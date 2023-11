[株式会社ユニクロ]

~話題の人気ストリートスナップカメラマンが日本3都市にて撮影~



ユニクロは、11月1日(水)より「UNIQLO DOWN SNAP」プロジェクトを始動します。事前情報なくユニクロのダウンを着ていただき、その動画をスナップとともに順次公開していきます。InstagramやTikTokなどのSNSにて話題を呼んでいるファッションやライフスタイルを紹介する“ストリートスナップ動画”。それらを得意とする人気カメラマン3名と協業した本プロジェクトでは、見てみないと着てみないとわからない、着心地や暖かさの感想はもちろん、ベーシックなデザインだからこそ様々な人々の生活に寄り添う自然体の着こなしを披露します。着る人をより快適に、お客様の声をもとにLifeWearは進化を続けます。









SNSで話題の人気カメラマンがプロジェクトに集結

人気ストリートスナップカメラマン、Tsubasa Flyawayさん、ハレ/晴さん、九州男さんにご賛同いただき、北海道・東京・大阪の3都市にて、「UNIQLO DOWN SNAP」撮影を実施しました。北海道はTsubasa Flyawayさん、東京はハレ/晴さん、大阪は九州男さんが担当、それぞれが惹きだす被写体の魅力的な瞬間を切り取ったスナップと、人柄が伝わるような表情豊かな動画は必見です。

スナップおよび動画公開は、11月1日(水)~北海道篇を皮切りに、11月18日(土)東京篇、11月22日(水)

大阪篇の公開を予定しています。



UNIQLO DOWN SNAPスペシャルサイト: https://www.uniqlo.com/jp/ja/special-feature/down-snap

ダウン特集サイト:https://www.uniqlo.com/jp/ja/special-feature/down/women



■参加カメラマンプロフィール

Tsubasa Flyaway

Photographer/Videographer

現在ストリートフォトグラファーとしてSNSで今話題のフォトグラファーとしてInstagram 21万人/TikTok 14万人フォロワー獲得と日本だけでなく世界から注目のカメラマン。ストリートスナップからMusic Video など様々な

作品を手がけるクリエイター。

Instagram https://www.instagram.com/tsubasa_flyaway/?hl=ja

TikTok https://www.tiktok.com/@tsubasa_flyaway



ハレ/晴

1998年、島根県生まれ。現在、大阪を中心にストリートスナップカメラマンや映像制作者として活動。TikTok、Instagram、YouTubeショートにて、ストリートスナップ動画を発信中。映像と静止画を駆使し 新しい世界観を

考察する。

Instagram https://www.instagram.com/hare_streetsnap/?hl=ja

TikTok https://www.tiktok.com/@hare_streetsnap



九州男

九州、宮崎生まれ。大阪のアメ村にて、【人が集まる人】をテーマにストリートスナップカメラマンとして活動中。TikTok、Iinstagram、YouTubeにて、エモーショナルなサウンドと共にストリートカルチャーや、被写体自身の魅力を伝えている。

Instagram https://www.instagram.com/kusuo_0226/?hl=ja

TikTok https://www.tiktok.com/@kusuo_streetsnap





■商品詳細

パウダーソフトダウン

東レの特殊技術「NANODESIGN(TM)」を使用し極上触感を実現。柔らかくふんわりとした表地にたっぷりとダウンをつめることで雲に包み込まれるような着心地です。撥水加工や静電気防止裏地など機能性も備わっています。





WOMEN

パウダーソフトダウンジャケット(NANODESIGN)

¥9,990

裾のストッパーを絞ることにより丸みのあるシルエットも楽しめるデザイン。ドットボタン付き









MEN

パウダーソフトダウンジャケット(NANODESIGN)

¥12,900

腰回りも暖かいミドル丈。フードは取り外し可能なのでスタンドカラーとしても楽しめる





シームレスダウン

身頃部分に縫い目がない仕様により、水や風を通しにくく暖かさをキープできる高機能アウターです。





WOMEN

シームレスダウンパーカ

¥12,900

ストレッチ性を加え、より動きやすくアップデート











MEN

シームレスダウンパーカ(3Dカット)

¥14,900

3Dカッティングで動きやすくすっきりしたシルエット。防風 シート入り







ハイブリッドダウン

ダウンと中綿の配置とパターンを工夫した構造が特長の「ハイブリッドダウン」は、しっかり防寒しながらもすっきりしたシルエットを叶えました。





WOMEN

ハイブリッドダウンコート

¥12,900

コットンライクなナイロン素材にアップデート。フード・ファーは取り外し可能











MEN

ハイブリッドダウンパーカ(3Dカット)

¥12,900

より立体的なフードにアップデート。表側と内側それぞれに胸ポケットと腰ポケット付き



