［株式会社博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ］



シリーズ累計1000万部を突破した大人気ダークファンタジー作品『ゴブリンスレイヤー』（著：蝸牛くも、イラスト：神奈月昇）。2018年にTVアニメ第1期が放送、2020年に劇場版OVAを公開した本作待望のTVアニメ第2期『ゴブリンスレイヤーII』の第2弾PVが公開されました。

第1期よりお馴染みのキャラクター達（ゴブリンスレイヤー・女神官・妖精弓手・蜥蜴僧侶・鉱人道士・牛飼娘・受付嬢）が登場しています。また第2期より登場する新キャラクターの少年魔術師も登場しており、今回、そのボイスキャストを伊瀬茉莉也が務めることが新たに発表されました。

さらにオープニングテーマであるMiliの「Entertainment」の楽曲音源も解禁となり、今回のPVの中で使用されています。

2023年10月6日（金）から開始するTV放送に向けてさらに期待が高まる本作に、ぜひご注目ください！











▼『ゴブリンスレイヤーII』第2弾PV

＜YouTube＞https://youtu.be/W90MhD6d-u4































<TV 放送情報>

TOKYO MX 10月 6日(金)より毎週金曜25:05～

BS11 10 月6日(金) より毎週金曜25:30～

サンテレビ 10 月7日(土) より毎週土曜25:00～

AT-X 10 月6日(金) より毎週金曜22:00～

（AT-X リピート放送：毎週火曜10:00～ / 毎週木曜16:00～）



＜配信情報＞

ABEMA 地上波先行放送・見放題独占配信

10月6日(金)より毎週金曜22:30～



◆作品基本情報◆

【イントロダクション】

「俺は世界を救わない。ゴブリンを殺すだけだ」

辺境のギルドには、ゴブリン討伐だけで銀等級（序列三位）にまで上り詰めた稀有な存在がいるという……。

冒険者になって、はじめて組んだパーティがピンチとなった女神官。

それを助けた者こそ、ゴブリンスレイヤーと呼ばれる男だったーー





■キャスト

ゴブリンスレイヤー：梅原裕一郎

女神官：小倉 唯

妖精弓手：東山奈央

牛飼娘：井口裕香

受付嬢：内田真礼

鉱人道士：中村悠一

蜥蜴僧侶：杉田智和

魔女：日笠陽子

槍使い：松岡禎丞

少年魔術師：伊瀬茉莉也



■スタッフ

原作：蝸牛くも（GA文庫／SBクリエイティブ刊）

キャラクター原案：神奈月昇

監督：高田美里

総監督：尾崎隆晴

シリーズ構成・脚本：倉田英之

キャラクターデザイン：加藤裕美

音楽：末廣健一郎

オープニングテーマ：Mili「Entertainment」

エンディングテーマ：中島由貴「霞の向こうへ」

アニメーション制作：ライデンフィルム



【原作情報】

◇原作小説 （SBクリエイティブより発売中）

・GA文庫『ゴブリンスレイヤー』1～16巻

・GA文庫『ゴブリンスレイヤー外伝:イヤーワン』1～3巻

・GAノベル『ゴブリンスレイヤー外伝2 鍔鳴の太刀《ダイ・カタナ》』上・中・下巻

◇コミカライズ（スクウェア・エニックスより発売中）

・ビッグガンガンコミックス『ゴブリンスレイヤー』1～14巻

・ビッグガンガンコミックス『ゴブリンスレイヤー:ブランニュー・デイ』1～2巻

・ヤングガンガンコミックス『ゴブリンスレイヤー外伝：イヤーワン』1～10巻

・ガンガンコミックスＵＰ！『ゴブリンスレイヤー外伝2 鍔鳴の太刀《ダイ・カタナ》』1～6巻

・ビッグガンガンコミックス『ゴブリンスレイヤー：デイ・イン・ザ・ライフ』1巻



▼TVアニメ『ゴブリンスレイヤーII』第1弾PV<YouTube>公開中！

https://www.youtube.com/watch?v=0vBu1Ist7Ew



【公式サイト】 https://goblinslayer.jp/

【公式Twitter】 @ GoblinSlayer_GA （https://twitter.com/GoblinSlayer_GA）

【公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@goblinslayer_official

【コピーライト】 (C)蝸牛くも・SBクリエイティブ／ゴブリンスレイヤー2製作委員会



企業プレスリリース詳細へ （2023/09/22-18:16）