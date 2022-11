[303BOOKS株式会社]

ゲストとのトークが活字と写真でよみがえる、読む『ホントのコイズミさん』が刊行!



出版社303 BOOKSは、『ホントのコイズミさん YOUTH』を12月5日(月)より全国書店にて発売いたします。







小泉今日子さんが毎回、本や本に関わる人たちと語らいながら、新たな扉を開くヒントになる言葉を探していくSpotifyオリジナルポッドキャスト番組『ホントのコイズミさん』が、本になりました。





シリーズ第1弾は「YOUTH」



2021年4月から開始した番組も、2022年10月時点で早80回を超え、これまでにたくさんのゲストと語り合いました。シリーズ第1弾は「YOUTH」をテーマに、個性豊かな書店や作家のゲストの方々を掲載。一部未公開部分も含め、ポッドキャスト本編のなごやかな雰囲気を再現しながら、それぞれの「YOUTH」を描き出しました。



〈YOUTH 収録ゲスト〉

松浦弥太郎さん(エッセイスト・COW BOOKS 創業者)

竹田信弥さん(双子のライオン堂 店主)、田中佳祐さん(ライター)

中村秀一さん(SNOW SHOVELING 店主)

江國香織さん(作家)











トークと連動した書籍オリジナル企画



各ゲストとのトークに連動した書籍だけの特別企画も収録しています。本人秘蔵の写真とそれにまつわるエピソード、初挑戦の企画など、小泉さんとゲストの方々により深く迫る内容となっています。



・松浦さんとコイズミさんの10代のころの宝もの

・コイズミさん、「読書会」に初参加

・コイズミさんとBlind Date with a Book!

・本で出会う 雨さん、小雨さん、小福田さん。









番組ファンの声に応えたミニコーナー



そのほか「YOUTH」にちなんだ内容の一問一答や、対談時にコイズミさんが着ていた服を紹介する「#コイズミさん Outfit of The Day」といったミニコーナーも充実。



次巻以降も、現在制作中です。



【著者プロフィール】

小泉今日子(こいずみ・きょうこ)

神奈川県生まれ。1982年「私の16才」で芸能界デビュー。以降、歌手・俳優として、舞台や映画・テレビなど幅広く活躍。2015年より代表を務める「株式会社明後日」では、プロデューサーとして舞台制作も手掛ける。文筆家としても定評があり、著書に『黄色いマンション 黒い猫』(スイッチ・パブリッシング/第33回講談社エッセイ賞)、『小泉今日子書評集』(中央公論新社)など多数。



【書誌情報】

『ホントのコイズミさん YOUTH』

編著:小泉今日子

装丁・デザイン:尾原史和、石井恵里菜、大橋悠治(BOOTLEG)

定価:1,650 円(本体1,500 円+税)

発行元:303BOOKS株式会社

サイズ:A5 変形(210×128mm)

ページ数: 160 ページ

ISBN:978-4-909926-19-7



【全国発売】

2022年12月5日



【商品WEB サイト】

https://303books.jp/hontonokoizumisan



【会社概要】

出版社:303BOOKS 株式会社

代表者:代表取締役 常松心平

所在地:〒261-8501

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3番地 幕張テクノガーデンB棟11階

URL: https://303books.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-12:46)