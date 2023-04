[Activision Blizzard Japan株式会社]

トロフィーの数に応じて、オリジナル賞品が当たるTwitterキャンペーンを実施!ハセシンxTIE Ruによる本キャンペーンのコラボ配信も決定!



『Call of Duty(R): Modern Warfare(R) II』『Call of Duty(R): Warzone(TM)2.0』シーズン03で行われている「トロフィーハント」イベントを記念して、ゲーム内で集めたトロフィーの数に応じて、限定ジャケットやTシャツ、DogTagなどが当たる日本限定のTwitterキャンペーンを本日より開始しましたのでお知らせします。









■「トロフィーハント」イベントとは?



「トロフィーハント」イベントは、『Call of Duty(R): Modern Warfare(R) II』『Call of Duty(R): Warzone™2.0』のシーズン03の開幕を告げるイベントとして4月15日(日本時間)より開催されており、試合中に敵プレイヤーが落とすトロフィーを集めると、アイテムと交換できるものとなります。

このイベント期間中は、ゲームモードを問わず、キルされたすべてのプレイヤーがトロフィーをドロップします。これらのトロフィーは、サプライボックスを開けるなどの特定のタスクを実行することでも獲得できます。

獲得したトロフィーは、イベントタブに表示されている武器設計図、乗り物スキン、バトルパストークンティアスキップなどのアイテムと交換できます。一定数のアイテムを交換したプレイヤーは、その報酬として限定のオペレータースキンなども解除できます。

本イベントに関する詳細は、公式ブログをご覧ください。

公式ブログ:https://mywarzonelegacy.callofduty.com/ja/blog/2023/04/call-of-duty-warzone-2-0-tactical-overview-season-03-guide-modes-features-tips#Trophy



■日本限定Twitterキャンペーン「Trophy Huntキャンペーン」

ゲーム内で集めたトロフィーの数に応じて、オリジナル賞品が当たるキャンペーンを開始します。トロフィーをたくさん集めて、応募しましょう!

キャンペーン名:Trophy Huntキャンペーン

実施期間:2023年4月19日(水)10:00~5月9日(火)23:59まで

キャンペーンページ:https://callofduty-cp.com/



■応募方法:

1. 『Call of Duty(R): Modern Warfare(R) II』『Call of Duty(R): Warzone™2.0』をプレイし、トロフィー を集める

2. 集めたトロフィーでアンロックしたアイテムがわかる画面をキャプチャ

3. Call of Duty Japan公式Twitterアカウント(@CallofDutyJP)をフォロー

4. 「#CODトロフィー」をつけ、キャプチャを添付しツイート

※アカウントを非公開にしている場合は抽選対象となりません。

※本キャンペーンの応募要項に同意の上でご応募ください。

※公式アカウントのフォローをはずさないようお願いいたします。



■応募資格:

・本応募規約のすべての内容にご同意いただける方

・日本国内在住の方

・Twitterアカウントをお持ちの方(※公開の状態でご応募ください)

・Call of Duty Japan公式Twitterアカウント(@CallofDutyJP)をフォローしていただいた方



■賞品・当選者数:

・完全アンロック:Season3 トロフィーハント 限定ジャケット 1名

・アンロック12+マスター1以上:Season3 トロフィーハント 限定Tシャツ 20名

・アンロック6個以上:Season3 トロフィーハント 限定DogTag 25名

・アンロック2個以上:Season3 トロフィーハント 限定ポスター 50名



■抽選・発表:

・応募期間後に厳正な抽選の上、当選者を決定いたします。

・応募受付の確認、抽選結果のお問い合わせはお答えできませんので、予めご了承ください。

(1)当選通知

・本キャンペーンの抽選結果は、2023年5月中旬~下旬ごろに、当選者に対して、公式アカウントからダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

(2)当選後手続き

・当選のダイレクトメッセージに記載されている当選者情報入力URLにアクセスし、入力期間内に必要事項を入力の上、送信していただきましたら当選者情報登録完了です。入力情報にもとづき、賞品発送とさせていただきます。

・当選後、入力期間内に手続を完了いただけない場合には、当選が無効となりますのでご注意ください。

※当選者がTwitterでメッセージを受け取ることができない状態であると判断される場合、当選を無効とさせていただくことがあります。

※当選権利を譲渡することはできません。

※賞品の発送は2023年6月初旬ごろを予定しています。

※賞品の発送は諸事情により遅れる場合がございます。



その他、応募規約に関する詳細はCall of Duty Japanの公式Twitter(@CallofDutyJP)、もしくはキャンペーンページをご確認ください。



■ハセシンxTIE Ruによるキャンペーンを記念したコラボレーション配信が決定!

トップストリーマー2人が協力してトロフィーを獲得し、アンロックしていく様子をライブ配信します。2人のプレイをみて、GW期間中により一層トロフィー獲得を目指しましょう!



■配信動画概要

・配信日時:2023年4月29日 19:00より

・公開場所・動画URL:

ハセシン:https://www.youtube.com/@XxHASESHINxX

TIE Ru:https://www.youtube.com/@TIE_Ru



■プロフィール







ハセシン



チャンネル登録者数71.4万人の日本人YouTuber・ストリーマー。主に人気FPSシリーズ「Call of Duty」の実況・解説動画を投稿しており、そのほかにも「Call of Duty Warzone」「Apex Legends」などのバトルロワイヤルもプレイ。









TIE Ru



ペンギンのアイコンでおなじみ、80万超のYouTubeチャンネル登録者数を誇る動画配信者。

主に「Apex Legends」のライブ配信や解説動画で知られている。

「バトルフィールドV」スナイパーキル数世界1位を記録。



