~基調講演-2およびシラバスの最新情報についてご紹介します~



JSTQB(ソフトウェアテスト技術者資格認定組織)が、2023年9月25日(月)に開催する「JSTQB カンファレンス in Autumn」のアップデート情報をご案内いたします。ソフトウェアの開発、運用に関わる皆様のご参加をぜひお待ちしています。特設サイトの情報更新をあわせて行なっております。ぜひご覧ください。





開催概要





開催日時:2023年9月25日(月) 13:00~18:00

開催形式:オンライン開催(Zoom)

参加費用:無料

参加方法:以下の特設サイトにアクセスし、お申し込みください。

https://jstqb.jp/prinfo/conference2023/

※オンライン参加の人数制限は予定しておりません。



JSTQBのX(旧Twitter)でもアップデート情報をお知らせいたします。

当日の様子なども投稿いたしますのでぜひフォローの上、情報をご確認ください。

JSTQB広報ワーキンググループ(@JSTQB_PR):https://twitter.com/JSTQB_PR



更新情報1.<基調講演-2 講演者紹介>





本年の基調講演-2の講演者をご紹介いたします。

基調講演-2

講演者:

株式会社ベリサーブ 執行役員 研究企画開発部 部長

AIQVE ONE株式会社 取締役CTO

松木 晋祐

講演タイトル:

AI テスティング・モバイルアプリケーション

テストシラバスのポイントと活用方法

シラバス翻訳からの学び

概要:

本講演では、ISTQB/JSTQBのFLシラバス(Specialist) AIテスティング・FLシラバス(Specialist)モバイルアプリケーションテスト担当者、それぞれのシラバスについて、そのポイントと活用法についてお伝えすると同時に、シラバスの翻訳ワーキンググループの活動を通じて得られた学びを、皆様にお伝えいたします。



松木晋佑氏プロフィール:

株式会社ベリサーブにてソフトウェア開発部門、研究開発部門の創設をはじめ、さまざまなソフトウェアQAに関するSaaSのローンチを行っています。

またAI4QA分野として、ゲームデバッグのAIによる全自動化サービスなどの研究開発・提供、技術戦略推進部門の管掌等を担っています。



著書(共著/共訳)に、システムテスト自動化標準ガイド, Androidアプリテスト技法 などがあり、東京電機大学非常勤講師、JSTQB技術委員、ISO/IEC JTC 1/SC 7 Expert/Co-Editor、テスト自動化研究会およびテスト自動化カンファレンスの創設などの活動にも取り組んでいます。



更新情報2.<CTFL4.0シラバスについて>





本年のカンファレンスでは、ソフトウェアテストの基礎が学べるFoundation Levelシラバスの最新版である4.0につきまして、4.0を作成したEric RIOU du COSQUER氏が本シラバス更新目的の解説を行うとともに、4.0の翻訳を行ったJSTQB認定テスト技術者資格認定委員会の技術委員による変更点のご紹介を行います。



タイムテーブル





13:00 ~ 13:10 オープニング / JSTQB 技術委員会 委員長 佐々木 方規

13:10 ~ 13:30 ISTQBのご紹介と最新動向について ISTQB in a nutshell

講演者:ISTQB プレジデント Klaudia Dussa-Zieger

13:30 ~ 14:30 基調講演-1

タイトル:DevOpsチームのための品質 Quality for DevOps teams

講演者:オランダSogeti社 主幹品質コンサルタント Rik Marselis

14:30 ~ 14:40 休憩

14:40 ~ 15:30 パネルディスカッション

タイトル:DevOpsの品質管理(仮)

パネリスト:オランダSogeti社 主幹品質コンサルタント Rik Marselis

JSTQB 技術委員 角田 俊

モデレーター:JSTQB 技術委員 大西 建児

15:30 ~ 15:40 休憩

15:40 ~ 16:40 基調講演-2

タイトル:AIテスティング・モバイルアプリケーション

テストシラバスのポイントと活用方法

シラバス翻訳からの学び

講演者:(株)ベリサーブ 執行役員 研究企画開発部 部長/AIQVE ONE(株)取締役 CTO

松木 晋祐

16:40 ~ 16:50 休憩

16:50 ~ 17:20 CTFL4.0シラバスについて

講演者:ISTQB スペシャルゲスト Eric RIOU du COSQUER

17:20 ~ 17:50 パネルディスカッション

タイトル:進化したFLシラバス

パネリスト:ISTQB スペシャルゲスト Eric RIOU du COSQUER

FL4.0翻訳 WG

JSTQB 技術委員 大段 智広/小楠 聡美/湯本 剛

モデレーター:JSTQB 技術委員 福田 里奈

17:50 ~ 18:00 クロージング /JSTQB 技術委員会 藤原 考功



※カンファレンス内容は変更される場合があります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

ソフトウェアテスト技術者資格認定組織(JSTQB)について





JSTQB は日本におけるソフトウェアテスト技術者資格認定の運営組織で、各国のテスト技術者認定組織が参加している ISTQB(International Software Testing Qualifications Board)に 2005 年 4 月より加盟しています。

JSTQB が運営するソフトウェアテスト技術者資格はISTQBを通じて相互認証を行っており、本組織が運営する資格は海外でも有効な資格となっております。



JSTQB ウェブサイト:https://jstqb.jp/index.html

JSTQB 公式X(旧Twitter):https://twitter.com/JSTQB_PR



JSTQB が公開しているシラバス(学習事項)はソフトウェアテストの技術情報としても活用できる内容です。

本シラバスを活用して日本のソフトウェアテスト技術者の技術向上に貢献したく、JSTQB はシラバス(学習事項)を無料で提供しております。



各シラバスのウェブサイト:https://jstqb.jp/syllabus.html



お問い合わせ先





JSTQB お問い合わせ窓口 E-mail: query@jstqb.jp



