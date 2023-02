[VMO HOLDINGS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY]

ベトナムのブロックチェーン・Web3の力と経験を日本へ



ブロックチェーン分野で挑戦するIT開発企業 VMO Holdings株式会社の日本法人 VMO Japan株式会社 は、2023年02月10日(金)から02月11日(土)まで、「HANEDA WEB3.0 EXPO 2023 ~ The bridge to the world through the Blockchain」に出展します。









HANEDA WEB3.0 EXPO 2023は、羽田未来総合研究所により主催され、羽田空港を起点に日本でのweb3.0 におけるコミュニケーションがグローバル展開され新たなビジネスが創出されることを目指し「web3.0・ブロックチェーン」をテーマに国内のみならずグローバル企業が集結する展示会です。



当EXPOでは、ブロックチェーン技術を活用し、サービス・事業を展開されている企業や自治体による展示・カンファレンス、NFT 作品のオンラインオークション、アフターパーティーなどが用意されています。



本展示会では、VMOジャパンのグローバル市場におけるブロックチェーン・Web3プロジェクト開発、コンサルティング、資金調達、マーケティング、リリース支援の実績を紹介するとともに、自社製品「Mesme」(http://mesme.vmo.group/)を展示します。



Mesmeは、ビジネスマッチングとネットワーキングのためのWeb3ソーシャルアプリケーションです。NFTブロックチェーン技術を利用し、名刺作成、所有権の向上、情報セキュリティの確保を最大限に実現します。簡単に管理ができ、誰でも安心して使えます。



ブロックチェーン、Web3に興味のある方、投資を検討されている方はぜひこの機会に弊社ブースへお立ち寄りください。



■ イベント概要

・タイトル 「HANEDA WEB3.0 EXPO 2023 ~ The bridge to the world through the Blockchain」

・開 催 日 時 2023年2月10日(金)・11日(土) 10時~19時 ※アフターパーティーは21時まで

・会場 リアル会場:羽田空港第1ターミナル6階 ギャラクシーホール/5階LDHキッチン

バーチャル会場:「cluster」内 ※後日公開

・プログラム 展示・カンファレンス・NFT作品のオンラインオークション・アフターパーティー



■プログラムの詳細:

http://www.haneda-the-future.com/wp-content/uploads/2023/01/HANEDA-WEB3.0-EXPO-program.pdf



■ 入場チケット 購入

(https://hanedaweb3expo.peatix.com)



■ 詳細情報:

https://www.haneda-the-future.com/project/haneda-web3-0-expo-2023/



以上です。

2023年2月10日・11日、羽田で皆様と会えることを楽しみにします!



ーーーーーーーーーーーー

【展開する自社製品】

1.Mesme- WEB3ソーシャルアプリケーション 名刺交換・管理











(http://mesme.vmo.group/)



2.Shiniki NFTコレクション-多国籍神様から発想を得た7777点のNFTシリーズ







(https://www.shinik.io/) [Shiniki NFTコレクション] Shiniki NFTコレクションShiniki NFTコレクション-多国籍神様から発想を得た7777点のNFTシリーズ。このNFTコレクションは、日本のアニメアートスタイルの精巧さと、神秘的でありながら非日常的な民俗的要素を融合させたもので、幅広いアートを生み出してきた15年以上の経験を持つCloud Pillow Studioが手がけています



ーーーーーーーーーーーー

【VMO Holdings・VMO Japanについて】

■VMO Holdings(本社:ベトナム、ハノイ)は、2012年に設立されたベトナムトップIT企業であり、アメリカ、スイス、シンガポールなど30カ国以上のスタートアップ企業からFortunes500の企業まで数多くの取引先をサポートしています。



■VMO Japan(本社:東京)は、2019年に設立され、スタートアップ、企業DX推進、先進技術(ブロックチェーン・Web3・NFT・メタバース)の4事業を軸として、日本の企業向けにビジネスを展開しています。

主な取引先:横河電機株式会社、丸紅株式会社、リコーグループ、株式会社プレステージ・インターナショナル、Ridgelinez株式会社、Hashpeak株式会社など



