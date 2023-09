[quintet株式会社]

quintet株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:小守谷 直毅、以下「quintet」)は、議事録DXツール「One Minutes」のスマートフォン版を本日9月5日(火)にリリースいたしました。







quintet が提供する議事録作成DXツール「One Minutes」では、リアルタイム翻訳とテキスト化に特化したスマートフォン版を本日リリースしたことをお知らせします。



【 One Minutes 】https://one-minutes.com/



■ スマートフォン版「One Minutes」の機能



翻訳したい言語と自分の言語を選び録音をはじめるだけで、音声のテキスト化と翻訳がリアルタイムで行えます。対応言語は日本語、英語、ポルトガル語(ブラジル)、スペイン語、ヒンディー語、中国語 (簡体字)、中国語(繁体字)、ドイツ語、フランス語、ベトナム語、韓国語...など約110カ国語の言語に対応可能です。





■ ご利用方法



One Minutesスマートフォン版は普段と同じページからご利用いただくことができます。

スマートフォンで以下のページにアクセスして登録/ログインしてください。

https://one-minutes.com/



■ インバウンド事業や在日外国人の対応に



ホテル業界や飲食店・小売店など外国人観光客の対応が必要なインバウンド事業に、スマートフォン版「One Minutes」を導入することで、外国語対応可能なスタッフを常駐せずともスマートな接客が可能になります。また、外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、役所や銀行での増える在日外国人への申請や問い合わせにも安心して対応ができます。







■ AI分析を駆使した業務改善やサービス向上のサポート



将来的に、スマートフォン版「One Minutes」に保存した録音データを元に、AI分析を駆使してさらなる業務の改善やサービスの向上ができる仕組みの導入を検討しております。



■ quintet株式会社について



社名 :quintet株式会社

URL :https://9uintet.com/

所在地 :東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

代表者 :代表取締役 小守谷 直毅

設立 :2019年7月

事業内容 :議事録DX SaaS One Minutesの開発・運営





「One Minutes」公式サイト:https://one-minutes.com/



