッピング等)、大手家電量販店及び時計専門店等の約900店舗にて購入可能です。



公式オンラインストア :https://www.amazfit.jp/

Amazfit取り扱い店舗 :https://www.amazfit.jp/pages/shoplist

公式Twitter :https://twitter.com/AmazfitJapan

公式instagram :https://www.instagram.com/amazfitjp

公式Facebook :https://www.facebook.com/AmazfitJP/

公式YouTube :https://www.youtube.com/AmazfitJapan

「Zepp アプリ」サイト :https://www.amazfit.jp/pages/zepp



≪Amazfitアフターサービス≫

●窓口:Amazfitカスタマーサポート

●電話番号:03-5809-1570

●メール:info@amazfit.jp



■Zepp Health Corporationについて

Zepp Health Corporationは、 2013 年12月に中国でAnhui Huami Information Technologyとして創業されたウェアラブルデバイス・メーカーです。 AI チップ、生体認証センサー、データアルゴリズムなどの独自技術のプラットフォームを開発しており、ヘルスケア分野に注力しており消費者向けのスマートヘルス製品や産業向けの分析サービスのラインアップを拡大しています。独自ブランドとしてAMAZFITとZEPPの二つのブランドを展開しています。 2018年2月にニューヨーク証券取引所(NYSE: ZEPP)へ株式上場をしています。2021年2月25日にHuami Corporationから社名変更しました。またIDC社が発表した最新の「Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker」によると、 Amazfitは、2021年度の世界の成人向けスマートウォッチ出荷台数で第5位となりました。2014年以降、全世界で2億台以上のスマートウェアラブルデバイスを出荷しています。



