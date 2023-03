[株式会社 THE COACH]

不確実性の高い時代における、自分らしいキャリアをデザインしていく力を育む



オンラインコーチングスクール「THE COACH Academy」、コーチングプラットフォーム「THE COACH Meet」、法人向け人材育成・組織開発サービス「THE COACH for Business」を提供する株式会社 THE COACH(本社:東京都渋谷区、代表取締役:岡田裕介、松浦瞳)は、国立大学法人金沢大学国際基幹教育院(所在地:石川県金沢市、国際基幹教育院長:澤田茂保)と連携し、特別講義「キャリアデザインコーチング」を開講いたします。









連携の背景







現代は、不確実性の高い時代(VUCA)と言われ、キャリアの流動性が高まっています。正解がない中で、自分らしいキャリアを築いていくためには、自己と向き合い、自己受容を高め、社会のなかで他者と対話し、共創していく力を身に付けることが必要です。



コーチングとは、コーチとクライアント(コーチングを受ける人)の間で気づきと行動が生まれるプロセスです。THE COACHでは、コーチングの学びを通じて、自分と向き合い、他者と信頼関係を構築し、周囲を支援する力を育むことを目指して、オンラインコーチングスクール「THE COACH Academy」を運営しています。



今回、特別講義を開講する金沢大学は,文部科学省の「大学による地方創生人材教育プログラム構築事業」に信州大学・富山大学とともに取り組んでいます。三大学が目標とする地域変革人材の育成には「変わり続ける力」「役割を果たす力」「粘り強くやり抜く力」等の修得が重要だと捉え、特別講義「キャリアデザインコーチング」を実施することとなりました。



本特別講義により、金沢大学の学生がコーチングの学びや対話を通して、日常の中で立ち止まり、気づきと行動を得ていくことで、自分らしいキャリアを築いていくことができると考えています。



(左)国立大学法人金沢大学 国際基幹教育院長 澤田 茂保氏(右)株式会社THE COACH 共同代表取締役 岡田 裕介)



特別講義「キャリアデザインコーチング」内容







本講義では、オンラインコーチングスクールTHE COACH Academyで実際に提供している基礎コースの内容を学ぶことができます。



コーチングの基本となるあり方やスキルを学び、実践やワークを通して、自己と向き合い、自己受容を高めていくことを目指します。





THE COACH 担当講師の紹介









岡田裕介



THE COACH代表取締役



パーソルキャリア株式会社に入社。転職支援・採用コンサルティングに従事。その後、オルタナティブスクールを運営する教育系の社団法人を共同設立・副代表理事に就任。独立後は、石川県加賀市を拠点にローカルベンチャー支援事業を行うほか、認定プロフェッショナルコーチとして、スタートアップ企業の経営者・CxO・マネジメントクラスを中心にコーチングを提供。茶道裏千家にて茶の湯を探究。







仁志出 憲聖



金沢大学 地方創生人材教育プログラムコーディネーター



(株)ガクトラボ代表取締役として金沢を拠点に学生や若者の地域連携・キャリア支援などを手掛ける。文部科学省事業「大学による地方創生人材教育プログラム構築事業(COC+R)」選定事業として、地域基幹産業を再定義・創新する人材創出プログラム「ENGINE」のコーディネーターを担当する。THE COACH Academy プロコース1期修了。第32回人間力大賞青年版国民栄誉賞会頭特別賞受賞。







石榑まり



THE COACH 講師



パーソナルコーチングを提供する傍ら、上場企業や地方中小企業にて組織コーチとして活動。社内でのコーチ育成支援及び新規事業立ち上げに携わる。2020年に石川県で高校生向け学習塾ノビルらぼを共同創業、塾長を務める。コーチングとキャリア教育を取り入れたスタイルを実践。同年に、株式会社THE COACHに参画し、教育事業を担当。





■国立大学法人金沢大学国際基幹教育院











金沢大学は,主体性を涵養する教育により,専門分野における確かな基礎学力と総合的視野を身に付け,国際性と地域への視点を兼ね備えた人材を育成しています。

国際基幹教育院は、世界で活躍する「金沢大学ブランド」人材を育成するために、本学が独自に定めた教育方針である金沢大学<グローバル>スタンダード(Kanazawa University “Global” Standard; KUGS)に基づき,基幹教育を強固に推進することによって,本学の教育全体の高度化と国際化を牽引することを目的としています。





■株式会社THE COACH









THE COACHは「コーチングマインドを社会に広げる」をミッションに、人の可能性が広がる社会を目指して事業を展開しています。

オンラインコーチングスクール「THE COACH Academy(https://thecoach.jp/)」では、コーチングの学びを通じて、自分と向き合い、他者と信頼関係を構築し、周囲を支援する力を育むことを目指しています。

共に歩むコーチと出会えるコーチングサービス「THE COACH Meet(https://thecoach.jp/meet/)」では、自分に最も合うコーチに出会うために、少数精鋭の厳選されたコーチ陣をご紹介し、コーチングを提供しています。

また、法人向けには、「個人の力を、組織の力に。」をコンセプトに、一人ひとりの力を引き出し、チームとしてつながりを生み出す人材育成・組織開発のサービス「THE COACH for Business(https://biz.thecoach.jp/)」を提供しています。

教育事業にも注力しており、コーチングの学びや機会を提供し、一人ひとりが主体的に考え、行動する力を身につけてほしいと考えています。徳島県神山町に2023年4月に開校予定の「神山まるごと高専」との連携や、慶應義塾大学経済学部附属経済研究所FinTEKセンター認定講座受講生へのコーチングの提供などを行っています。



