[エレビスタ株式会社]

エレビスタ株式会社は、事業拡大に伴い、2023年6月2日よりFrontier東日本橋へ、本社オフィスを移転したことをお知らせいたします。







新オフィス移転の背景





当社は2018年より第二創業期とし、心機一転で事業を展開してまいりました。2022年5月末を持ちまして対2018年比における売上成長率は300%を超える事業拡大を実現し、2023年以降はさらなる成長を見据え、この度オフィス移転を行うことによって組織拡大ならびに強固なカルチャーの醸成を実現し、事業成長に繋げていきます。

リモートワークが主流になりつつある時代ではありますが、解放的かつシームレスなコミュニケーションと一体感から形成されるチームカルチャーによって、加速度的な事業拡大とクリエイティブなアイディアが実現されると当社では現在は考えております。

今回の移転におきましても、今後の当社にとって重要なテーマや課題を本筋においたデザインコンセプトとし、メンバー間で齟齬なく解釈の余地なく課題とテーマの解決に自然とフォーカスされるように、オフィスデザインに落とし込みました。



新オフィスのコンセプト





2018年から5年かけて離陸する準備が完了しました。次のステップで離陸そして、飛行機として空を飛びながら次の段階でロケットとして月を、ムーンショットを目指していかなければなりません。

そこで、新オフィスのコンセプトを「Aim for the moon. If you miss, you may hit a star.」と設定しました。



Aim for the moon. If you miss, you may hit a star.

月を狙え。もし外れても、星には当たるかもしれない。

(※アメリカ保険会社の最大手の1つ「Aon Corporation」の創業者の1人でのちの名誉会長、W・クレメント・ストーンの言葉)



新オフィスには、飛び立ち月を狙うことを共通言語とするためのエッセンスを各所に盛り込んでいます。



テーマ・モチーフの策定









本日よりエレビスタメンバーは、インターネットプロダクト企業のメンバーでありながら、EREVISTA Airlineのメンバーにもなりました。左の円は月をイメージしており、飛行機がEREVISTAの「E」の飛行機雲を出しながらムーンショットするシーンを描いています。

(説明も無粋かもしれませんが、あくまでモチーフであり、CO2排出に対して肯定的な姿勢という意味合いは一切ございません。)



オフィス内紹介







離陸するためには滑走路が必要です。

執務スペースにはエレビスタが飛び立つための「Runway」を設置しました。



エントランスから奥に入ったところにイミグレーションを設置しました。ご来社の際にはイミグレーションにあるボタンで、お呼び出しくださいませ。またイミグレーション横のディスプレイには今後、会議室の予定を表示するなどの工夫を予定しております。





待合室にはMartを設置しました。SDGs、カーボンニュートラルのためにビニール袋の用意はございませんが、Take freeでご自由にお取り頂ける飲み放題食べ放題のMartとなっております。マートの内側に主に設置しておりますので、ご来社の際には是非お好みをポケットにお忍ばせください。





3つの会議室を設置しました。それぞれ「Economy class」「Business class」「Lounge」といったコンセプトとなっています。Economyには最大人数での会議が可能で12人まで収容可能となっており、Businessでは最大6名で円卓テーブルによる会議が可能です。最も広いLoungeが現在も鋭意制作中です。







そして、コンセプトの「Aim for the moon. If you miss, you may hit a star.」を表示しています。ムーンショットを狙うことを形骸化させず、風化させないために、社内のトラフィックが多い箇所に設置しました。

また、スタンディング会議ができる「PARKING APRON」や、バックオフィスチームの「CONTROL TOWER (管制塔)」、メンバーの仮眠スペース「Crew rest」という名のサウナチェア部屋などがあり、Loungeも含め引き続き今後もオフィスをアップデートしていきます。



エレビスタ株式会社ついて





エレビスタ株式会社では、デジタルでもっと“もっとも”を作るインターネットプロダクト企業です。デジタルから軸足をブラさずに、我々が課題感を持つ業界に参入し事業展開しております。現在は「カーボンニュートラル×デジタル」「メディア×デジタル」主力事業とし、高い顧客満足度と利益成長率を実現しております。



【会社概要】

会社名 :エレビスタ株式会社

コーポレート :https://erevista.co.jp/

本社所在地 :104-0031 東京都中央区東日本橋2-7-1,Frontier東日本橋2F

代表取締役社長:石野拓弥



【運営サービス】

・非化石証書代行調達サービス「OFFSEL」(https://offsel.net/)

・太陽光投資売買プラットフォーム」SOLSEL」(https://solsell.jp/)

・太陽光投資に関する情報メディア」SOLACHIE」(https://solsell.jp/media/)

・SDGs情報メディア「Spaceshipearth」(https://spaceshipearth.jp/)



【採用情報】

エレビスタ株式会社では共にAim for the moon.できるメンバーを募集しております。

募集職種や募集要項は下記ページに掲載しておりますので、是非ご覧くださいませ。

https://erevista.co.jp/recruit/

https://www.wantedly.com/companies/erevista



【お問い合わせ先】

・エレビスタ株式会社 石野拓弥

・問い合わせフォーム:https://erevista.co.jp/contact/



