[株式会社HIAN]

2023 MOONBIN&SANHA WORLD TOUR : [DIFFUSION] IN JAPAN 待望の日本公演は東京・大阪で開催!











この度、韓国の6人組ボーイズグループASTROのメンバーMOON BIN(ムンビン)とYOON SAN-HA(ユンサナ)によるユニットMOONBIN&SANHA(ASTRO)が、3月に韓国で開催するファンコンサート[DIFFUSION]の公演を皮切りにユニットとして初となるワールドツアーを開催することが決定した。今回解禁されたアジア公演日程から、日本公演は『2023 MOONBIN&SANHA WORLD TOUR:[DIFFUSION] IN JAPAN』として東京:5月20日、大阪:5月22日/23日の2都市で3公演を行う予定だ。



MOONBIN&SANHAが所属しているASTROは、MJ/ジンジン/チャウヌ/ムンビン/ラキ/ユンサナの6人からなるK-POPアーティスト。ユニット活動でも注目を集めているMOONBIN&SANHAは、今年1月に3枚目のミニアルバム[INCENSE]をリリースし、オリコンウィークリーランキング洋楽アルバム部門1位、アルバム部門2位、合算アルバム部門3位を獲得し、日本での人気を証明した。またムンビンとユンサナは、昨年末12月31日(土)に放送されたフジテレビ「逃走中~大晦日6時間45分SPお台場大決戦~」で日本バラエティー初出演を果たし話題となった。







<2023 MOONBIN&SANHA WORLD TOUR : [DIFFUSION] IN JAPAN> 公演概要

■東京公演

会 場 : 東京国際フォーラムホールA

日 時 : 2023年5月20日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00



■大阪公演

会 場 : オリックス劇場

日 時 : 2023年5月22日(月) 開場 17:30 / 開演 18:30

2023年5月23日(火) 開場 17:30 / 開演 18:30



■チケット料金:<全席指定> ¥12,100(税込)

■枚数制限:お一人様1公演につき2枚まで(複数公演申込可)

■チケット抽選先行申込み期間

ASTRO JAPAN OFFICIAL FANCLUB 先行抽選予約:2月7日(火)12:00~2月19日(日)23:59

プレイガイド先行:2月24日(金)18:00~3月5日(日)23:59

■チケット販売ページ:https://w.pia.jp/t/moonbin-sanha/

■注意事項

※公演中止以外の払い戻しは不可。

※未就学児は入場不可。



主 催:株式会社HIAN

制 作/運 営:ぴあ株式会社 協力:Fantagio



MOONBIN & SANHA(ASTRO)

韓国の6人組ボーイズグループASTROのメンバーMOONBIN(ムンビン)とYOON SAN-HA(ユンサナ)によるユニット。2020年9月に1st Mini Album 「IN-OUT」をリリースし、ユニットとして正式デビュー。「IN-OUT」は、iTunes K-POP Album Chartでアルゼンチン、ブラジル、チリの3カ国で1位を獲得、12カ国でTOP5入りを果たす。またオリコンでは、週間洋楽アルバムチャートで1位を獲得した。2022年3月にリリースされた2nd Mini Album「REFUGE」は、カムバックと同時に国内音源サイトのリアルタイムチャートに定着。iTunes「トップソングチャート」と「トップアルバムチャート」では12の国と地域で1位を占めるなど、ユニット活動で自己最高記録を更新した。さらに今年1月にリリースされた3rd Mini Album「INCENSE」では、オリコンウィークリーランキング洋楽アルバム部門1位、アルバム部門2位、合算アルバム部門3位を獲得。また、Billboard JAPAN週間総合アルバムチャートでも3位を記録した。国内外のファンから熱い反応をうけ、成長を続けるムンビン&サナ。今後も続く彼らの様々な活動に、期待が高まる。

<<絶賛発売中>>

MOONBIN&SANHA (ASTRO) 3rd Mini Album 『INCENSE』

■詳細・ご購入はこちら:https://www.hmv.co.jp/news/article/221209166/



ASTRO JAPAN OFFICIAL

ホームページ:https://astro-aroha.jp/

Twitter : @jp_offclastro



