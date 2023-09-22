TVアニメ『ゴブリンスレイヤーII』第2弾PV公開！OPテー…
［株式会社博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ］
シリーズ累計1000万部を突破した大人気ダークファンタジー作品『ゴブリンスレイヤー』（著：蝸牛くも、イラスト：神奈月昇）。2018年にTVアニメ第1期が放送、2020年に劇場版OVAを公開した本作待望のTVアニメ第2期『ゴブリンスレイヤーII』の第2弾PVが公開されました。
第1期よりお馴染みのキャラクター達（ゴブリンスレイヤー・女神官・妖精弓手・蜥蜴僧侶・鉱人道士・牛飼娘・受付嬢）が登場しています。また第2期より登場する新キャラクターの少年魔術師も登場しており、今回、そのボイスキャストを伊瀬茉莉也が務めることが新たに発表されました。
さらにオープニングテーマであるMiliの「Entertainment」の楽曲音源も解禁となり、今回のPVの中で使用されています。
2023年10月6日（金）から開始するTV放送に向けてさらに期待が高まる本作に、ぜひご注目ください！
▼『ゴブリンスレイヤーII』第2弾PV
＜YouTube＞https://youtu.be/W90MhD6d-u4
<TV 放送情報>
TOKYO MX 10月 6日(金)より毎週金曜25:05～
BS11 10 月6日(金) より毎週金曜25:30～
サンテレビ 10 月7日(土) より毎週土曜25:00～
AT-X 10 月6日(金) より毎週金曜22:00～
（AT-X リピート放送：毎週火曜10:00～ / 毎週木曜16:00～）
＜配信情報＞
ABEMA 地上波先行放送・見放題独占配信
10月6日(金)より毎週金曜22:30～
◆作品基本情報◆
【イントロダクション】
「俺は世界を救わない。ゴブリンを殺すだけだ」
辺境のギルドには、ゴブリン討伐だけで銀等級（序列三位）にまで上り詰めた稀有な存在がいるという……。
冒険者になって、はじめて組んだパーティがピンチとなった女神官。
それを助けた者こそ、ゴブリンスレイヤーと呼ばれる男だったーー
■キャスト
ゴブリンスレイヤー：梅原裕一郎
女神官：小倉 唯
妖精弓手：東山奈央
牛飼娘：井口裕香
受付嬢：内田真礼
鉱人道士：中村悠一
蜥蜴僧侶：杉田智和
魔女：日笠陽子
槍使い：松岡禎丞
少年魔術師：伊瀬茉莉也
■スタッフ
原作：蝸牛くも（GA文庫／SBクリエイティブ刊）
キャラクター原案：神奈月昇
監督：高田美里
総監督：尾崎隆晴
シリーズ構成・脚本：倉田英之
キャラクターデザイン：加藤裕美
音楽：末廣健一郎
オープニングテーマ：Mili「Entertainment」
エンディングテーマ：中島由貴「霞の向こうへ」
アニメーション制作：ライデンフィルム
【原作情報】
◇原作小説 （SBクリエイティブより発売中）
・GA文庫『ゴブリンスレイヤー』1～16巻
・GA文庫『ゴブリンスレイヤー外伝:イヤーワン』1～3巻
・GAノベル『ゴブリンスレイヤー外伝2 鍔鳴の太刀《ダイ・カタナ》』上・中・下巻
◇コミカライズ（スクウェア・エニックスより発売中）
・ビッグガンガンコミックス『ゴブリンスレイヤー』1～14巻
・ビッグガンガンコミックス『ゴブリンスレイヤー:ブランニュー・デイ』1～2巻
・ヤングガンガンコミックス『ゴブリンスレイヤー外伝：イヤーワン』1～10巻
・ガンガンコミックスＵＰ！『ゴブリンスレイヤー外伝2 鍔鳴の太刀《ダイ・カタナ》』1～6巻
・ビッグガンガンコミックス『ゴブリンスレイヤー：デイ・イン・ザ・ライフ』1巻
▼TVアニメ『ゴブリンスレイヤーII』第1弾PV<YouTube>公開中！
https://www.youtube.com/watch?v=0vBu1Ist7Ew
【公式サイト】 https://goblinslayer.jp/
【公式Twitter】 @ GoblinSlayer_GA （https://twitter.com/GoblinSlayer_GA）
【公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@goblinslayer_official
【コピーライト】 (C)蝸牛くも・SBクリエイティブ／ゴブリンスレイヤー2製作委員会
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/22-18:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
角川文庫75周年記念 文庫書き下ろし第１弾！ 累計50万部突破『代償』の伊岡瞬による渾身作『残像』が、本日2023年9月22日（金）発売。(09/22 18:16)
スターダスト☆レビューが展開中の最新ツアーから、日比谷野外大音楽堂でのステージを、いよいよ9/24(日)午後5：00からWOWOWにて生中継で放送・配信！WOWOWオンデマンドPPVでのライブ配信も！(09/22 18:16)
スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」が「Princess Letter(s)! フロムアイドル」と楽曲コラボ12曲目を実施！(09/22 18:16)
アニメ『ガールズ＆パンツァー』のTV、劇場版のコンプリートブックが新規描きおろしカバーで発売決定！(09/22 18:16)
『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』“クラウドイベント”を本日より開催！新キャスト「リッジレーサー（カソード）」「レールチェイス（アノード）」が登場！(09/22 18:16)
【10秒であったか】冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベストが登場！(09/22 18:16)
【驚き】残り物が５分で変身！「グルメオムレツメーカー」(09/22 18:16)
【楪帆波×APO+×ヴィレッジヴァンガード】～コラボグッズ発売！！～(09/22 18:16)
【たなかひかる×ヴィレッジヴァンガード】～コラボグッズ発売決定！！～(09/22 18:16)
【黒魔×ヴィレッジヴァンガード】～コラボグッズ発売決定！！～(09/22 18:16)
【人生つみこ×豚箱ゑる子×ヴィレッジヴァンガード】～トリプルコラボが実現!!～(09/22 18:16)
放送10周年記念『TVアニメ やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。展』東京・大阪にて開催決定！(09/22 18:16)
『DARK SOULS III』より、インテリアグッズが登場！(09/22 18:16)
BLドラマCD「可愛いだけじゃ満足できない」描き下ろしジャケット解禁！さらに追加キャストも公開！(09/22 18:16)
『BLUE REFLECTION SUN/燦』イベント「異灰深化 -break loneliness-」を開催！アナザースピリットの姿の美岐が新たに登場！(09/22 18:16)
デスク下取り付けマルチホルダー デスク下収納 シングル 机 天板裏 テーブルフック 棚 吊り下げを9月22日に発売(09/22 18:16)
小倉 唯、LIVE Blu-ray「小倉 唯 Memorial LIVE 2023~10th Anniversary Assemble!!~」が2023年12月13日（水）に発売決定！(09/22 18:16)
北極から南極、太平洋の島々やヒマラヤなど地球を旅する作家・写真家の石川直樹さんが語るメッセージライブ「神戸学校」が11月25日（土）Stage Felissimoで開催(09/22 18:16)
スタイリスト福田麻琴さんとの新作コラボで秋の着こなし提案「バウンドニットのパンツセットアップ〈ブラック〉」がフェリシモ「IEDIT［イディット］」から登場(09/22 18:16)
大ヒットゲーム スーパー野田ゲー「信～NOBU～」とバーチャル空間「FANY X 月面劇場」がパワーアップしてRobloxに登場！(09/22 18:16)
有名演目「東洲斎写楽」を新たな解釈で創作する 五感フル活動のエンターテインメント時代劇「2023冬公演『東洲斎写楽』」上演決定 カンフェティでチケット発売(09/22 18:16)
《画業 70 周年記念》 ―心の美しい人は、みんなお姫さま―『高橋 真琴展 ～Le beau Coeur～』(09/22 18:16)
『一騎当千エクストラバースト』バーストフェス開催！「【夢幻の女王】黒百合 (CV：大地 葉)」が登場！(09/22 18:16)
欧州を中心に海外でも人気で伝説の”和ジャズ”レーベル、"TBM"(three blind mice)の楽曲群をレコード番長“須永辰緒”氏がコンパイルしたレコードとCD2タイトルが同時発売!!(09/22 18:16)
【奈良 蔦屋書店】世界のラバーダックと珍奇なチランジアの融合「mizuba POP UP SHOP」(09/22 18:16)
「事業再構築補助金」（第10回公募）の補助金交付候補者を採択しました(09/22 18:16)
【ルイ・ヴィトン】第1回 「Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives」セミファイナリスト20名を発表(09/22 18:16)
『最遊記歌劇伝-外伝-』東京2公演の最速上映会(10月15日)と、大阪3公演の生中継(10月22,23日)を、ニコニコ生放送にて独占配信が決定(09/22 18:16)
【歴史最安値】過去最低！Blackview「Tab16」在庫一掃セール開始、歴史最安値 24,479円 で購入できます！Amazonで販売されます。(09/22 18:16)
イースタンリーグ初のボリュメトリックビデオを導入！9月24日(日)東京ドーム開催の巨人×千葉ロッテ戦をCS放送 日テレNEWS24で13時より生中継！(09/22 18:16)