ボストンで生まれ、メジャーリーグをはじめとするアメリカ4大スポーツとパートナー契約を結ぶMLB公認ブランド’47 (フォーティーセブン)は、2022年9月の日本1号店オープンに続き、国内2号店目となる

「’47 Yokohama-Minatomirai」を2023年7月21日(金)にMARK IS みなとみらいにオープンいたします。







【出店背景と店舗特徴】



2020年頃から高感度ファミリー層をターゲットに置いた戦略を開始し、蔦屋書店等でのPOP UPを経て、2022年に二子玉川ライズS.C に初のオフィシャルショップをオープン。キッズから大人まで、男女問わないデザインとサイズで幅広く展開している’47のキャップは、二子玉川の方々のライフスタイルにフィットし、多くのリピーターで賑わう店舗へと成長していることから2号店目のオープンへとつながりました。



’47の生まれたボストンの街は、高層ビルやフェンウェイパークの印象も強いですが、古き良き港町でもあります。

今回出店となったみなとみらいは、レンガ造りの建物が建ち並ぶ港町ボストンのイメージを想起させ、レジャーシーンにもとても親和性のある場所。MARK ISにはファミリー層やアウトドア・スポーツブランドも多く、また新たな街で’47のファンを広げていくのにはぴったりな場所だと考え、出店に至りました。



内装イメージは、1号店と同様ボストンの街並みからインスピレーションを受けながらも、茶色のレンガ・ネイビー・グリーン・レッドなどのカラーが基調であった'47 Tokyoのクラシカルなイメージに対し、港のオープンレストランのような、グレイッシュでモダンな雰囲気を演出します。

各店舗、それぞれ違うボストンの街角を楽しんでいただけるようなイメージでデザインされていて、今後回遊してくださるお客様も増えることを期待しています。

また、ベースボールチームの各土地に根付いたファン作りのように、'47も各土地のお客様に愛され、ファンになっていただけるお店作りをしていきたいと考えています。







【STORE INFORMATION】



2023年7月21日(金)グランドオープン!

’47 Yokohama-Minatomirai (日本国内2号店)

場所:MARK IS みなとみらい 2F

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目5番1号





【’47 Yokohama-Minatomirai オープニング限定アイテム】

Hello Yokohama ’47 CLEAN UP ECOPET(R)︎シリーズ





海や自然を愛する人も多く集まるみなとみらいでのオープンを記念した限定キャップが登場します!

ペットボトルの再生糸とオーガニックコットンを掛け合わせたサスティナブルな生地、「エコペット(R)︎」を使用し、麻のように蒸れにくく軽やかな素材に、「Hello」と「Yokohama」のカラフルな刺繍を入れました。

誰かとお揃いでかぶれば、「Hello Yokohama」のメッセージが完成です!



商品名:Hello ’47 CLEAN UP ECOPET(R)︎

カラー:大人<フリーサイズ> 2種(ネイビー・イエロー)

キッズ 2種(ティファニーブルー・アイランドレッド)



商品名:Yokohama ’47 CLEAN UP ECOPET(R)︎

カラー:大人<フリーサイズ> 2種(カーキ・モス)

キッズ 2種(イエロー・ペリウィンクル)



価格:大人<フリーサイズ> ¥3,960 / キッズ ¥3,850 (tax in)



ラウンドミニロゴ ’47 CLEAN UP シリーズ





’47 Tokyo グランドオープンの際に限定で発売し好評だった’47のロゴキャップが帰ってきました!

’47オリジナルロゴが配置されたロゴシリーズ。日本でしか発売していない、レアキャップです。



※画像はイメージです。



商品名:ラウンドミニロゴ '47 CLEAN UP

価格:¥3,960(tax in)









【’47 Yokohama-Minatomirai オープニング施策】

限定ワッペン圧着によるオリジナルキャップ発売





’47 Yokohama-Minatomiraiのオープニングを記念して、 ’47 のお好きなカラーの無地キャップに、横浜の港町を想起させるオリジナルワッペンなどを圧着できるイベントを開催。この期間しか叶えられない、自分だけのオリジナルキャップを作ってみて!





商品:クラシック ’47 CLEAN UP シリーズ+お好きなワッペン

価格:¥3,960 (tax in) ~ + ワッペン代 ¥550 (tax in )/個

実施期間:7/21(金)~7/31(月)

ワッペンの種類:’47 Yokohama-Minatomirai店限定ワッペン他



