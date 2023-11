[マイクロンメモリジャパン株式会社]

Crucial T500 Gen4 NVMe SSD、低消費電力で劇的に高速なパフォーマンスを実現



2023年10月31日、アイダホ州ボイシ発 - Micron Technology, Inc(Nasdaq: MU)は本日、受賞歴のあるNVMeソリッドステートドライブ(SSD)ポートフォリオを拡充し、Crucial(R) T500 Gen4 NVMe(R) SSDを発表しました。





Crucial T500 SSDは、クラス最高のPCIe 4.0 NVMeドライブであり、マイクロンの高度な232層3D NAND技術を活用し、業界をリードする2.4GM/秒のNAND I/O速度を実現し、コンソールおよびPCゲーマー、写真・ビデオ編集者、コンテンツクリエーターのパフォーマンスを向上させるように設計されています。ヒートシンク付きのT500 SSDは、PlayStation(R) 5 (PS5(TM))やPCゲーミングリグなどのプラットフォーム向けに設計されており、ヒートシンクなしのバージョンはラップトップ、デスクトップ、ワークステーションに最適です。

T500は、性能対消費電力比が最大40%向上し[1]、従来のGen3 NVMe SSD製品の2倍の速度を誇っています。[2]。最大7,400MB/秒、最大7,000MB/秒[3]の超高速シーケンシャルリード/ライト速度を実現するCrucial T500 SSDは、ゲーマーのゲームロードを最大16%高速化し[4]、ゲームのテクスチャレンダリングを加速化し、Microsoft(R) DirectStorageに伴うCPU使用率を削減します。[5]。 同様に、取り付けが簡単で最大2TBのストレージを備えているため、[6]、PS5のアップグレードやUHD/8K+ビデオに最適です。さらに、T500はコンテンツ作成アプリケーションで最大42%高速化し[7]、重いワークロードの実行や写真や動画のレンダリングの高速化を実現できます。



Micron Commercial Products Groupでプロダクトマーケティングのシニアディレクターを務めるJonathan Weechは以下のように述べています。

「ゲームライブラリの増加や、より高い帯域幅を必要とするクリエイティブなアプリケーションに伴い、ゲーマー、コンテンツクリエーター、および専門家は、ストレージから得られる最高のパフォーマンスを期待するだけでなく、実際にそれを必要としています。マイクロンの強力で最先端の232層TLC NANDを活用することで、Crucial T500 Gen4 NVMe SSDは、消費電力を抑えつつ、システムパフォーマンスを最大限に引き出します」



販売状況

Crucial T500 Gen4 NVMe SSDは、500GB(ヒートシンクなし)、1TB、2TBの容量(ヒートシンク付きとヒートシンクなしの両方)で近日販売予定です。2024年には、4TBモデルも発売予定です。



Crucial T500 SSDの詳細については、以下をご覧ください。

MicronのCrucialブランドは、Micronが40年以上にわたって完成させてきた技術革新とテクノロジーを、何百万人ものお客様に提供するユニークな存在です。Crucial System Selectorのようなオンラインツールにより、コンテンツプロフェッショナル、ゲーマー、PC愛好家、DIYシステムビルダーは、175,000台以上のデスクトップ、ラップトップ、およびワークステーション用の互換性のあるメモリ(DRAM)およびストレージ(SSD)製品を簡単に見つけることができます。

最新情報をチェック!

Micron Technology, Inc.について

マイクロンは、情報活用のあり方を変革し、すべての人々の生活を豊かにするために、革新的なメモリおよびストレージソリューションを提供するリーディングカンパニーです。顧客第一主義を貫き、テクノロジーの最前線でリーダーシップを発揮し続け、洗練された製造技術と事業運営を妥協なく追求するマイクロンの製品ポートフォリオは、DRAM、NAND、NORの各種メモリからストレージ製品まで多岐にわたり、Micron(R)またはCrucial(R)のブランドを冠した高性能な製品を多数展開しています。マイクロンで生まれた数々のイノベーションは、データの活用を加速すると同時に、人工知能や5Gといった最先端分野の進歩の基盤として、データセンターからインテリジェントエッジ、さらにはクライアントコンピューターとモバイルをまたいだユーザーエクスペリエンスまで、さまざまな事業機会を新たに生み出し続けています。Micron Technology, Inc.(Nasdaq: MU)に関する詳細は、micron.comをご覧ください。http://www.micron.com/



(C)2023 Micron Technology, Inc. All rights reserved. 情報、製品および仕様は予告なく変更される場合があります。マイクロン、マイクロンのロゴ、およびその他のすべてのマイクロンの商標はMicron Technology, Inc.に帰属します。他のすべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。







[1] Crucial P5 PlusとT500 PCIe(R) 4.0 NVMe SSDの消費電力対パフォーマンスを社内で測定して比較。お客様の環境でのパフォーマンスとは異なる場合があります。

[2] T500のシーケンシャル読込速度7,400MB/秒と、1世代前(P3)の速度3,500MB/秒の比較によって計算。実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。

[3] CrystalDiskMark(R)を使用し、NVMe SSDをデフォルト設定し書込キャッシュが有効化された状態で測定した、一般的なI/Oパフォーマンスの数値です。Windows 11 Coreのアイソレーションは、パフォーマンス測定の目的で無効化されています。開封後未使用(FOB)状態を前提とします。性能測定の目的で、SSDを安全な消去コマンドを使用してFOB状態に回復することができます。測定結果は、システムのバリエーションにより異なります。

[4]こに示すゲームの速度に関する文言は、Forspokenのベンチマークモード、Call of Duty(R)やValorant(R)の起動時間を、Crucial T500とその他のGen4 SSD使ってマイクロンが測定したテストの結果に基づいています。お客様の環境でのパフォーマンスと異なる場合があります。

[5] GPU解凍を使用する対象GPUを使ったマイクロン社内で実施したテスト結果を基づく、DirectStorageを使用しないGen4 SSDのパフォーマンスとの比較。

[6]ストレージ容量の一部はフォーマットなどの目的に使用されるため、データストレージとしては利用できません。1GBは10億バイトに匹敵します。容量タイプによっては当初の発売予定日にラインナップされない場合があります。

[7] Crucial T500を他のGen4 SSDと比較したSPECwpcベンチマークスコアの社内テスト結果に基づく、コンテンツ制作アプリケーションの使用時の速度の比較。お客様の環境でのパフォーマンスとは異なる場合があります。



