羽毛にこだわったモノ作りを続ける【NANGA】より、お家でもダウンの温かさを感じていただけるホームシリーズが11月10日(金)より発売いたします。



ホームシリーズは”お家でも暖かく、より快適に。”をコンセプトにした新しいアプローチのダウンアイテムです。

日本古来の羽織もの袢纏(はんてん)にNANGAらしさを落とし込んだ「COTTON PEACH DOWN HANTEN」や、ダウン入りの腹巻き「COTTON PEACH DOWN HARAMAKI」など個性豊かなラインナップがございます。



また、NANGAとライフスタイルブランドPENDLETONのコラボレーションアイテムも登場。

PENDLETON独自の感性を表現した唯一無二の布団カバーは個性的なおしゃれさをプライベートな空間にもたらします。



PENDLETONとは

PENDLETON WOOLEN MILLSは1863年に設立された、ポートランド・オレゴンに本社を置くファミリーカンパニーで、パシフィックノースウエスト(アメリカ北西部)にある2つの工場で今もなおワールドクラスのウールの生産を続けています。高品質なウールを使ったアイコニックなブランケットやアパレル製品、上質なホームウェアなどの多様な製品を取り揃えています。長い歴史の中で培った経験や想像力、そして品質への徹底した拘りは、WARRANTED TO BE A PENDLETON(ペンドルトンであることを保証する)というスローガンに裏打ちされ、全てのPENDLETON製品に織り込まれています。



今回のコラボレーションアイテムや発売される新たなラインナップと、NANGAの布団や布団カバーなどを一部ご紹介いたします。



COTTON PEACH DOWN HANTEN ¥36,300 w/tax







屋内でもダウンウエアの優しい温もりを

気軽に羽織れると人気の、ダウンハンテンです。

表地にマイクロピーチのコットン生地 を採用し、リラックス感のあるワイドシルエット。

裏地は滑りの良いナイロン生地で、 着脱時のストレスを軽減しています。

サイズ/フリー カラー/ BLK BLACKWATCH BEG

https://store.nanga.jp/products/cotton-peach-down-hante



COTTON PEACH DOWN ONE PIECE ¥39,600 w/tax







普段着の上から着られる、手軽な防寒ウエア

膝まで覆って足腰の冷えを軽減してくれる、着丈 124cm のプルオーバーダウンワンピース。

袖は七部丈、フロントにはカンガルーポケットを配置しました。

サイドベンツを 設けることで椅子に座ったり歩行時などに発生しがちな突っ張り感も軽減しています。

サイズ/フリー カラー/ BLK BLACWATCH BEG

https://store.nanga.jp/products/cotton-peach-down-one-piece



COTTON PEACH DOWN BIG TEE ¥26,400 w/tax







屋内で着る、アウター的なダウンTEE

プルオーバーのダウン TEE はユニセックスで展開。

屋内でも屋外でもより寛げる仕様。

保温性を担保しながらも作業の邪魔にならない半袖丈がちょうど良く、着こなしにも

サイズ/フリー カラー/ BLK BLACKWATCH BEG

https://store.nanga.jp/products/cotton-peach-down-big-tee



COTTON PEACH ONION QUILT DOWN SKIRT ¥24,200 w/tax







コーディネートが華やぐチェック柄

コットンマイクロピーチ生地を採用した、カジュアルなダウンスカート。

裏地は滑りのよ い15Dのリップストップナイロンで、足捌きも◎。

レギンスやパンツと合わせて保温性 を高めて、街やアウトドアフィールドでも活用できます。

サイズ/フリー カラー/ BLACKWATCH BLK BEG

https://store.nanga.jp/products/cotton-peach-onion-quilt-down-skirtwomen



COTTON PEACH DOWN HARAMAKI ¥6,600 w/tax







着用感が軽く、暖かいダウンの腹巻き

ピーチスキン生地で仕立てたダウンの腹巻きです。

面ファスナーでサイズ調整する仕組みで、内側にはカイロを入れるポケットも

サイズ/ S M カラー/ BLK BLACKWATCH BEG

https://store.nanga.jp/products/cotton-peach-down-haramaki



COTTON PEACH DOWN TENT SHOES ¥16,500 w/tax







アッパーをコットンで仕上げたダウンシューズ

優しい肌触りのコットンマイクロピーチ生地をアッパーとシャフト に使用。

ダウンが足元を暖かく包み込んでくれます。

サイズ/フリー(22 ~ 29cm 対応) カラー/ BLK BEG BLACKWATCH

https://store.nanga.jp/products/cotton-peach-down-tent-shoes



COTTON PEACH DOWN LEG WARMERS ¥9,900 w/tax







シューズとパンツの間を、やさしく包んで温める

足元からの冷えを防ぐダウンレッグウォーマー。

履き口をゴムで フィットさせていますが、ファスナー付きなので着脱は容易です。

サイズ/フリー カラー/ BLK BLACKWATCH BEG

https://store.nanga.jp/products/cotton-peach-down-leg-warmers



NANGA×PENDLETON DUVET COVER ¥19,800w/tax (SINGLE) ¥23,100w/tax (DOUBLE)









ナンガ×ペンドルトン デュベカバー PENDLETON コラボのデュべカバー

SANDY MOUNTAIN

ライフスタイルブランドPENDLETONと、NANGAのGOOD SLEEPINGシリーズが初コラボレーション。肌触りのよい綿ブロード生地にネイティブアメ リカン柄をプリントした、おしゃれなデュべカバーが誕生しました。側面には NANGA、表面には PENDLETON のネームが付きます。

カラー/ WHT BLK

SINGLE:https://store.nanga.jp/products/nanga-pendleton-duvet-cover-s

DOUBLE:https://store.nanga.jp/products/nanga-pendleton-duvet-cover-d



DOWN DUVET SINGLE DX (PENTAGON) ¥104,500 w/tax







寝返りを打っても柔軟に体に沿う、独自のキルト設計

寝袋作りの知見と技術力を活かして誕生した、ペンタゴン形状のデュべ。

五角形キルトを組み合わせて配置することで、保温 力のムラを無くすよう設計。

封入した 1.2kg の DX ダウンと、寝ている人の体に沿うよう計算した構造により、

シングルサイズの中でも最高の保温性を実現しました。

カラー/ BEG MOCHA

https://store.nanga.jp/products/down-duvet-single-dx-pentagon



DOWN DUVET MIDWEIGHT SINGLE DX (MUMMY) ¥71,500 w/tax







“1人寝 ” に特化した、マミー形状キルト構造を採用

人体形状をトレースして設計された「マミー」は、場所によりキルト形状と羽毛量に変化を持たせました。

個々の寝室環境や 好みに合わせられるよう、通常モデルの 2/3 量のダウンを封入した

ミッドウェイトモデルで、ブランケットなどとドッキングできるテープも備わっています。

カラー/ BEG MOCHA

https://store.nanga.jp/products/down-duvet-midweight-single-dx-mummy



DOWN DUVET SINGLE DX (TRAPEZOID) ¥93,500 w/tax







軽さと寝心地にこだわったシングルサイズの掛布団

NANGA 独自の台形ボックスキルト構造を採用したデュべ。

襟元はステッチを省くことで、首元のコールドスポットの発生を抑制しま す。

それぞれのチャンバーに適切な羽毛量を封入したシングルサイズの羽毛布団です。

カラー/ BEG MOCHA

https://store.nanga.jp/products/down-duvet-single-dx-trapezoid





DOWN DUVET DOUBLE DX (TRAPEZOID) ¥115,500 w/tax







ゆったりサイズの布団でも、しっかり軽量

190 × 210cm のダブルサイズの掛布団で、シングルサイズ同様に

NANGA 独自の台形キルト構造を採用しています。

コールドスポットが発生しにくいよう襟元のステッチを省くなど、細部にまで拘っています。

カラー/ BEG MOCHA

https://store.nanga.jp/products/down-duvet-double-dx-trapezoid



DUVET COVER SINGLE ¥9,900 w/tax







シングル布団用のオリジナルカバー

夜寝るとき、そして朝目覚めるときに気分が明るくなるよう、カバーもバリエーション豊富に展開。

雄大な自然をモチーフに したものや、トライバル柄など、全 8 種類が揃う。

部屋の雰囲気や季節感に合わせて選んで、日々の暮らしを彩りましょう。

https://store.nanga.jp/products/duvet-cover-nanga-mountain-s



DUVET COVER DOUBLE ¥11,550 w/tax







好みで選べる幅広いデザインが魅力

ダブルサイズ用の布団カバーも、NANGA の世界観を踏襲した8 種のオリジナル柄でご用意しました。

生地はいずれも肌触り の良い綿ブロード 100%。洗濯もしやすく着脱も容易なので、

洗い替えとして複数用意し、気分で使い分けて楽しめます。

https://store.nanga.jp/products/duvet-cover-nanga-mountain-d





