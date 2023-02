[株式会社ローディアム]

土地が持つ空気感と、人の持つ感情の掛け算によって、現実を越えた鮮やかな景色をキャンバスに描き出す。



根ノ木あさみ氏の個展<静かな対話>







ALL DAY GALLERY INFO





移り変わる空を繊細なグラデーションで描く油彩風景画家、

根ノ木あさみ氏の個展<静かな対話>を開催致します。







[期間] : 2023年3月4日(土)~3月12日(日)

[時間] : 10:00-19:00<入場無料>

[場所]:ALL DAY GALLERY



〒154-0023 東京都世田谷区若林4-8-3 ALL DAY B1

https://allday-base.com/gallery/







EXHIBITION OUTLINE





わたしたちの日常は、少し早すぎるな

旅に出るとそんなふうに思う



何もない場所で、日没をただゆっくり待っているとき

見たこともないような、美しい雲の流れを見たとき

わたしたちは感動という名の下に、

ようやく自分と向き合うことができる気がする



自分の本当に大切なもの、好きなこと、

忘れていた昔の記憶、最近会えていなかった大切な誰か



そういうものを静かに思い出す、きっかけになるような風景を

この東京の一角で、あなたにも見つけてもらえたらと願う



























根ノ木あさみ







移り変わる空を繊細なグラデーションで描く、油彩風景画家。

土地が持つ空気感と、人の持つ感情の掛け算によって、

現実を越えた鮮やかな景色をキャンバスに描き出す。



物事を取り巻く刹那性と、自然が繰り返すことで得る永続性の対比をテーマとした幻想的な風景画は、

現象として目に写る景色を超え、見る者を静かさや、懐かしさという感情で包み込むだろう。





Instagram

https://www.instagram.com/nenoki_asami/



2021~2023年実績

【個展】

・「移りゆく、空の彩り展」(東京 日本橋)

・「瀬戸内の海と空」(岡山 児島)

・「懐かしい明日」(西麻布 9s Gallery by TRiCERA)

・「静かな呼吸」(馬喰町 Sakuma art gallery)



【グループ展】

・寺田倉庫WHAT CAFE (東京 天王洲)

・HATTENBA.TOKYO (東京 表参道)

・Farmacys Gallery (東京 銀座)

・ヒルトピア meet ARTISTS exhibition (東京 西新宿)

・水戸百貨店ギャラリー(茨城 水戸)

・創英ギャラリー 三人展(東京 銀座)



【ライブペイント】

・L'OREALプロフェッショナルフューチャーフォーラム LIVE Painting show

・池袋PARCO リビングループ ライブペイント



他







ALL DAY GALLERY







[Web Site]

https://allday-base.com/gallery/



[instagram]

https://www.instagram.com/allday_gallery/



[住所]

〒154-0023 東京都世田谷区若林4-8-3 ALL DAY B1



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/19-11:15)