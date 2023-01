[リンクトイン・ジャパン株式会社]

ビジネスに特化した世界最大のプロフェッショナルネットワークであるLinkedIn(リンクトイン、日本法人所在地:東京都千代田区)は、LinkedInの求人データから、求人需要が上昇した仕事のトップ10を算出した「Jobs On the Rise」ランキングを2023年1月18日に発表します。本ランキングは、2018年1月から2022年7月の5年間の期間で算出、国内では2回目となります。







●「Jobs On the Rise」ランキング トップ10

1位 法人営業担当

2位 総務管理担当

3位 インサイドセールス

4位 ソリューションエンジニア

5位 調達スペシャリスト

6位 パートナーシップマネージャー

7位 カスタマーサクセス

8位 顧客サポートスペシャリスト

9位 投資スペシャリスト

10位 テクニカルアカウントマネージャー



● ランキングに見受けられる傾向

各業界のトップクラスの企業が採用活動を展開するLinkedIn上の求人データからは、事業環境や産業構造の変化を垣間見ることができます。

今回の調査でランク入りした10の職種は、いずれもこの5年間で急速に需要が伸長しました。それらの結果から2023年の日本におけるトレンドは(1)SaaS関連の職種にニーズが集中(2)顧客コミュニケーションに関わる仕事の重要性が高まる(3)企業の要となるバックオフィス部門のニーズの高まり、の3点が挙げられます。



(1)SaaS関連の職種にニーズが集中

ソフトウエアをクラウド経由で提供するSaaSが引き続き日本で拡大を続けています。3位のインサイドセールス、7位のカスタマーサクセス、5位のテクニカルアカウントマネージャーなど、SaaS関連の職種にニーズが集まっています。



(2)顧客コミュニケーションに関わる仕事の重要性が高まる

新型コロナウイルス禍が落ち着きを見せ、対面での顧客ミーティングなどが再開されつつある今、高いコミュニケーションスキルを持つ職種が重要になりつつあります。1位の法人営業担当、8位の顧客サポートスペシャリストなどが代表例です。



(3)企業の要となるバックオフィス部門のニーズの高まり

2位の総務管理担当、5位の調達スペシャリスト、6位のパートナーシップマネージャー、9位の投資スペシャリストなど、経営の黒子的な職種への需要が根強くあります。



コロナ禍は収束しつつある一方で景気の不透明感が漂い、多くの企業が守りを固め始めています。米国では昨年、大手ネット企業の人員整理が注目を集めましたが、その一方で貪欲に人材採用に動く企業も増えており、人材の流動性は引き続き高水準を維持しそうです。



●ランキング抽出について

2018年1月から2022年7月の5年間、日本国内で求人需要の増加率が最も高かった職種をLinkedInのデータから算出しました。

今回のランキングは、日本以外に、オーストラリア、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、デンマーク、エジプト、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、アイルランド、イタリア、日本、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、サウジアラビア、スペイン、南アフリカ、スウェーデン、スイス、トルコ、アラブ首長国連邦、英国、米国でも実施しています。



