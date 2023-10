[日本製紙クレシア株式会社]

スコッティ商品を買って、使用後の空き箱や芯を集めて応募する「Action for Smileキャンペーン」を10月2日より実施



日本製紙グループの日本製紙クレシア株式会社〔住所:東京都千代田区神田駿河台4-6、代表取締役社長:安永敦美〕は、2023年秋にスコッティ ティシュー フラワーボックスを大容量で長持ちタイプにリニューアルしました。ティシューもトイレットロールも長持ち&コンパクトになったスコッティ フラワーシリーズの新CMを2023年10月1日(日)より全国で放映開始します。あわせて、スコッティ シリーズのご購入金額に応じて応募できる<スマートコース>とスコッティ シリーズの使用後のトイレットロールの芯やティシューの空き箱を集めて賞品に応募できる<まいにちコツコツコース>の「Action for Smile(アクション フォー スマイル)キャンペーン」を2023年10月2日(月)より実施します。





■新CMメインカット





■新CM「フラワーブランド 夫婦円満の秘訣」篇 概要

タイトル:「フラワーブランド 夫婦円満の秘訣」篇 (30秒)

URL https://youtu.be/88jgSTxzQHY

タイトル:「フラワーブランド 夫婦円満の秘訣」篇 BOXティシュー(15秒)

URL https://youtu.be/fNZjUYp-sAg

タイトル:「フラワーブランド 夫婦円満の秘訣」篇 ロール(15秒)

URL https://www.youtube.com/watch?v=BW2YqAvx04o

TVCMオンエア日 : 2023年10月1日(日)

WEB公開日 : 2023年10月1日(日)

オンエア地域 : 全国

ブランドサイト:URL https://scottie.crecia.jp/



■新CM「フラワーブランド 夫婦円満の秘訣」篇 ストーリー

結婚式の披露宴の和やかな会場の雰囲気の中、スピーチを始める新郎新婦の恩師。その恩師は、夫婦円満の秘訣は、なんと「トイレットロール」と「ティシューペーパー」だと話し始め、困惑する新郎新婦。トイレットロールやティシューペーパーが、使いたいときに無いと困り、喧嘩の種になってしまうと力説する恩師が、悩みを解消し、夫婦円満の秘訣に「ご祝儀」と言って新郎新婦に差し出したのは・・・・。



■新CM「フラワーブランド 夫婦円満の秘訣」篇 撮影エピソード

今回の撮影会場は、結婚式の披露宴会場。高砂に座っている新郎新婦は、「スコッティ ファイン 洗って使えるペーパータオル」のCM「洗って使える PT 最後の 1 個 」篇にご出演していただいた多和田任益さんと中西美帆さんです。洗って使えるペーパータオルの運命的な出会いから、結ばれた(?)お二人の恩師役には神保悟志さんにご出演いただきました。

神保さんは、トイレットロールの「紙がないよ~」のセリフを様々なバリエーションで演じていただきました。その渾身の演技にスタッフ一同、見入ってしまい、なかなかカットがかからないこともありました。







■スコッティ 『Action for Smileキャンペーン』概要





1.実施期間:2023年10月2日(月)~2024年2月15日(木)

応募締切:<スマートコース>はがき:2024年2月15日(木)当日消印有効/LINE:2024年2月15日(木) 23:59迄

<まいにちコツコツコース>2024年2月15日(木) 必着



2.キャンペーンサイト:https://scottie.crecia.jp/cp/afs/



3.対象製品: スコッティ 各種 ティシュー・トイレットロール・ウェットティシュー・キッチン用品

※一部商品を除きます。詳細は、キャンペーンサイトよりご確認ください。



4.応募方法:

<スマートコース>

キャンペーン期間中に、ご希望の賞品コースに必要な対象商品を含むお買い上げレシート(複数のレシートの合算は可)を1口として、はがき(応募はがき・郵便はがき)またはLINEからの応募が可能です。

LINEでの応募は、キャンペーンサイトや応募規約をご確認の上、キャンペーンアカウントと友だち登録後、ご応募ください。 https://scottie.crecia.jp/cp/afs/



<まいにちコツコツコース>

スコッティ シリーズのトイレットロールの芯、ティシューの空き箱を必要数(芯だけ応募(A)16本、箱だけ応募(B)10個、芯&箱応募(C)芯8本+箱5個)を一口に集めて、必要事項を記載した応募用紙を同梱して郵便サービス(ゆうパックやレターパックなど)でお送りください。



宛先: <スマートコース> <まいにちコツコツコース>共通

〒702-8691 日本郵便(株)岡山南郵便局 私書箱9号

日本製紙クレシア株式会社 「Action for Smileキャンペーン」係

※応募方法詳細及び注意事項については、キャンペーンサイトにてご確認ください。



5.賞品:

<スマートコース>

■500円分(税込)のレシート: 抽選で各200名様

・ジップトップ シリコーンバッグセット

環境に配慮して誕生した耐久性に優れたシリコン製の保存容器。調理から保存までOK!繰り返し使ってプラスチックごみ減に。

・REVOMAX(レボマックス) SLIM(スリム)12oz(355ml)

特殊な二重密閉構造のキャップが、長時間の温度キープを実現。炭酸飲料も入れられる魔法瓶でプラスチックごみ減に。



■1000円分(税込)のレシート: 抽選で各100名様

・サーモス 真空保温調理器 シャトルシェフ

「熱」を閉じ込めて調理する保温容器。調理に関わる時間とエネルギーを大幅に節約。

・アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ DC JET 15cm

コンパクトサイズなのに、24畳の広さの部屋でも1台で対応。冷暖房の効率を高めるから一年中快適をキープ。



■1500円分(税込)のレシート: 抽選で各50名様

・Fitbit(フィットビット) Charge(チャージ) 5

より健康的な生活をサポート。運動習慣の効果を最大限に引き出す健康管理トラッカー。

・クイジーナト ノンフライオーブントースター

熱風調理でサクサク、ヘルシー。油を使わないからエコロジー。トーストもノンフライ調理もこの1台で簡単に。



<まいにちコツコツコース>

■必要数(一口):A芯応募 16本、B 箱応募 10個、C 芯&箱応募 芯8本+箱5個:

食べチョク 選べる産直ギフト 抽選で100名様



6.賞品発送:厳正なる抽選の上、当選者を決定。発表は賞品または当選通知書の発送をもってかえさせていただきます。賞品の発送は2024年3月末頃を予定しております。

<スマートコース>のLINEでのご応募で当選の方のみLINEアカウントへメッセージを2024年3月上旬頃、<まいにちコツコツコース>のご当選の方には2月下旬頃に当選通知書を発送予定です。

※発送は諸事情により遅れる場合もございますのでご了承ください。



7.キャンペーンに関するお問い合わせ:

Action for Smile キャンペーン事務局

TEL 0120-996-188 ※受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日・年末年始12/29~1/4を除く)



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/01-10:40)