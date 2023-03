[株式会社クレドインターナショナル]

総合ウェルネス事業を行う株式会社クレドインターナショナル(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:白井浩一)は、叶えたい夢がある若年層を対象にしたエンタメビジネスコンテスト『夢叶えるプロジェクト』の第1次・第2次選考を進め、2023年3月27日に帝国ホテル東京で最終審査と授賞式を開催します。3月8日、当コンテストの審査委員やスポンサー企業等が決定しました。





豪華ゲスト登壇!『夢叶えるプロジェクト』授賞式

『夢叶えるプロジェクト』は、「夢を持つすべての人を応援する」ことをコンセプトに当社が主催する、エンタメビジネスコンテストです。2022年12月よりエントリー受付を開始し、1月(書類・配信審査)、2月(対面プレゼン)と審査を重ね、エンタメ部門ではTikTok「#夢プロダンス」48万回再生、Twitter 430万回再生など、大きな話題となっています。

この『夢叶えるプロジェクト』の最終審査と授賞式を、2023年3月27日に帝国ホテルで開催します。





各部門の優勝者には「夢を叶える資金」賞金景品300万円(賞金景品総額3,000万円)のほか、テレビ・ラジオ・映画・CM等への出演、屋外広告掲載など夢を叶えるための特典もご用意。また、ビジネス部門の優勝者には、副賞として、シリコンバレーで視察とピッチコンテストに参加する権利も提供されます。



授賞式では、渡辺美優紀氏が総合司会を務めるほか、サウナでアイドルや起業家を発掘するテレビ東京のサウナ・エンタテインメント番組「発掘! 夢サウナ」のサウナアイドルや、人気コーナー「サウナの虎」で勝ち抜いたアノ人も登壇! 番組内で当プロジェクトのCMも放送され、授賞式に向け盛り上がっています。

また、TOKYO FMの番組「夢叶えるサウナ~起業家とZ世代~」の出演者も登壇するほか、夢叶えるプロジェクトがプロデュースする市川美織主演映画「夢叶えるサウナ」の発表会も行います。



今週公開予定「夢叶えるサウナ」予告動画 https://www.youtube.com/watch?v=cl2s0mS6n4I)

夢叶えるプロジェクト公式サイト: http://yume-pj.com/





授賞式概要

日時 2023年3月27日(月)10:00~22:00



会場 帝国ホテル東京

本館3階 富士の間、雅・錦の間

東京都千代田区内幸町1-1-1



内容

<A会場 富士の間>

■昼の部門 エンタメの表彰式

各部門で選出されたファイナリスト3~5名が、スピーチやアピールをそれぞれ行います。各部門の優勝者を、審査員と来場者さまの投票によって選出します。



■ファッションショー

エンタメ部門の各部門優勝者や特別審査員が、ステージでファッションショーを開催。

プロジェクトのPRを担うエンタメ部門の優勝者「夢プロライバー大使」を1名選出します。



■夜の部門 ピッチコンテスト

予選で勝ち抜いた各部門のファイナリスト20名が、各10分間のスピーチを行い、部門ごとの優勝者を決定します。審査員と来場者さまの投票によって、次世代を担う「夢プロ起業家賞」を1名選出します。



<B会場 雅・錦の間>

■パネルディスカッション

10部門ごとのテーマに沿って、30名以上の一流起業家やスペシャリストが、トークショーやパネルディスカッションを行います。



■ビジネス交流会

19:00から、300人規模の大交流会を行います。

普段では出会えない、起業家や一流企業の役員の方々とも、名刺交換や情報交換をすることができます。

※タイムスケジュールなどの詳細は調整中です、後日発表いたします。



参加費

チケット制です、下記よりお申し込みお願いします。

https://yume-pj2023.peatix.com/



また、22:00から、東急プラザ銀座6階のナイトクラブ「RAISE」を貸し切り、アフターパーティも開催します(参加費10.000円/1名)。銀座の夜景を一望できる6階層吹き抜け・天井高27mの非日常空間で、圧倒的解放感と、『夢叶えるプロジェクト』の余韻をお楽しみいただけます。





特別顧問、総合司会、アンバサダー、審査員















スポンサー企業









コンテスト概要

応募資格 叶えたい夢がある10代後半~40歳までの若年層男女

(各部門によって若干異なります)



応募方法 LINEでエントリー



選考フロー 1.エントリー後、1月末に書類・配信審査

2.2月 対面プレゼン

3.3月27日 都内ホテルで本審査・授賞式





賞金など 部門の優勝者にそれぞれ賞金景品300万円相当

エンタメ・ライバー部門:全国のホテルスパで使えるチケット、スポンサー賞など

ビジネスコンテスト部門:シリコンバレー視察、ピッチコンテスト参加権など

いずれも共通で

テレビ・ラジオ・映画・テレビCM等への出演、屋外広告掲載など





部門一覧 エンタメ・ライバー部門

01 漫画・アニメ・アート部門

02 ホテル・観光・交通部門

03 コスメ・EC部門

04 飲食・不動産・施設部門

05 インフルエンサー・芸能部門

06 AI・web3.0部門

07 ゲーム・通信・アプリ・ガジェット部門

08 地方創生・サービス全般部門

09 ファッション部門

10 ウェルネスビューティー部門



ビジネスコンテスト部門

01 Web3.0/メタバース/AR/VR/インフルエンサー

+ AI/ディープテック/研究開発/アプリ/ゲーム/ガジェット/eスポーツ

02 SaaS/システム/DX/飲食

+ 不動産/宿泊/観光/交通

03 サステナビリティ/ソーシャルグッド/地方創生

+ ウェルネスビューティー/サービス

04 D2C/サブスク/EC(コスメ)

+ D2C/サブスク/EC(ファッション)

05 芸能(歌・ダンス・スポーツ)

+ エンターテインメント(コミック・芸術・小説)







『夢叶えるプロジェクト』立ち上げの背景

当社は、サウナやスパの素晴らしさを広める「スパサウナ会」のスポンサーとして、サウナライフを楽しむ“サ活”をサポートしています。

日本では「裸の付き合い」という言葉があるように、サウナの中ではつい本音を話したり相談事などをしたくなる独特な空間なようで、当プロジェクト実行委員長でもある当社代表の白井は、学生を主体とした「学生スパサウナ会」メンバーの悩みや将来の夢を多数聞いてきました。

相談の中から新ビジネスに発展したことも珍しくありません。そこで、学生だけに限らず、夢を持つ人たちを応援するようなプロジェクトができないか? と考えたのが、誕生のきっかけです。



「もっとカジュアルに夢に挑戦できる社会」「もっとチャレンジや再チャレンジがしやすい社会」「夢ある人なら起業するのが当たり前」を作りたいという想いが根底にあります。『夢叶えるプロジェクト』が、誰もがチャレンジできる社会を作るきっかけになること願っています。



当プロジェクトはSDGsや地方創生にも力を入れており、売り上げの一部は、SDGs関連事業者へ寄附いたします。また、今後は東京だけでなく全国各地で『夢叶えるプロジェクト』を開催し、地元企業との協業による活性化や、地域の魅力発信などを行い、地方創生に取り組んでいく予定です。





【会社概要】

社名 株式会社クレドインターナショナル

代表 白井浩一

本社 東京都新宿区西新宿1-13-12 西新宿昭和ビル10F

HP https://www.cred-in.com/

設立 2005年11月

社員数 200名

アルバイト等 1,500名

事業内容 ホテルスパ事業、温浴・サウナ事業、ビルメンテナンス事業、日本語学校事業、

エンタメレストラン事業、人材派遣事業、アメニティプロダクト事業

国内営業地 函館、旭川、札幌、秋田、仙台、新潟、金沢、富山、東京、横浜、箱根、千葉、さいたま、

宇都宮、軽井沢、長野、静岡、浜松、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、松山、

高松、北九州、福岡、長崎、熊本、鹿児島、那覇、石垣島

海外拠点 アメリカ、中国、台湾、タイ、ベトナム、カナダ、スリランカ





<報道関係者からのお問い合わせ先>

「夢叶えるプロジェクト」広報事務局 (共同ピーアール内)

担当:松川、齋藤

TEL:070-4303-0744(松川)

MAIL:yumekanaeru-pr@kyodo-pr.co.jp





参考資料 株式会社クレドインターナショナルについて

ホテルスパ事業

当社が運営しているホテルスパブランドは、7種類です。

・ジャパニーズスパ 庵SPA

・ジャパニーズスパ 禅SPA

・アジアンスパ SANATIO SPA

・モロッカンスパ HAMMAM

・ハワイアンスパ SOLANI

・ヨーロピアンスパ LA VILLA SPA by L'OCCITANE(◆)

・ブランドコンセプトスパ Le Spa Fauchon(★)

スパは、今後5年間で、国内100店舗・海外100店舗の出店を予定しています。



◆LA VILLA SPA by L'OCCITANEは、ロクシタン製品を贅沢に使用したオールハンド施術を提供するスパです。南仏プロヴァンスを感じられる完全個室の空間で、心地よい香りに包まれて、日常から離れた癒しのひとときをお過ごしいただけます。

・表参道 Petit Spa L'OCCITANE

・大阪 LA VILLA SPA by L'OCCITANE OSAKA

・横浜 LA VILLA SPA by L'OCCITANE YOKOHAMA

・日本橋 LA VILLA SPA by L'OCCITANE TOKYO

・広島 Le SPA by L'OCCITANE



★Le Spa Fauchonは、フォションの世界観を五感で味わうことができる世界初のスパです。スパコンセプト、トリートメントシグネチャー、プロダクトまで当社が全面プロデュースしました。



温浴・サウナ事業

世界のスパやスパプロダクトを知り尽くし、国内外で高級ホテルスパを展開している当社ならではの視点で、カジュアルながらも高品質な温浴施設を運営しています。

・新宿区歌舞伎町 SOLA SPA 新宿の湯

・千葉県印西市 SOLA SPA 印西牧の原

・静岡県浜松市 SOLA SPA 浜松

・静岡県浜松市 SOLA SPA 浜松浜北

・大阪府和泉市 SOLA SPA 和泉府中の湯

・広島県呉市 SOLA SPA 呉

・愛知県常滑市 SOLA SPA 風の湯

今後1年間で10店舗の展開を予定しています。



ビルメンテナンス事業

ホテルスパ運営で培ったホテルの状況把握や人材育成・管理のノウハウを活かし、指定管理施設の運営、ビルメンテナンス、ホテルメンテナンス、客室清掃などを行っています。



エンタメレストラン事業

主に宿泊者への朝食提供のみとなっていたホテルレストランに着目し、新業態のレストランを運営しています。

2021年11月 ホテルグレイスリー銀座 SAKURA 銀座店

2022年4月 ホテルグレイスリー新宿 SAKURA 歌舞伎町店

2022年10月 アパホテル&リゾート<六本木駅東> SAKURA ROPPONGI

また、当社運営の温浴施設内で、ウェルネスメニューやサウナ飯を提供するカフェ&レストランを運営しています。



アメニティプロダクト事業

国産アロマオイルや石けん、ヘアケア製品など、美容にまつわる日本の優れた製品をブランド化してインバウンドのお客様を中心に販売しています。

今後3年間で、国内外のホテルや空港等に、50店舗の出店を予定しています。



