フリフリ演奏がさらに楽しく! 太鼓しながらフィットネス!



株式会社バンダイ トイディビジョンは、シリーズ累計1,000万本突破の和太鼓リズムゲーム「太鼓の達人」のNintendo Switch用ソフトと連動するガジェットトイ『太鼓の達人 フィットバチ for Nintendo Switch』 (3,300円・税10%込/3,000円・税抜)を、2023年12月7日(木)より全国のゲーム売り場やインターネット通販等にて発売いたします。(発売元:株式会社バンダイ / 販売元:株式会社バンダイナムコエンターテインメント)



商品ページ:https://toy.bandai.co.jp/series/taiko-fitbachi/







■商品特長

Nintendo Switch「太鼓の達人」シリーズの「フリフリ演奏」をより本格的に楽しめるアタッチメントが登場!本体の重さを調整することで、いつもの演奏がフィットネスに!



本商品は、Nintendo Switch「太鼓の達人」シリーズと連動する「バチ型アタッチメント」です。玩具本体先端部に「打感ギミック」を搭載しており、Joy-Con(TM)にとりつけることで実際の太鼓を叩いたような感覚を再現し、ゲームプレイ時により本格的な演奏を体感できます。



Joy-Conを装着した時の握り心地/振り心地を追求し、Joy-Conをバチに見立てて振る「フリフリ演奏」がより快適になるような形状になっています。デザインもフィットネスアイテムをイメージし、スタイリッシュに仕上げています。



さらに、本体内部に付け外しできるどんちゃん&かっちゃん型の2種の重さのオモリが入っており、好みに合わせて付け替えることで、太鼓の達人をプレイしながらフィットネスをお楽しみ頂くこともできます。













また、購入特典として、「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」のゲーム内で使用できる楽曲『超新星少女/「ドンドコフィット」テーマソング』と、どんちゃんのきせかえ『フィットバチスタイル』が入手できるダウンロード番号が付属しています。

※ダウンロード番号をご利用いただくには、ゲーム機本体をインターネットに接続する環境が必要です。





さらに、早期購入特典として「太鼓の達人 特製ホログラムシール」の配布が決定しました。



※内容・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のものとは異なる場合がございます。

※数に限りがございます。

※早期購入特典「太鼓の達人 特製ホログラムシール」は外付け特典です。パッケージ内封入ではありませんのでご注意ください。

※一部店舗では取り扱いのない場合がございます。詳しくは店頭にてお問い合わせください。



■Nintendo Switch用ソフト「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」がこの冬アップデート予定!

新モードと合わせて遊んでさらに楽しさアップ!

Nintendo Switch用ソフト「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」にこの冬登場予定の新モード「ドンドコフィット」を『太鼓の達人 フィットバチ for Nintendo Switch』を使って遊ぶとさらに楽しさがアップします。













■「太鼓の達人」とは

太鼓の達人は、曲のリズムに合わせて太鼓を叩くだけでこどもから大人まで誰もが楽しめる和太鼓リズムゲームです。2001年のゲームセンター版から始まり、家庭用ゲーム、スマートフォン向けゲームなど様々なプラットフォームで展開しています。最新作Nintendo Switch用ソフト『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』が好評発売中。



太鼓の達人シリーズポータルサイト: https://taiko-ch.net/index.php





Taiko no Tatsujin(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

太鼓の達人(TM) ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

※画像はイメージです。実際のものとは異なる場合がございます。

※画面は開発中のものです。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switch・Joy-Conは任天堂の商標です。 (C) Nintendo

※最新の情報・詳細は商品ページをご確認ください。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※本プレスリリースの内容は2023年10月31日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。



