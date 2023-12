[株式会社ライズ・コンサルティング・グループ]

当社常務執行役員の佐藤 司が「戦略人事機能の抜本的強化策とは? 人的資本経営を加速する新たな人事の方向性」をテーマに、富士通株式会社CEO室Co-Headの西 恵一郎 氏と対談予定。



「Produce Next しあわせな未来を、共に拓く。」をミッションに、「戦略の実行」と「成果の上昇」に拘ったコンサルティングサービスを提供している株式会社ライズ・コンサルティング・グループ(本社:東京都港区、代表取締役社長 CEO:北村 俊樹、以下「当社」)は、HRD株式会社が主催するカンファレンス「HRD NeXT 2024」へ登壇し、当社常務執行役員の佐藤 司が講演いたします。







HRD NeXT 2024は「人的資本経営のその先へ」と題し、人的資本経営について先進的な取り組みを進める各社のスピーカーが「人事のイノベーション」をテーマに講演するカンファレンスです。

各社の経営陣との対談から、人的資本経営の今だけでなく、その先に目指すべきイノベーションについて学べる貴重な機会となっています。



当社常務執行役員の佐藤は、DAY 2のSession 3に登壇し「戦略人事機能の抜本的強化策とは? 人的資本経営を加速する新たな人事の方向性」をテーマに、富士通株式会社CEO室Co-Headの西 恵一郎 氏と対談いたします。



経済産業省が公表した「人材版伊藤レポート」を発端に「人的資本経営」は注目を集めています。

また企業価値の源泉は無形資産に移行していますが、DXによって移行が加速しています。無形資産を生み出す鍵は人的資本であり、その意味でも人的資本経営は今後さらに重要度が増すでしょう。

具体的にどのようなことに取り組めば良いのかわからない経営者の方をはじめ、人事や経営企画のご担当者様など、ぜひ奮ってご参加ください。



セミナー概要





◆日時:2024年1月25日(木)/ 26日(金) 両日ともに13:00-18:30

◆開催形式:オンライン(Zoomを使用)

◆参加費用:無料

◆申し込み方法:下記特設サイトの申し込みフォームよりお申し込みください

https://www.hrd-inc.co.jp/hrd-next/2024/



登壇予定企業





東海東京証券株式会社、株式会社ブレインパッド、出光興産株式会社 、弥生株式会社、

リシュモンジャパン株式会社、富士通株式会社 、株式会社マネジメントサービスセンター 、

株式会社ライズ・コンサルティング・グループ、ビジネスコーチ株式会社、他



株式会社ライズ・コンサルティング・グループについて





ライズ・コンサルティング・グループは、 Produce Nextをミッションに「戦略の実行」と「成果の上昇」に拘ったコンサルティングサービスを提供し、顧客企業への支援を中心に「しあわせな未来を、共に拓く。」ことに貢献し続ける、コンサルティング企業です。

「Hands-on Style」「Scopeless」「More than Reports」「Professionals」の4つの特徴を持つ課題解決アプローチを用いて、日本を代表する様々な業界の企業様に対し、NewTech、デジタル、Fintech、新規事業、海外進出、M&A、業務改革、PMO等の幅広いご支援を行っています。



主催企業・HRD株式会社について





HRD株式会社は、企業ミッションや戦略を実現するための組織開発・人材育成を支援する専門家集団です。一人ひとりの人材が持つ、モチベーションの源泉や興味の違いなどの心理的特性を踏まえて、人材と組織の成長や変革を支援しています。私たちが提供するコンサルティング・研修・人材アセスメントなどのサービス・製品は、年間500社以上のお客様にご利用いただいています。多くの企業経営者・最高人事責任者・経営企画責任者だけでなく、経営コンサルティング会社、研修事業者などのプロフェッショナル企業からも長年にわたるご愛顧を頂いています。本カンファレンスは、そうしたお客様企業での弊社の支援事例を豊富にご紹介致します。



企業情報はこちら:

https://www.hrd-inc.co.jp/company/



