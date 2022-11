[株式会社SU-BEE]

マルシェ限定メニュー、カメラマンによる撮影会も開催!



北陸初の会員制ドッグラウンジ「D.E.(デー)」を運営する、株式会社SU-BEE(本社:石川県金沢市、代表取締役:田端弘一)は、2022年12月3日(土)と4日(日)の2日間、「2022 D.E. クリスマス・ドッグマルシェ」を開催いたします。













2022 D.E. クリスマス・ドッグマルシェ



当店が厳選した、犬服、おもちゃ、雑貨、便利グッズ、アートなど、今回はクリスマスマーケットとしてお楽しみいただけます。ショップは県外をはじめとした10のショップが出店。それに加えて、D.E.オリジナルのウィンターオブジェを設置したフォトブースでは、プロカメラマンによる撮影会も開催!また、店内のキッチンからは、マルシェ限定メニュー(わんちゃんメニューも)をご用意。店内のカフェスペースや、ショップブース併設の屋外スペースにてお食事をお楽しみ頂けます。全品テイクアウトOK!後日、メニュー情報も追加していきますのでお楽しみに!

また、広々とした室内ランでは、わんちゃんや飼い主さん同士の交流も楽しむことができます。店内での開催ですので、天候を気にすることなく快適にお過ごしください。









<詳細>

https://dogelements.jp/news/event/xmas_marche/

・日時 :2022年12月3日(土)、4日(日) 10:00~16:00

※4日15時からは、会員様限定とさせていただきます。

・場所 :D.E. FOR LOUNGE (石川県野々市市粟田6丁目377)

・入場料:実質無料 ※1家族につき、マルシェで使えるお買物券3,000円分をご購入いただきます。

・注意点:こちらをご確認下さい。 https://dogelements.jp/news/event/1203marche_notice/











D.E (デー)







「住みよさランキング2020/2021」に2年連続で全国総合1位に選ばれた石川県野々市市で展開する、ドッグランとドッグカフェを兼ね備えた新感覚のドッグラウンジ「D.Eデー ドッグエレメンツ」。社会問題にもなっている「孤独」の解消に貢献している愛犬と、飲食店をミックスマッチさせた、北陸初の会員制ドッグラウンジ。飼い主と相棒がストレスなく過ごせる場所であるために、完全会員制となっております。ラグジュアリーな空間と、ヘルシー志向の本格的なフード・ドリンクを展開。家族同然の愛犬との生活に寄り添った会員制ならではのサービスが特徴で、ワークショップ、様々なイベントも毎月開催。



■設備

・室内ドッグラン



・ドッグラン付き個室





・セルフグルーミングルーム









店舗情報







■D.E. FOR LOUNGE (会員制ドッグラウンジ)

所在地: 石川県野々市市粟田6丁目377

電話番号: 076-220-6682

営業時間:10:00-21:00(最終チェックイン19:00)

HP: https://dogelements.jp/



■D.E. FOR FIELD (会員制屋外ドッグラン)

所在地: 石川県金沢市大額町ル OTM内

電話番号: 076-255-7002

営業時間: 10:00-17:00(最終チェックイン16:00)

※季節により変更する場合が御座います。

定休日 : 火曜日









株式会社SU-BEE



サビーは石川県を拠点に、フードビジネスの枠にとらわれず、アパレル等さまざまな店舗やイベントを手がけるプロデュース会社です。グリーンのディレクションや、店舗プロデュースに空間プロデュースと幅広く手掛けています。



会社名: 株式会社サビー(SU-BEE.CO., LTD.)

所在地: 石川県金沢市玉川町9-15

代表者: 代表取締役社長 田端 弘一

設立 : 平成27年11月

URL : http://su-bee.jp/

事業内容: 飲食店の経営及び運営、飲食店の企画及び経営、運営に関するコンサルタント、

コントラクト事業、グリーン事業、農業





